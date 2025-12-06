Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del sábado mas allá de otorgar la clasificación de la Fórmula y las series de la 1300, regaló también la primera final de la Hyundai chilena, lo que consagró definitivamente a Samuel Millao como el bicampeón de la especialidad, al vencer en la primera competencia del fin de semana.

La carrera presentó a las tres categoría locales que terminan su torneo y con algunos bemoles de por medio que tuvieron como protagonistas a pilotos de la 1600 que no corrió su programada primera carrera de la fecha, lo que le dio el título a Martín Ojeda lo que se explica mas adelante.

La Fórmula clasificó normal

El inicio de la actividad estuvo como siempre a cargo de la Fórmula Santacruceña donde en ésta oportunidad el pretendiente Ezequiel Pereyra se quedó con lo mejor de la tarde, superando al aspirante a campeón Alejandro “Nano” Oyarzo por tan solo 241/1000 mientras que muy cerca, a tan solo 208/1000 de Oyarzo se colocó Nicolás Gómez, por lo que la final de mañana será de un colorido especial, aunque Alejandro Oyarzo solo tiene que terminar entre los seis de adelante para ser campeón.

Con un parque de nueve unidades, José Alvarado y su hijo Jonathan se ubicaron luego seguidos de Sandoval y de Agostina Muñoz, mientras que Bertolyotti no apareció y Gabriel Gallardo rompió a último momento, aunque largarán mañana, sumado a que se da vuelta la grilla en ésta última ocasión del año.

Esto significa que en la primera fila de la Grilla estarán Cristian Sandoval y Agostina Muñoz con los Alvarado en segunda fila, Gómez y Oyarzo en la tercera y cierra Pereyra entre los clasificados, mientras que detrás estarán Bertolyotti y Gallardo sin tempos de clasificación.

Esto le da la fórmula una proyección distinta porque los mas veloces irán detrás y los mas lentos largarán por delante, lo que nunca había sucedido en la categoría por lo que hay una gran curiosidad por saber que pasará en la tarde del domingo.

Los prolegómenos de la 1600

Cuando parecía que todo marchaba de acuerdo a lo previsto, la categoría 1600 no presento la cantidad de autos necesaria cuando Soto Parra por una cuestión personal, retiró su auto del autódromo, lo que dejó a la categoría con cinco autos y el organizador manifestó que así no había puntos, por lo que se decidió suspender la primera parte de ésta fecha que tenía previsto clasificar y correr serie y final, previo a lo del domingo.

Con la mitad de la fecha suspendido y con los puntos otorgados y en juego, la sumatoria dio como consagrado campeón a Martín Ojeda quien asume el título para alegría fenomenal de su equipo, con su padre Héctor, a su madre y al equipo, con Leo Ateiro y el abuelo Marito Ojeda ya celebrando, porque aunque no corra la carrera del domingo, ya cuenta con los puntos suficientes para ser el campeón del año.

Esto hizo que los integrantes de la especialidad se fueran retirando, prometiendo juntar para el domingo los autos necesarios para disputar por lo menos una carrera en el fin de semana, lo que se sabrá seguramente en las primeras horas de la mañana del domingo, pero con Martín Ojeda ya consagrado campeón anual.

Las series de la 1300

Luego se corrieron las dos series de la monomarca 1300 donde en la primera Chelo Sebastianelli fue inalcanzable, marcando un ritmo demoledor que en principio fue seguido por Juanjo Gallardo pero a lo largo de las vueltas, no hubo nada que hacer y ganó con holgura con casi 5 segundos de diferencia mientras que tercero se ubicó otro de los que pelea el titulo que es Leandro Fernández y detrás quedaron los 128 que el año entrante correrían en otra especialidad, pero de ese tema ampliaremos mas adelante.

De la misma manera la segunda serie fue para el compañero de equipo Jesús Leguizamón, quien venció igualmente sin poder ser superado a pesar del esfuerzo del líder del torneo Facundo Rodríguez que quedó como escolta sin tener alternativas y tercero Mauro Serón de buena producción, con Horacio Fernández y Jorge Freile “sacándose chispas” detrás por la cuarta ubicación.

La serie mas ligera fue la ganada por Sebastianelli con 10.54.552 contra 10.57.193 de la segunda, pero fueron parejas entre ambas a tal punto que el récord de vuelta de Sebastianelli fue de 1.48.182 y el de Leguizamón 1.48.556 para dar una idea de la paridad que tuvieron en pista ambas unidades, y el domingo largarán ambos en primera fila.

La primera final de la Hyundai

Para dar cierre al espectáculo de la tarde, se corrió la primera carrera de la categoría Hyundai Accent donde Samuel “Sammy” Millao Diaz fue intratable, tomando una distancia fenomenal producto de ampliar en mas de un segundo y medio por vuelta sobre el resto, dejando como escolta a Marcos Alvarado y tercero a Alan Sánchez, mientras que Fabián Vera deberá conformarse con pelear la segunda posición del torneo porque no tuvo otra opción.

Samuel Millao ganó con contundencia y autoridad sin nada que discutir y se consagró campeón indiscutido de la categoría por segundo año consecutivo, lo que fue sin lugar a dudas un logró fenomenal de piloto y equipo, éste último secundado por su abuelo, el veterano Sergio “Mellizo” Diaz, reconocido ex piloto y motorista de la región del sur de Chile.

En definitiva un sábado que comenzó bien con la programación, que provocó algunos interludios con la decisión de la Fiat 1600 y que finalmente otorgó dos campeones en la primera parte de la última fecha del año, lo que no es poca cosa para ir palpitando como terminará el domingo automovilístico.