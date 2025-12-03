Hay un código de reconocimiento entre quienes fueron adolescentes durante la década de los noventa y los dosmil y vivieron en Río Gallegos. Por ejemplo, si alguien le dice Roca a la, hoy, avenida Kirchner, sabe que al subir la escalera de la (Galería) Mecor estaba la fotocopiadora o le resulta normal ver a los autos girar y girar de noche en la costanera, muy probablemente se crió en Río Gallegos.

El diseñador de moda santacruceño Panni Margot volvió a Río Gallegos después de haberse mudado hace ya 20 años a Ciudad de Buenos Aires. Regresó especialmente para el Runway Express ’25, un desfile de moda que tuvo lugar durante el fin de semana pasado, donde además presentó algunos de sus diseños.

“20 años es la mitad de mi vida, es muchísimo tiempo. Estar acá me parece muy surrealista. Tiene más sentido que haya dicho que fue un sueño, de decir: ‘Che, má, no sabes, acabo de soñar que estoy paseando por Río Gallegos con modelos, los estoy vistiendo y haciendo sesiones de fotos’. Es maravilloso estar acá de regreso después de 20 años, es un montón”, dice Panni Margot, quien durante las menos de 72 horas que estuvo en la capital santacruceña, brindó una entrevista a La Opinión Austral.

La Opinión Austral: ¿Quién es Panni Margot?

Panni Margot: Soy un diseñador de modas, me inspiro en la cultura japonesa y en la ciencia para diseñar. Arranqué hace 12 años trabajando, pero mi primer desfile fue hace siete, ahí hice mi primera colección. Hoy tengo un local, a media cuadra de Plaza Serrano, en Palermo Soho, que es la zona más comercial de Capital Federal donde están las marcas de ropa.

Acabo de volver de París, estuve un mes trabajando, estuve en un simposio de astropartículas con científicos internacionales, todas personas de renombre, ganadores de premios Breakthrough que son, por así decirlo, el Óscar de la física, había gente de Japón, China, Corea, Italia, España, Alemania, Estados Unidos. La gente más importante de la ciencia se reunió en París en el Instituto Pascal a hablar de lo último en Vanguardia Científica y ahí presenté una colección de divulgación científica que estoy armando junto con María Belén Lobino, que es divulgadora de ciencia.

Desfile de Shōrai / Future en Runway Latinx en Chicago.

Antes de ello, hice la primera colección hecha con IA. Cuando ChatGPT todavía no estaba creada Open AI había creado a Dalí y yo tuve acceso a la tecnología cuando todavía no era de acceso público, lo presenté en Chicago y fue noticia en Times y en ABC, dos medios muy importantes de Estados Unidos, como un evento histórico de un diseñador argentino.

Me inspiro mucho en una moda oversize, muy grande, genderless, sin género, deconstructivo con reminiscencias asiáticas.

Me encuentro hoy en el programa de Andy Garmendia “Imagen de moda”, por Canal 9 los domingos a las 20:00, también he estado en “La jaula de la moda”, que ahora ganó un Martín Fierro.

He hecho ya cuatro colecciones en Argentina Fashion Week, el año pasado hice New York Fashion Week, han sido varias cositas las que han formado mi carrera.

¿En qué consiste la colección en la que estás trabajando?

PM: Estoy utilizando diseños que expliquen fenómenos científicos a la gente. Por ejemplo, creé un sombrero que tiene una película centellante que interactúa con partículas subatómicas de rayos cósmicos.

El planeta Tierra está constantemente siendo bombardeado por rayos que cuando tocan la atmósfera se disgregan en muchas partículas que atraviesan la Tierra, así como a vos te está atravesando en este momento el Wi-Fi. Estas partículas atraviesan la tierra y pasan de largo, constantemente estás siendo bombardeado por rayos que provienen del cosmos.

Durante una visita de menos de 72 horas a Río Gallegos, Panni Margot brindó una entrevista a La Opinión Austral. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Este sombrero detecta esas partículas y se conecta a un controlador que está conectado a unas tiras led que cada vez que ilumina es porque el sombrero está detectando partículas que vienen del espacio.

