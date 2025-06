Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Pablo Silva. Especial para La Opinión Austral, desde París.

La legión Argentina puede estar tranquila y resguardada pues cuando deba producirse el intercambio generacional habrá madera de sobra.

Así lo demuestran Valentín Garay (18) y Dante Pagani (16), los dos tenistas que tuvieron su debut en Roland Garros y avizoran una gran carrera por delante.

Distendidos y de muy buen humor, accedieron en la Plaza de los Mosqueteros, a un mano exclusivo con La Opinión Austral en donde cuentan toda su incipiente carrera y su primera vez en Paris.

-¿Cómo arrancaron sus respectivas carreras?

–Valentín Garay: Yo empecé en mi ciudad, Ushuaia, mis padres son profesores de tenis, en la escuelita del Fin del Mundo, y puedo decir que prácticamente nací adentro de una cancha. Jugaba todo el día hasta que un día a mi mamá se le ocurre la idea de probar suerte en Buenos Aires, y con 10 años recalé en la academia de Bacci tenis. A los 11 me pasé a Ferro Carril Oeste, en Caballito, pero lamentablemente cuando llega la pandemia me tuve que volver a Ushuaia. En aquellas condiciones volver a jugar al tenis en CABA era imposible así que recalé en Dolores, en donde entrené con Jorge Etchart hasta los 16 años en donde que pude finalmente establecerme definitivamente en Buenos Aires en la academia de Fabián Blengino.

-Dante Pagani: Yo arranque a los 5 años en el club Red Star, de mi ciudad, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, pero también haciendo otros deportes. A Los 8 decidí dedicarme de lleno al tenis e inicié mi carrera con Cesar Ayala como profe hasta los 12 y con quien aprendí mucho, y ya a los 13 años me fui a Rosario a entrenar con Mauro Ferrer en donde también pude progresar mucho. Y Ya hace casi dos años que intercaló algunas semanas en Buenos Aires en donde entreno con Kevin Konfederak y otras -también- en Rosario.

Dante Pagani y Valentín Garay junto al periodista Pablo Silva.

-¿Cómo se definen como jugadores?

-VG: Soy un jugador ofensivo, que le gusta tener el control del punto, mandar con la derecha y que tampoco tengo problemas al momento de defender. Puedo agregar que tengo una derecha potente y un revés solido con el cual puedo estar metiendo pelotas todo el tiempo.

-DP: Creo que con Valentín tenemos estilos parecidos. Me gusta atacar mucho con la derecha y cuando me queda la bola tener buena distribución y cerrar el punto. Creo que el drive es mi mejor golpe y me cuesta un poquito mas con el revés en donde quizás no haga tantos tiros ganadores pero continuo trabajando en pos de seguir mejorando.

-¿Cuáles creen que son los aspectos principales en los que creen que deben mejorar?

DP: Creo que es la subida a la red. Me cuesta un poco, pero lo vengo laburando y de a poco va saliendo.

VG: Parecemos gemelos ….(carcajadas). Exactamente lo mismo que él e incluso la volea. Es algo que debemos mejorar ambos.

-¿Cuál es su opinión y descripción de sus actuales entrenadores?

DP: Kevin Konfederak es un genio y una gran persona, además. Un gran coach, tenemos muy buena comunicación.

VG: Santiago Besasa, del equipo de Blengino. Está permanentemente conmigo. Es un flaco de primera. Fue jugador. Y es un laborante a full. Siempre está encima mio tratando de que mejore y se me hace muy fácil trabajar con una persona así.

-¿Cuáles son sus tenistas de referencia en el orden nacional e internacional?

VG: Acá también creo que vamos a coincidir. Del Potro y Federer. (Risas)

DP: Si…. Sin dudas. DelPo y Roger.

Dante Pagani

-¿Cual es su apreciación acerca del camino que trazaron los componentes de “La Legión”?

VG: Esto es muy bueno por el camino que iniciaron, pero atentos al nivel de jugadores que tenemos en el país me parece una lástima no haya la cantidad de torneos que merecen los jugadores argentinos. Siento que pudiésemos tener muchos mejores torneos con mejor estructura y con ello seguro vas a sacar jugadores aun más fácil: Una lastima no se aproveche este capital y que no se lo ayude como debiera.

DP: Coincido una vez mas con Valentín que faltan torneos pero por sobre todo ayuda económica, porque hay chicos que juegan un huevo y no pueden viajar ni a la esquina. Hay chicos que no tienen la posibilidad siquiera de ir a un Nacional.

-¿Cuál es su opinión sobre esta nueva camada de tenistas argentinos?

VG: Tuve la suerte de conocerlos a casi todos y hasta entrenar con varios. Tienen un trato bárbaro y te hacen sentir con mucha cercanía aunque no hayas estado demasiadas veces. Los dos que mas gustan son Fran Cerundolo y Tomi Etcheverry.

DP: Son todos unos jugadorazos. Yo ahora estoy entrenando mas con Fran y a veces cuando lo veo en torneos importante pienso hace un par de días estuve entrenando con él.

Valentín Garay

-Para concluir: ¿Cómo vivieron esta experiencia de jugar como juniors su primer Roland Garros?

-VG: Todo muy enriquecedor. Es una locura todo, como te trata la gente la organización. Es una realidad paralela. Es un sueño. Es algo que no vivís en ningún torneo del mundo. Tiene las mejores canchas de polvo de ladrillo que pisé en mi vida.

DP: Esto es Disney. Estoy en un sueño. No lo puedo creer aun.

Pasada la charla provino la divertida sesión de fotos junto a la estatua que Roland Garros le hizo a su ”Rey”, Rafael Nadal y allí partieron felices, Valentín y Dante, dos chicos con mucho talento y humildad, soñando tal vez algún día poder levantar el trofeo la Copa de los Mosqueteros en el estadio Philippe Chatrier.