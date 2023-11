Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

San Miguel, recibirá a los clubes IAE de Mar del Plata, Bahiense del Norte de Bahía Blanca y Lanús de provincia de Buenos Aires.

Los dirigidos por Roberto Carballo vienen entrenando de la mejor manera, con doble turno y demás. Están más que preparados para lograr una hazaña.

El club San Miguel dejó unas palabras a todos los ciudadanos de la ciudad capital santacruceña: “Invitamos a alentar el esfuerzo de nuestro equipo y a disfrutar de poder ver en Río Gallegos, un torneo de las características de este cuadrangular U13“

Cabe resaltar que las inferiores de San Miguel vienen muy bien. Los chicos U15 vienen de jugar el cuadrangular de las semifinales en Carmen de Patagones, los cuales se quedaron con el segundo puesto y con el cupo para disputar la fase final en esa división.

Fixture

El Jueves 18 jugarán Bahiense vs. IAE y San Miguel vs. Lanús. Mientras las fechas dos y tres se sabrán luego de los resultados de la primera. Fecha 2: ganador 1 vs. perdedor 2 y ganador 2 vs. perdedor 1.