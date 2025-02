Tras la información que brindó Yanina Latorre sobre que Gonzalo Heredia le habría sido infiel a Brenda Gandini con la China Suárez durante el rodaje de “ATAV: Argentina, tierra de amor y venganza”, la modelo salió a defenderse y desmintió tales dichos; en este marco, la panelista de “LAM” le respondió y lanzó fuertes declaraciones.

La picante respuesta de Brenda Gandini a Yanina Latorre

En diálogo con la prensa, explicó que tanto ella como Heredia se contactaron con Latorre para desmentir la información. “Obvio que molesta cuando se dicen cosas que no son verdad. A cualquiera le incomoda, pero…bueno, seguramente le llegó un dato y acá estamos, desmintiendo. No solemos hacer este tipo de cosas”, indicó la modelo.

Sobre su reacción inicial ante los rumores, reconoció que, primero, se lo tomó con humor. “Me reí, porque, de repente, me vi envuelta en un quilombo que no me pertenece, pero está bien decir que “no tenemos nada que ver”. Somos una pareja de 15 años, pasamos crisis y separaciones, pero nunca se enteraron, ya que lo manejamos en privado. No hubo crisis por esto. Cuando Gonzalo trabajó en “ATAV” estuvo todo bien, no tuve problemas con nadie y eso es lo que pasó”, confesó Gandini.

Respecto al vínculo entre Heredia y la China Suárez, Brenda fue clara. “Se llevaban bien; fueron compañeros en una novela muy exitosa. No hay más que eso”, indicó, y cuando le preguntaron sobre las dificultades que tuvo con su pareja en otros momentos, respondió con ironía. “Otro día hacemos diván y te cuento todas las crisis”, manifestó.

Para despejar cualquier duda, cerró con una reflexión sobre su decisión de hablar públicamente. “Cuando algo no es cierto, hay que poner un límite; por eso, salimos a aclararlo, porque sino la bola sigue creciendo. Igual, no somos de exponer nuestra vida”, concluyó.

La reacción de Gonzalo Heredia ante los rumores de romance con la China Suárez

Este lunes, Latorre mencionó a Gandini dentro de la lista de mujeres que, según ella, fueron afectadas por Suárez, junto a Pampita, Wanda Nara y Eugenia Tobal. La sorpresa fue inmediata, ya que Gandini y Heredia siguen juntos.

Sin embargo, en redes resurgieron versiones de una supuesta crisis de pareja en 2019, justo cuando el actor compartió elenco con la actriz en Argentina, tierra de amor y venganza.

Horas más tarde, Ángel de Brito reveló en su streaming de “Bondi Live” que Heredia se comunicó con él, visiblemente molesto, para desmentir cualquier romance con Suárez. “No sé qué hacer, porque yo me hago el picante en Twitter, pero si ahora pongo algo, va a crecer la bola”, le habría dicho el actor al periodista.

La respuesta de Yanina Latorre a Brenda Gandini

Por su parte, Yanina Latorre también salió a aclarar su postura en una entrevista con “Primicias Ya”, donde comentó acerca de la conversación telefónica que mantuvo con la pareja. “Ellos dicen que no pasó, yo tengo que decir eso. Conté algo que se rumoreaba y hace mucho se dijo, me subí y ellos lo desmienten”, indicó la periodista, aclarando que lo que había mencionado era solo un rumor del que había tenido conocimiento, pero que, al recibir el desmentido de los actores, tuvo que salir a aclarar la situación.

