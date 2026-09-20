Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación informó el comportamiento de los desembarques de langostino en los puertos del litoral marítimo argentino, la temporada 2026 de esa pesquería concluyó formalmente hace una semana por disposición del INIDEP.

Con un acumulado consolidado de 177.945 toneladas, la actividad mostró un incremento del 43% frente a las 124.829 toneladas contabilizadas a la misma fecha en 2025. Esta disparidad interanual respondió a la parálisis histórica que atravesó la pesquería durante el ciclo anterior por un prolongado conflicto laboral, lo que demoró el inicio de las operaciones hasta el tramo final de la temporada.

Si bien el desarrollo de la zafra significó un desempeño favorable para Santa Cruz y la Patagonia, ese contrapeso operativo representó un duro golpe para la actividad económica del puerto de Mar del Plata, que enfrenta actualmente una profunda crisis social y laboral. Desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) advirtieron en una entrevista con LU12 AM680 que, sobre un padrón de 800 estibadores, la labor actual solo alcanza para cubrir a unos 300 trabajadores de forma regular, dejando a unas 500 personas con ocupación esporádica. Alarmados ante la realidad, demandan soluciones y avanzaron en la entrega de bolsones de comida a los trabajadores.

En tanto, desde Santa Cruz precisaron a La Opinión Austral que los pronósticos para las próximas zafras de langostino son positivos y buscan desarrollar acciones tendientes al cuidado del recurso y generación de trabajo.

Informe elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación.

Desembarcos

El informe elaborad por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación sobre las descargas de langostino en los distintos puntos del litoral marítimo evidenció un repunte operativo respecto al año anterior, aunque con dinámicas desiguales entre las terminales.

Puerto Deseado registró 12.169 TN al 14 de septiembre de 2026, marcando un salto del 273% respecto a las 3.262 TN de 2025. Si bien ese volumen superó las 9.585 TN de 2024, se ubicó por debajo de las 16.158 alcanzadas a idéntica fecha en 2023.

Por su parte, Mar del Plata alcanzó las 13.550 TN desembarcadas, lo que significó una suba del 107% frente a las 6.531 de 2025. Esa cifra constituyó el registro más alto de los últimos cuatro años a esa fecha, superando las 10.337 TN de 2024 y las 7.002 de 2023, e incluso sobrepasando los acumulados anuales totales de esos ejercicios.

En Puerto Madryn registró 85.869 TN al 14 de septiembre, lo que representó un alza del 80% frente a las 47.718 TN de 2025. Se equiparó al nivel alcanzado en 2024 (86.526 toneladas) y superó las 53.767 TN del mismo tramo de 2023.

Rawson fue la única terminal que anotó un retroceso interanual, al bajar un 17% y pasar de 60.944 TN en 2025 a 50.813 en 2026. A pesar de la caída, superó las 43.554 TN de 2024, aunque se situó por debajo de las 58.770 TN de 2023.

Por último, Camarones tuvo una suba del 64% interanual al contabilizar 4.491 toneladas acumuladas frente a las 2.733 toneladas de 2025, aunque se mantuvo por debajo del registro de 2024 (7.358 TN). Las restantes terminales pesqueras sumaron 11.051 TN, con un incremento del 203% respecto a 2025 (3.642 TN), lo que se alineó con la operatividad observada en 2024 (10.096 TN) y 2023 (11.560 TN a la misma fecha).

Carlos Mezzamico, secretario general del SUPA Mar del Plata.

Mar del Plata en retroceso

A pesar del incremento en los números puntuales de la zafra de langostino, el sector de la estiba en Mar del Plata atravieza un ciclo operativo crítico debido a la caída en las descargas generales de la flota y la falta de buques de desembarque directo en el puerto de la ciudad que es multipropósito.

“Estoy en el puerto desde los años 1976 y 1977, y este es el peor momento por el cual atravesó la pesca y el trabajo de los estibadores portuarios en Mar del Plata”, afirmó Carlos Mezzamico, secretario general del SUPA Mar del Plata, en declaraciones a LU12 Radio Río Gallegos.

Explicó que el escenario respondió a una combinación de factores económicos y biológicos: “Es un combo. Los empresarios no tuvieron la rentabilidad de otros momentos y la riqueza ictícola se asentó en la zona sur, donde la zafra del langostino fue fundamental”. A esto se sumó el fuerte impacto de los insumos operativos, con un papel determinante del combustible: “Las especies estuvieron cada vez más lejos de Mar del Plata y los insumos pesaron de otra manera en la ecuación económica”.

El referente sindical remarcó el fuerte contraste entre el declive marplatense y la expansión que experimenta la Patagonia producto del desplazamiento del recurso. “La pesca se está aggiornando en los puertos del sur por la situación biológica de las especies. Si las provincias del sur se saben organizar y entienden la dinámica del sector, tienen una oportunidad única”, señaló Mezzamico en LU12 Radio Río Gallegos.

Las primeras descargas de langostino en Puerto Deseado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa línea, vaticinó un escenario de fuerte volumen laboral para las terminales de Chubut y Santa Cruz, aunque lanzó una advertencia hacia los gremios patagónicos: “Si los trabajadores de esas provincias se organizan como corresponde, se van a ver beneficiados, pero hay que tener cuidado porque el empresariado pesquero es un sector muy distinto a cualquier otro”.

