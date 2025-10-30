Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la búsqueda de una definición que acerque puntos valiosos, las dos categorías de El Calafate tendrán este fin de semana fecha doble, corriendo el sábado y el domingo de la misma forma, con clasificación y carrera sin series intermedias.

la medida se debe a la posibilidad de minimizar gastos debido a que serán dos días seguidos, porque sobre el mediodía se clasificará y luego se correrá en ambas especialidades los dos días de la misma forma, lo que evidentemente ocasiona un gasto mayor para los participantes.

Cuando termine solo faltará una fecha para culminar los dos torneos, y de allí la importancia que tiene sumar con buenas posibilidades en ambas ocasiones, por lo que todos se aprestan a vivir una lucha mas que interesante en la pista.

Con relación a este tema, en la categoría menor el líder es Maximiliano “Maxi” Belloni con 72 puntos, seguido del actual campeón en ejercicio Juan Manuel “Cholo” Fernández con 70 unidades a tan solo dos del líder, y luego en tercer lugar aparece Juan Carlos Monzón con 37 puntos, seguido de Martín Jara con 30 y del gregorense Sergio Fernández que acumula 27.

En la categoría mayor con impulsores de 1600 c.c. el puntero es Javier “Javi” Belloni (padre de Maxi), que suma 68.5 puntos, seguido de Thiago Levati pero éste ya no vive en El Calafate por lo que quien tiene posibilidades el reconocido Enrique Cárcamo que suma 46.5 puntos y luego Gabriel “Gato” Etura que acumula 45 unidades.

Siendo fecha doble se sumará lo del sábado y lo del domingo, y de allí la importancia de poder tener un fin de semana casi perfecto como todos pretenden, dado que luego quedará solamente la fecha de diciembre para culminar con ambos torneos.

Importante visita para hoy

En la fecha visitará Río Gallegos el presidente de la ACHAS (Asociación Chilena de autos Sport) Ivan González acompañado de otros dirigentes de la organización, a los fines de mantener una charla con las autoridades del Automóvil Club Río Gallegos.

A tales efectos la categoría chilena que no pudo estar presente este fin de semana en el autódromo de El Calafate debido a impedimentos aduaneros, apunta a poder concretar su presencia en Río Gallegos para la última fecha del 7 de diciembre, donde correría su prueba de “endurance”, una carrera de larga duración, por lo que todo apunta a que se pueda concretar esta visita, la que se uniría a las categorías Hyundai y la monomarca Chevette para culminar el año.

Además habría que agregar la última presencia del año de la TC5000 que ya viene el próximo fin de semana pero que le quedaría una fecha por cumpli9r, por lo que si se concreta para diciembre, será una tremenda presencia chilena y argentina en el autódromo de Río Gallegos.

Se prepara el karting

Esta cerrando la inscripción para tomar parte en la competencia de karting de este fin de semana en el kartódromo “Malvinas Argentinas” donde se contará con las habituales categorías Luqstoff, Pre Junior, Junior y master en sus dos formatos (Master y mayores de 40), siendo ésta la anteúltima fecha del año.

Los torneos están muy ajustados en todas sus modalidades, por lo que será de una importancia obtener buenos resultado en esta fecha, lo que se dará específicamente el día domingo en el kartódromo local.