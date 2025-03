Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El automovilismo argentino sigue viendo crecer a Valentín Giordano Yankelevich quien debutó este fin de semana en la primera fecha del TC2000 y terminó en el sexto puesto. El hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena, corrió este domingo la carrera disputada en el Autódromo de Centenario, en Neuquén con el respaldo de su abuelo, el productor Gustavo Yankelevich y el actor Nico Vázquez que fueron hasta allí para acompañarlo y expresaron su entusiasmo por presenciar el evento.

“Primera vez que vengo al autódromo, tengo una felicidad y una excitación porque vengo a ver a Valentín, que es el nieto de Gustavo, el gran productor de Argentina y mi socio. A alentar y acompañar a Valen que está compitiendo en esta categoría tan hermosa”, declaró el actor en una entrevista con LMNeuquén.

Vázquez también compartió su amor por los fierros, recordando la influencia de su familia en su afición por el automovilismo. “Siempre me gustó el automovilismo, más de consumirlo desde casa. Mi viejo siempre fue muy fanático, mi abuelo Anselmo, despertarme todos los domingos a ver las carreras y eso. Yo más que nada acompañando y respetando este deporte que hay que saber hacerlo bien y hay que tener mucho huevo para hacerlo”, comentó Vázquez.

El actor, quien está en plena preparación de la obra “En Otras Palabras” junto a su pareja, Gimena Accardi, adelantó que pronto regresará a Neuquén con su elenco. “Casi siempre que yo vengo a Neuquén vengo a hacer teatro, de hecho, dentro de muy poquito vamos a venir con Gime en el Casino Magic con la obra que yo dirijo”, anunció.

Además, Vázquez compartió un video del debut de Valentín y escribió un sentido mensaje: “Te conozco desde muy chico y me emociona profundamente verte hoy cumpliendo tu sueño. No lo puedo creer, y qué alegría me da, que estés debutando y encima compartiéndolo con tu abuelo, que te ama con el alma, es algo muy especial. Me emocionó mucho el día de hoy. Toda tu familia está orgullosa de vos y con razón. Pero lo más importante es que aprendas a disfrutar, a vivir cada paso con alegría y con amor. Sos un bendecido, y este es un día para celebrar haciendo lo que más amás. Y aún más emocionante es verte cumpliendo este sueño corriendo entre tantos grosos de este deporte. Te deseo lo mejor en este camino que empieza. Te quiero mucho”.

Un piloto en ascenso

Valentín Giordano es hijo de la recordada actriz Romina Yan y nieto de Cris Morena. Su pasión por el automovilismo nació desde pequeño, iniciándose en el karting antes de dar el salto al TC2000. Gracias al respaldo de su abuelo, quien lo motivó a seguir su sueño, el joven encontró su verdadera vocación.

“Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, confesó el joven piloto de 21 años en una entrevista reciente.

Bajo la estructura de Marcelo Ambrogio y su equipo “Axion Energy Sport“, Valentín se está afianzando en una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino. Su presencia en la pista ya ha captado la atención de los fanáticos del deporte motor.

Por otra parte, desde el lado de la farándula muchos lo recuerdan también por su emotiva aparición junto a Cris Morena en los premios Martín Fierro 2023, donde fue protagonista de un homenaje a su abuela.

Con una carrera prometedora por delante, Valentín Giordano busca consolidarse en el TC2000 y seguir los pasos de los grandes pilotos argentinos.