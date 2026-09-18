“No voy a cambiar, por mucho que ladren”: Bullrich publicó un polémico video con una canción de Lali en plena tensión con el Gobierno La senadora de La Libertad Avanza compartió en X un video grabado en su despacho en el que utiliza “No me importa”, de Lali Espósito. La publicación se produjo un día después de que cuestionara a la Casa Rosada por cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

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En una semana marcada por las diferencias con el gobierno de Javier Milei a raíz del Presupuesto 2027, Patricia Bullrich publicó un video que rápidamente generó repercusión política. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado aparece en su despacho escuchando y tarareando “No me importa”, una canción de Lali Espósito, la artista que mantiene desde hace años un enfrentamiento público con el Presidente.

“Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, escribió Bullrich junto al video que difundió en su cuenta de X.

La elección de la canción llamó especialmente la atención por el contexto político. La letra incluye frases como “no voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme” y, más adelante, “no voy a cambiar, por mucho que ladren”. También dice: “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa”.

El video fue publicado después de que Bullrich cuestionara públicamente el manejo del Gobierno sobre las modificaciones a la legislación de Discapacidad incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027. Distintos medios interpretaron la elección de Lali y de esa canción como un gesto hacia la Casa Rosada, aunque la senadora no explicó de manera explícita que el video estuviera dirigido al Presidente.

Cómo es el video de Bullrich con la canción de Lali

La grabación dura poco más de un minuto y muestra a Bullrich en su despacho del Senado, mientras desarrolla distintas tareas de trabajo.

En un momento, la senadora abre su tablet, ingresa a YouTube y busca “No me importa”, de Lali Espósito. Cuando comienza a sonar la canción, Bullrich la tararea, toma café y acompaña algunos pasajes con movimientos al ritmo de la música.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Más adelante ingresa al despacho Cristian Larsen, prosecretario parlamentario de La Libertad Avanza y dirigente vinculado al espacio de Hernán Lombardi. Larsen le entrega una carpeta a Bullrich, quien la firma mientras continúa sonando la canción.

El video combina así imágenes de la actividad cotidiana de la senadora con una elección musical que, por el enfrentamiento entre Lali y Milei, adquirió una particular dimensión política.

Según trascendió desde el entorno de Bullrich, la intención fue mostrarla activa y llamar la atención con el estilo de la canción. El video fue grabado el jueves en su despacho, después de que el Senado aprobara cambios en la ley de Inocencia Fiscal.

La frase de la canción que eligió Bullrich

Uno de los fragmentos más destacados del tema dice: “Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren”.

La canción también incluye otra frase que aparece en el video y que reforzó las interpretaciones sobre el mensaje de la publicación: “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa”.

El posteo de Bullrich llegó acompañado solamente por la frase “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, sin una explicación adicional sobre el significado político de la elección.

La combinación entre la canción, su autora y el momento en que fue difundido el video generó especulaciones sobre un eventual mensaje de diferenciación dentro de La Libertad Avanza.

La tensión entre Bullrich y el Gobierno por el Presupuesto 2027

El video apareció luego de una serie de cuestionamientos públicos de Bullrich al Gobierno. El principal foco de conflicto fue la incorporación de modificaciones vinculadas con la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

La senadora aseguró que no había sido informada previamente sobre esos cambios y cuestionó que el tema no hubiera sido tratado en la mesa política del oficialismo.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

También reclamó mayor coordinación interna y afirmó que la situación podía perjudicar a los legisladores oficialistas que deben defender el proyecto en el Congreso.

“Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. ‘No, yo no sabía’. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”, planteó.

Y agregó: “Eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”.

Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía

En sus declaraciones posteriores, Bullrich también señaló al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, como el área de la que depende la elaboración del Presupuesto.

“A mí no me tomen por tonta”, afirmó la senadora al referirse a la falta de información sobre los cambios.

En una entrevista con A24, profundizó su reclamo: “Yo tengo que ser sincera y decir ‘a mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”.

Bullrich aclaró que no quería formular una acusación personal contra ningún funcionario, pero reclamó que las modificaciones fueran discutidas previamente dentro de la mesa política.

“El Presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”, señaló.

La dirigente también sostuvo que el oficialismo necesita coordinación política para conseguir los votos necesarios en el Congreso y avanzar con sus iniciativas.

Qué cambia el Presupuesto 2027 en Discapacidad

Uno de los puntos cuestionados por Bullrich está relacionado con el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La modificación propuesta elimina el mecanismo que establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC).

La inclusión de estos cambios en el proyecto presupuestario generó cuestionamientos de sectores de la oposición y también produjo diferencias dentro del propio oficialismo.

Bullrich sostuvo que la cuestión ya estaba siendo discutida en la Cámara de Diputados y que existían conversaciones entre oficialismo y oposición sobre la manera de abordar el tema.

“Si se estaba discutiendo ya el tema en Diputados”, explicó, la Cámara baja “ya había tenido un intento de discutir estos temas y había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”.

Otro de los puntos señalados por Bullrich fue la reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei, que se realizó el martes.

El encuentro se extendió durante varias horas y tuvo como eje la estrategia legislativa del oficialismo. Poco después de su finalización se conoció el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó a la Cámara de Diputados con los cambios vinculados con Discapacidad.

Según Bullrich, el tema no había sido planteado durante aquella reunión.

La situación generó cuestionamientos no solamente de sectores opositores, sino también entre legisladores oficialistas y aliados que aseguraron desconocer el contenido de las modificaciones cuando el proyecto llegó al Congreso.

El cruce por el Presupuesto se produjo después de otras declaraciones de Bullrich en las que había expresado preocupación por la marcha de la economía.

En las últimas semanas, la senadora había planteado públicamente diferencias respecto de “la velocidad” de la recuperación económica y reclamado una reducción de impuestos.

De esta manera, sus cuestionamientos sobre Discapacidad se sumaron a una serie de intervenciones públicas en las que la dirigente libertaria marcó posiciones propias respecto de decisiones del Poder Ejecutivo.

El enfrentamiento entre Milei y Lali Espósito

La elección de una canción de Lali tiene además un antecedente político concreto.

El enfrentamiento entre Javier Milei y Lali Espósito comenzó durante la campaña electoral de 2023, cuando la cantante expresó su preocupación después de la victoria de Milei en las PASO.

“Qué peligroso, qué triste”, había escrito entonces la artista.

A partir de ese momento, Milei realizó numerosos cuestionamientos públicos contra Lali y llegó a llamarla “Ladri Depósito”, en referencia a sus acusaciones sobre los contratos y cachets que la cantante habría recibido por presentaciones financiadas por organismos estatales.

Lali respondió posteriormente a las críticas del Presidente con “Fanático”, una canción cuya letra fue asociada públicamente con el enfrentamiento entre ambos.

El conflicto continuó durante los años siguientes y convirtió a la cantante en una de las figuras del mundo del espectáculo más cuestionadas públicamente por Milei.