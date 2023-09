El Depredador Team está más activo que nunca, hará su “Fight Night 3” con combates semiprofesionales y profesionales con cinturones en juego. Todo esto será en el Juan Bautista Rocha el 23 de septiembre a las 20:00, con más de 20 combates apasionantes.

El organizador principal es Javier Lettieri, que encabeza el Depradotor Team. Está será la tercera edición, la primera fue en el polideportivo de Atlético Boxing Club y la segunda en Alquimia. La tercera será en el gimnasio Juan Bautista Rocha.

El evento será más que llamativo por los combates que se van a disputar, con duelos tanto femeninos como masculinos. Peso pesado, ligero y con peso estimado serán las categorías que dio la organización.

Son 17 peleas que quedarán en la historia del kickboxing, el equipo está haciendo que Río Gallegos vuelva a las artes marciales mixtas de la mejor manera y que no paren de hacerse.

El evento central será la pelea entre Nicolás Rosas frente a Oscar “El Domador” Gutiérrez, en un duelo profesional que se robará la noche por la categoría hasta 64 kilogramos.

Otro duelo profesional será el de Amílkar Salvatierra contra Mario Martínez, en la categoría hasta 70 kilogramos.

El tercer y último combate profesional se lo disputarán entre Jorge “Locomotora” Quiroga y Víctor “Alacrán” Vargas por la categoría Pro hasta 64 kilogramos.

El quinto combate será entre Axel “Samurai” Hernández y Brian “Hawa” Velázquez, en una pelea semiprofesional en la categoría hasta 66 kilogramos.

En la categoría peso pesado, el riogalleguense Santiago “Dragón” Gutiérrez se enfrentará a Maximiliano Aguirre. Otro duelo interesante será el de Rodrigo Caro y Alcocer Rimmer en la categoría hasta 65 kilogramos.

Los combates amateur serán: Ezequiel Arroyo vs. Franco Choque, Brian Galeano vs. Joaquín Gutiérrez, Lucas Rojas vs. Lautaro Olivero, Antonella Tolay vs. Lizbeth Arbita; Sebastián Aníbal vs. Franco Fritz, Paillan Alejandro vs. Lucas Sánchez y Thiago Perea vs. Emir Serrano.