Te acabo de hablar sobre rayos cósmicos usando la moda como canal de comunicación. Y así, hay diferentes colaboraciones con distintos institutos de investigación científica y espacial que culminará con un gran desfile de divulgación científica con colaboraciones internacionales.

¿Cuándo estaría lista la colección?

PM: Quieren que sea el año que viene, pero requiere tiempo, ojalá de acá a un año y medio, dos años, ya pueda tener presentado este proyecto que lo vengo trabajando desde hace tres años.

Recién hoy vimos los primeros seis diseños que tuvieron lugar allá en el Instituto Pascal en París, pero la idea es de acá a dos años, sería más o menos un proyecto, en total, de cinco años de realización.

¿Sabes si hay algún precedente?

PM: Creo que no, creo que sería el primero.

Entre lo que recordabas y lo que encontraste ¿Cómo ha sido este regreso a Río Gallegos?

PM: Fue maravilloso. Empezamos con que el aeropuerto no funcionaba, me tuve que ir a El Calafate, donde dije: “Primero comemos un corderito, sí o sí, no podemos no hacerlo”. Salió probar un costillar, visitar la galería de los duendes, caminar un poquito, también hacía mucho tiempo que no iba.

Luego, llegamos a Río Gallegos y parada técnica, sí o sí, en Helados Tito, no podía faltar. Después, cené la pizza de palmitos de Donatello, era muy fan. Fue un placer poder ir, la receta sigue siendo la misma.

Después, un lomito de Zapiola no podía faltar, me está faltando el sandwichito de Primavera, son cositas con las que crecí y que no podían faltar.

A pesar de haber pasado dos décadas, Panni encontró mucho de los lugares que recordaba de la Río Gallegos de “sus tiempos”. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Roco ya no está, en la Galería Mecor no está la fotocopiadora y me escribió la hija, me dijo: “Eso es de mi familia cerramos el año pasado”.

Me ha escrito gente diciendo: “Che, te vi caminar por el centro, no sabía que eras vos”. Fue muy divertido.

Estoy muy contento de pasear por la ciudad y ver su crecimiento. A la noche voy a comer sushi ¿Sushi en Río Gallegos? En mis tiempos, no existía eso.

“Ha sido muy gratificante poder estar nuevamente pisando el suelo que me vio crecer”. PANNI MARGOT

Me invitaron a ir a La Gallega, un lugar donde la comunidad LGTB puede festejar, pasarla bien, en mis tiempos eso tampoco existía.

20 años después encuentro que la ciudad ha evolucionado. No había moda, el modelaje, todo ese universo, no recuerdo haberlo vivido.

Me gradué en el 2004 y en el 2005 me fui de la ciudad. Ni siquiera imaginaba que existía ese universo. Ya viviendo en capital, estudiaba medicina y un día conocí a una diseñadora, me empezó a invitar a los desfiles. De repente, vi que había todo un mundo que dije: “Che, bancá, quiero eso para mi vida”.

Encontrarme que hoy hay agencia de modelaje, que están haciendo eventos, hay de diseñadores de moda, me parece maravilloso, muy contento de volver y encontrarme con cómo se ha desarrollado la ciudad y su población. Muy contento de ver estos cambios y este crecimiento.

¿Pensaste que en algún momento ibas a volver?

PM: Siempre decía que si volviera a Río Gallegos, volvería por la pizza de palmitos de Donatello, ese era mi dicho. Estoy contento de haber vuelto. ¿Estaba en los planes? No lo sé, sí, siempre tuve la idea de que algún día me iba a tener que dar una vuelta. Acá crecí, acá me formé, pasar por la Escuela 15, por el IPEI, donde estudié. La nostalgia de ver la casa donde crecí, pasé por ahí y es como: “Wow, no lo puedo creer”.

Recordabas el monumento a Malvinas

PM: Es que vivía al lado, iba al monumento a andar en skate, en ese entonces no habían skaters, si en la ciudad habían 10, era un montón, seguro éramos menos.

