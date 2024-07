Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy se cumple un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Nueve de Julio, Corrientes, con siete detenidos y ninguna definición sobre el paradero del niño. La investigación transita las últimas 48 horas del secreto de sumario que decretó la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo apenas recibió el caso por incompetencia de la Justicia provincial.

En las últimas horas fuentes judiciales tuvieron que aclarar que todavía no existe confirmación de que las manchas halladas en un guardabarros de la camioneta de uno de los imputados sea sangre humana. Las fuentes consultadas señalaron que lo que se encontró en la camioneta Ford Ranger blanca del ex capitán de navío Carlos Pérez es efectivamente sangre, pero que no se sabe aún si es humana o animal.

El peritaje sí determinó con certeza el hallazgo de ADN humano (que sería de un varón). Desde la Policía Federal habían dejado trascender la aparición de “sangre humana con el ADN de un varón”, pero ayer se aclaró que lo concreto es que hay sangre, por un lado, sin identificar y un ADN humano, por el otro, restando establecer si corresponde a restos de piel, saliva, sangre o algún otro fluido humano.

El peritaje de los vehículos se realizó el 30 de junio, poco después de que Laudelina Peña, la tía de Loan, declarara ante un fiscal provincial que el chico había muerto arrollado por la camioneta del marino cuando este salía de la casa de Catalina Peña junto con su esposa, la por entonces funcionaria municipal María Caillava. La prueba de Luminol realizada sobre la camioneta permitió hallar sangre en uno de los guardabarros. Posteriormente trascendió el hallazgo del ADN masculino que ahora debe cotejarse para saber si es compatible con el de Loan.

El lunes pasado se anunció el hallazgo de “sangre humana con ADN de un varón”. Anteriormente, una prueba odorológica permitió detectar la presencia de Loan tanto en la camioneta como el automóvil de Pérez y Caillava. Por la reacción de los perros se llegó a la conclusión de que la presencia del chico dentro de la camioneta había sido muy breve, y más extensa en el Ford Ka. Con ese vehículo, Caillava y Pérez viajaron al menos dos veces a Chaco en los días posteriores a la desaparición.

Por otra parte, había trascendido que el peritaje del celular del ex marino se había permitido hallar pornografía infantil, pero dos fuentes diferentes desmintieron esa versión. Señalaron que las imágenes eran de Pérez con sus hijas, sin ninguna connotación sexual y que no habían sido compartidas ni distribuidas. El jueves por la noche, en Goya, se realizó una nueva manifestación frente al Juzgado Federal para reclamar por Loan.

Debido al intenso frío, las diferentes organizaciones decidieron realizar una caravana desde el acceso sur a la ciudad. Los bocinazos se replicaron en la noche goyana como los carteles con el rostro de Loan. La Policía Federal reforzó la custodia del Juzgado e instaló un vallado sobre la vereda del edificio como medida de prevención, pese a que hasta ahora todas las marchas fueron pacíficas. (Crónica)

