El piloto Sebastián Gómez quien además es el presidente del Automóvil Club Río Gallegos, fue entrevistado por el programa “Música de Motores que se emite por LU12 La deportiva de l Patagonia, donde se refirió principalmente a su actividad en el Turismo Nacional y el cambio de unidad para loas próximas carreras.

Sobre el particular y con la vista puesta en Termas de Río Hondo que es la próxima fecha, “Seba” remarcó que “..estoy esperando bastante esta carrera porque Termas es bastante especial, allí gané con el Kia Ceratto en 2011 y gané también una carrera en 2022 en una carrera difícil con Pernía y Chapur, y terminó segundo de Yanantuoni por lo que siempre Termas me ha tratado bien…”

Sobre el cambio de unidad enfatizó que “ estamos esperando el auto nuevo para Buenos Aires que será un VW Vento como el de Okulovich, aunque yo soy amante de chevrolet pero este auto viene un poco complicado, no podemos encontrar el camino y venimos cambiando muchas cosas pero debemos tener algo que no funciona bien y no logramos verlo, por momentos anda bien y por momentos es muy malo0 en el mismo fin de semana….”

El piloto que viene ya hace un tiempo trabajando sobre su unidad con Gabriel Rodríguez has llegado a un punto en que no encuentra resultados, lo que considera que hace falta para continuar en la competitiva categoría y se hacen necesario andar bien incluso por el costo que ocasiona donde Seba rescata que “…conozco la mayoría de los presupuestos que tiene cada categoría y la verdad es que asusta..”

Sobre su participación en la Clase Uno del Turismo Pista, expresó que ” fue una invitación que se me hizo y como no tenía ningún compromiso me entusiasma la idea y máxime cuando le están poniendo mucho empeño en el equipo porque es un esfuerzo que se hace desde acá….” remarca Sebastián hablando del Fiat Uno que compartirá en la carrera de los 300 pilotos en Buenos Aires junto a Hugo Palacios, hablando también de lo que será el auto girando en el trazado mayor de Buenos Aires, dado que se correrá por el circuito 12, uno de los mas ligeros del país.

Sebastián estima que se va a ir muy rápido llegando al curvón Zalotto pero será para todos igual, aunque también remarca que habrá que tener especial cuidado si son muchos autos y se llegará a altas velocidades.

Cambiando un poco el tema, el piloto también hizo mención a la actividad que se cumple en el Automóvil Club Río Gallegos donde estimó que si bien están en receso invernal, se trabaja mucho “ con los dos Oscar” (Oscar Sarmartano vicepresidente y Oscar Truco secretario) fundamentalmente para tener todo bien para cuando venga la primavera, por lo que se han reparado y adquirido karting de alquiler con un ingreso que servirá también para ayudar a las categorías locales.

Hablando sobre ese tema destacó que “no hemos aumentado nada desde el año pasado porque sabemos la situación como es, y hemos tenido reuniones con algunas categorías para hablar de estos temas que complican a todos en una situación compleja en materia de presupuestos, h hablando con Renzo Blotta remarcamos que en Comodoro y Trelew los zonales son un tercio mas caros que acá, lo que es mucho…”

Sobre su posible retiro hizo relación a su hijo mayor que ya corre karting y su posible retiro el día que no se sienta mas conforme y contento con la participación habitual en el automovilismo,…..” pero antes de retirarme me gustaría probar un auto de Rally...”