“Mar del Plata no fue solo un puerto pesquero; tenía terminal de granos, exportaba fertilizantes y madera. Era un puerto multimodal. Los grandes empresarios de la pesca se adueñaron del puerto y las otras cargas quedaron de lado. Hoy que la pesca se complicó, el puerto pagó los platos rotos por no sostener esa diversidad”.

En materia institucional, Mezzamico cuestionó con dureza las tensiones políticas y la desventaja representativa en el Consejo Federal Pesquero. “Los trabajadores estuvimos vedados en el organismo; ninguna organización que represente a los trabajadores tuvo un asiento en la mesa”, reclamó.

Al detallar la composición de un representante por provincia marítima y cinco del Ejecutivo nacional, argumentó: “Cuando se dirimieron las políticas por votación, la provincia de Buenos Aires perdió 9 a 1 contra el Gobierno nacional y las provincias del sur, cuyos votos respondieron a los intereses del Ejecutivo y a los lobbies de capitales internacionales“.

Asimismo, vinculó esas decisiones con la presencia de firmas extranjeras —de origen español, chino y norteamericano— afincadas en el caladero sur, contraponiendo que en Mar del Plata solo quedaron “una o dos empresas de capital nacional”.

Por último, el titular del SUPA marcó la profunda diferencia entre los gremios de mar y los trabajadores de tierra, siendo estos últimos los principales perjudicados al no desplazarse con los buques. “La flota pesquera no llegó y el comercio exterior también se detuvo porque las dos navieras que recalaban dejaron de hacerlo por falta de carga“, lamentó. Frente a esa parálisis, el gremio inició gestiones con distintas industrias de la zona y empresas pesqueras locales para consolidar volumen y lograr que las líneas marítimas vuelvan a operar en Mar del Plata.

Mientras tanto, la brecha social se profundizó: “De un padrón de 800 estibadores, la carga actual solo alcanzó para que 300 trabajen de manera regular. Hubo 500 personas trabajando de forma muy esporádica a las que tuvimos que asistir con bolsones de alimentos para paliar la situación”.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko. FOTO: GOBIERNO

Santa Cruz ante una nueva oportunidad

En el distrito, esta pesquería dejó un balance positivo en volúmenes, aunque estuvo marcada por un cierre de zafra levemente anticipado debido a factores biológicos y de conservación de las especies.

“Se pescó mucho y muy bien al principio de la temporada; empezó muy fuerte y después se fue manteniendo hasta que en la última etapa comenzó a bajar”, explicó el secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, en diálogo con LU12 Radio Río Gallegos.

La conclusión de las tareas se adelantó por la presencia de acompañamiento de merluza: “Empezó a aparecer mucha merluza en los lances y tuvimos que ir cerrando rápidamente las subáreas. Al detectarse presencia de acompañamiento fuera de esas zonas, se determinó el cierre definitivo“.

D estacó la recuperación operativa y el promedio general de Puerto Deseado. “Respecto al año pasado tuvimos un incremento del 274% en Deseado, pero esa cifra respondió a la paralización de 2025, cuando a esta fecha apenas se habían pescado 3.000 toneladas. En 2024 para esta época se habían descargado 9.000 toneladas y hoy cerró con casi 12.500 toneladas; estuvimos un poco por debajo de 2023 pero por encima de 2024. El promedio general dio muy bien“, puntualizó y resaltó que el acumulado total de descargas de distintas especies en la terminal deseadense registró una suba del 86% interanual.

Reiteró el reclamo de la jurisdicción sobre la cuotificación del recurso y fijó la postura institucional de la provincia. “Pedí en junio y volví a pedir ahora que la cuotificación del langostino se hable formalmente dentro del Consejo Federal Pesquero. El recurso está en el sur y la provincia debe posicionarse con firmeza”, sostuvo.

Ante las versiones de un reparto que otorgaría un 80% a la flota de Rawson y un 40% a la flota fresquera, Klimenko manifestó un rechazo categórico: “En el esquema actual de pesca olímpica, Santa Cruz salió muy perjudicada. Pedimos que se discuta en una mesa con todos los actores, incluyendo a las provincias, cámaras empresarias y gremios, con una ponderación por puertos de descarga, historia, inversión y mano de obra“.

En cuanto a los costos logísticos y operativos, analizó la situación que enfrenta la flota de Buenos Aires frente a la proximidad de los puertos santacruceños. “Al encontrarse el recurso del paralelo 41° hacia el sur, Mar del Plata enfrentó entre 48 y 72 horas de navegación, lo que incrementó sus costos por el consumo de combustible y afectó la rentabilidad de la flota fresquera”, explicó.

En contraste, subrayó las ventajas de ubicación de la provincia: “Desde Caleta Olivia estuvimos a 14 o 15 horas de la zona de pesca, y desde Deseado a unas 7 u 8 horas“.

Asimismo, el secretario resaltó la paz social alcanzada durante la zafra gracias al trabajo conjunto con los sectores sindicales. “Históricamente las zafras solían registrar conflictos en las descargas. Este año los gremios acompañaron sin un solo paro, comprometiéndose a resolver eventuales diferencias con la flota en operativa”, valoró.