Estar ahí y ver el el monumento donde practicaba y saltaba, la cajita de fósforo como decía mi familia, fue un placer poder ver lugares que todavía están ahí.

El cementerio, dar vueltas por la ría, no sé cómo estará de noche, si estarán haciendo picadas, me acuerdo que corrían un poco.

Durante su visita a Río Gallegos, Panni Margot recorrió el IPEI y se encontró (Abajo a la izq.) en la foto de su Promoción, la 2005.

Estoy muy contento de haber vuelto a sentir esos sabores, ver esos lugares, es mucha nostalgia, ha sido muy gratificante poder estar nuevamente pisando el suelo que me vio crecer.

Te haz llevado esta buena sorpresa de ver todo el movimiento que hay alrededor de la moda, además del motivo que te trajo, un desfile con diseñadores y modelos locales…

PM: No me lo imaginaba porque en mis tiempos no existía que haya un evento de moda. Me pone muy contento, eso habla de desarrollo, habla de crecimiento.

No deja de ser un hecho cultural, es un espacio cultural donde se está apostando a la apertura a nuevas experiencias, a invitar a la gente de Río Gallegos a vivir algo nuevo, algo distinto, algo a lo que no se estaba acostumbrado, por lo menos en mis tiempos. Es un placer.

Algo que tiene de lindo la moda es que uno no lo hace para uno, lo hace para el resto. La moda es algo que todo el mundo vive a diario, desde qué zapatilla elegís, qué camisa, la remera, el corte de pelo, la forma de la barba. O en caso de una mujer, el tipo de makeup, lo que sea. Siempre se están tomando decisiones de moda. Entonces, el crear un espacio donde la gente pueda ser bienvenida a experimentar y a ver, en primera persona cómo es ese mundo, la pasarela, los diseños, lo que uno veía en en internet. Sé que no es el primero que han hecho, me habían dicho que el año pasado ya habían hecho uno.

Es maravilloso poder ver el desarrollo. Este tipo de cuestiones hacen que uno pueda evidenciarlo de primera mano, que la ciudad progresa, a más y a nuevas experiencias, a más cultura, el sushi por un lado, boliche LGTB, moda y andá a saber qué más puede deparar esta hermosa ciudad a futuro. Que siga creciendo.

Hoy me junté con una influencer y en mis tiempos no habían. Y hoy hay creadores de contenido, artistas, gente que además sale de acá. Por ejemplo, Diego, gran pintor, es de la ciudad. Quien ve justamente un niño niño azul es Diego Roa, gran artista, gran persona.

La idea de que por haber crecido acá uno se encuentra limitado a estar acá, no es así, hay todo un mundo que se puede explorar y al que se puede salir entonces, ese creo que es uno de los mensajes más lindos que hay, las posibilidades son infinitas. Ahí estaba yo trabajando en París el año pasado presentando en New York Fashion Week, en la televisión y tantas cosas que no me las imaginaba de chico y que hoy las vivo, que también Diego las vive y cuántas personas lo viven y cuántos más lo van a vivir.

Panni Margot con la tapa de La Opinión Austral. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Estaremos acá muy cerca del fin del mundo, pero con las nuevas tecnologías y y simplemente con las ganas de hacer, se puede llegar a cualquier lugar del mundo, es así.

¿Qué te gustaría decirle a los emprendedores, a las personas que trabajan en el arte? Son los campos en los que más cuesta hacerse camino

PM: Los sueños no se cumplen, se trabajan, es así, hay que entrar con todo, hay que moverse, hay que hacer que las cosas pasen porque las cosas no pasan solas y por amor. El que me persiga la fama y la fortuna, nunca las va a encontrar porque no son cosas que te motivan y que si no las encuentra rápido, se desmotiva, lo suelta. Ahora, quien ama lo que hace, cuando las cosas son por amor, podes estar 10 años de tu vida dedicándote a eso y eventualmente algún día eso va a dar fruto. Disciplina vence a talento. Gente talentosa hay por doquier, gente disciplinada es lo que falta.

Vuelvo a decir, los sueños no se cumplen, se trabajan.