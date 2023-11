Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sábado pasado el piloto de Tandil Leonel Pernía salió tercero en la final de la Clase 3 del Campeonato de Turismo Nacional que se disputó en el autódromo de Viedma y obtuvo así su segundo título en la divisional mayor.

Todo fue festejos hasta que los mecánicos del MG-C Pergamino pasaron el Focus por la Técnica de Viedma y al finalizar uno de ellos notó algo raro en la óptica delantera izquierda. La sospecha fue confirmándose con el correr de las horas. Una bala había ingresado por ese sector y llegó hasta el cobertor del amortiguador. Otro proyectil entró por la parrilla que recubre el radiador. Fueron dos disparos en total.

Por ello, este sábado Leonel Pernía encabezó una conferencia de prensa donde dio a conocer un grave hecho del cual fue víctima.

Pernía informó que el Ford Focus atendido por el MG-C Pergamino recibió dos impactos de bala durante la carrera de la divisional mayor de APAT. Los disparos dieron en la parte frontal de la unidad, siendo ubicados en una de las ópticas y en la parrilla que recubre el radiador.

En tanto, Leonel Pernía explicó en conferencia de prensa después de la carrera del fin de semana pasado en Viedma “se encontró en la técnica lo que parecía un disparo de bala, por lo que el equipo efectuó la denuncia ni bien el equipo llegó a Pergamino y se constató mediante un perito que no sólo había un disparo, sino que eran dos; de los cuales uno todavía tiene la bala incrustada en alguna parte del radiador”.

El piloto del Focus atacado a balazos agregó que por el momento no quería “ahondar en detalles porque sería imprudente” de su parte.

“Como piloto y persona esto me tiene muy shockeado porque amo este deporte y porque siento que tiene una pureza, como tiene que ser y duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto. Lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la justicia, que se llegue a la verdad de esto por el bien de todos. Que se haga justicia”, concluyó Pernía quien no respondió preguntas de la prensa.

Sin embargo, Pernía se tomó unos minutos para hablar con Carburando y agregó que lo sucedido “es algo que ha superado todo lo imaginado. Igualmente, lo importante es que tengo el respaldo de todas las categorías y del mundo del automovilismo, que se ve tan preocupado como yo, eso me da tranquilidad y ahora hay que dejar que la justicia actué”.

En la misma línea, agregó: “En todo momento, el Turismo Nacional se comunicó conmigo y estuvimos al tanto con la solidaridad que el caso amerita. No es normal en ningún lado que se tiren tiros, me extraña. No es normal, en una guerra nomás”.

Uno de los aspectos que el “Tanito” dejó claro es que no dejará la categoría a pesar de lo sucedido. “Todo esto está muy fresco, pero vivo del automovilismo y voy a luchar por la actividad porque es el deporte que amo, así que trabajare para que mantenga su pureza y transparencia. Las empresas tienen que saber que esto fue un hecho muy puntual que no ha pasado nunca y que tampoco va a volver a pasar, de eso nos tenemos que asegurar todos”, indicó.

Además, remarcó que su familia esta conmocionada por lo que pasó. “Hablé este tema con mi familia y ellos están más preocupados que yo porque si lo pensás bien en profundo es una locura lo que pasó. Pero ahora es momento de mirar para adelante, hay que dejar a la justicia que actué, que se encuentre al responsable y que el automovilismo sea lo que es, familia, deporte, pureza y que luchemos por un resultado deportivo”, afirmó.

Por último, Pernía manifestó cuáles son los pasos a seguir en la investigación. “Moriatis, el abogado de la categoría, toda la Comisión Directiva del TN se puso a disposición para intentar llegar al fondo de la cuestión. La denuncia está hecha, la pericia se hizo también y la verdad es que nunca me pasó algo así, por lo que estoy viendo como son los procedimientos. No tengo dudas que entre todos vamos a llegar a la verdad”, cerró.

Minutos antes, la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) informó que “la justicia ha tomado la intervención correspondiente” y que la Comisión Directiva expresó “su profunda preocupación y compromiso con el esclarecimiento de los hechos”.

Además sostuvieron que “la institución se encuentra plenamente dispuesta a colaborar activamente con las autoridades y utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que la investigación llegue a buen puerto”. Sin embargo, adelantaron que optaron por “el silencio institucional” hasta que avance la investigación con más certezas “con la convicción de que la prudencia y el respeto por los tiempos judiciales son fundamentales para la dilucidación de la verdad.