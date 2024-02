Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano (Telefe), “ingresó” a la casa para que el líder la semana, Martín Ku, le dijera a quién iba a salvar de la placa de nominados. Días previos a esto, Juliana “Furia” Scaglione y Federico “Manzana” Farías habían protagonizada una fuerte pelea y, como se quedaron con bronca, comenzaron a discutir frente a Del Moro, quien los quiso frenar. Sus dichos no lograron calmar la situación y Furia terminó teniendo una fea actitud con él. A raíz de esto, la panelista Ximena Capristo dio su opinión sobre lo qué pasó y destruyó a la jugadora.

Todos los detalles sobre el enojo de Santiago del Moro con Furia de Gran Hermano

Cuando “entró”, Santiago comentó: “El público todo lo ve”. Ante estos dichos, Juliana expresó: ”Obvio. Háganlo mier… O, sino, me voy yo. Corta”, haciendo referencia a Manzana.

Luego de esto, continuó con los gritos. “Yo no me como los mocos y no me digan que me calle. Harta estoy”, lanzó la “hermanita”.

“Bueno, basta”, acotó el conductor. Pero, eso no bastó, y Furia, siguió. “Vos tenés papá, mamá… no sé qué porong. Yo no”, le dijo a Federico.

Del Moro, intentó calmar las “aguas”, y, expresó: “Chicos, hola. Esto pasa hasta en las mejores familias. Tranqui”. “Sí, obvio”, le respondió la jugadora.

“Tranqui, tranqui, tranqui. Chicos, d escompriman y respiren profundo. El público todo lo ve y va a elegir”, manifestó Santiago.

Estos dichos, no dejaron tranquila a Scaglione y volvió a hacer campaña para que los televidentes saquen a Farias. “Obvio, ¡háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Loco! Háganlo mierda. Sino, me voy yo. Es él o yo. Corta”, aseguró. Ante esto, Santiago le quiso poner un límite y no funcionó. “Tranquila, Furia“, comentó.

“Me voy a la mierda. Así de corta”, volvió a decir la participante.

Por último, la participante se refirió a su compañera eliminada, Catalina Gorostidi. “Harta, loco. Catalina, ¡volvé, boluda! ¡Volvé, Cata!”, exteriorizó ante la cámara.

Del Moro, harto de la situación, quiso cambiar el tema, pero no tuvo resultado. “Martín, tengo que hablar con vos. Me tenés que dar un nombre”, le comentó al líder de la semana. Mientras él expresaba esto, Juliana lo interrumpió, y, aseveró: “Yo no me como los mocos, loco. Y no me digan que me calle”.

Santiago, cansado, gritó “¡Basta!”.

Por último, la participante se refirió a su compañera eliminada, Catalina Gorostidi. “Harta, loco. Catalina, ¡volvé, boluda! ¡Volvé, Cata!”, exteriorizó ante la cámara.

Los fuertes dichos de Ximena Capristo sobre Furia de Gran Hermano

Ximena, aseguró:”Ella es una mujer muy agresiva y no me importa que me puteen desde las redes. La vi agresiva hablando arriba del conductor y a él hay que respetarlo”.

Por último, añadió: “Todo esto la perjudicaría a Agostina. Van a querer sacarla”.

Salvación del líder en Gran Hermano: ¿A quién sacó de la placa Martín Ku?

En un principio, los nominados eran: Juliana, Agostina Spinelli, Federico, Nicolás Grosman, Sabrina Cortez, Lisandro “Licha” Navarro, Joel Ojeda y Emmanuel vich, pero, Martín ayudó a uno de ellos y puso a otro de sus compañeros en su lugar.

Él, optó por Juliana y nominó a Virginia Demo.

Por lo tanto, la placa final quedó conformada por: Agostina Spinelli, Federico, Nicolás Grosman, Sabrina Cortez, Lisandro “Licha” Navarro, Joel Ojeda, Emmanuel Vich y Virginia.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa:

Leé más notas de La Opinión Austral