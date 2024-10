Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 24 de abril del año 2022, la sociedad de Caleta Olivia amanecía y conocía una trágica noticia: Nehuen Pozo, de 16 años, había sido asesinado de tres puñaladas mientras compartía con amigos. El hecho, que sucedió en la vivienda de Ramiro Vilche (el único imputado que es juzgado) llegó a juicio a principios del mes de septiembre y, luego de varios obstáculos y una suspensión, se terminó realizando la tan ansiada etapa de alegatos. La jornada se llevó a cabo el miércoles y La Opinión Zona Norte estuvo allí.

La defensa de Vilche, del abogado Heraldo Nanni, pidió de 3 a 6 años, que es la pena mínima para un homicidio culposo, evadiendo la tentativa de homicidio que hubo con Lautaro Roldán; la querella del doctor Marcelo Fernández pidió la pena 25 años por homicidio simple; la fiscalía de la letrada subrogante Susana Donatti (que estuvo en los alegatos suplantando al fiscal Carlos Rearte) solicitó 22 años y 10 por tentativa de homicidio; en tanto que la querella de Roldán pidió 10 años. El tribunal está integrado por el juez Mario Albarrán, Franco Villalón Lescano y Griselda Bard.

En este sentido, el diario La Opinión Zona Norte habló con Alejandra Beroiza, la madre de la víctima. La mujer manifestó que todo el proceso la agotó mentalmente: “nunca imaginé que iba a ser así el juicio, después pregunté y me dijeron que sí”, y agregó que “como mamá nada me va a alcanzar” y va a seguir luchando hasta obtener una prisión perpetua. Asimismo, insistió en que va a continuar con la denuncia que quiere realizar en contra del juez de Instrucción Marcos Pérez Soruco, quien estuvo a cargo de la investigación por el crimen de su hijo y, a su percepción “hizo todo mal”.

Finalmente, se refirió a las palabras de Ramiro Vilche, quien usó el último momento para hablar ante el tribunal y le pidió disculpas a la familia de la víctima: “El dolor que me queda no es nada comparado con el dolor de la madre, los hermanos, toda la familia. Les pido perdón”, dijo. Beroiza no dejó pasar la oportunidad de gritarle “asesino” en la audiencia y le dijo a este medio que no sintió nada por las palabras del imputado por el crimen. “Esperaba que diga eso, lo dijo todo sin dirigirme la mirada porque es un psicópata“, cerró la mujer, quien debe esperar 5 días hábiles para escuchar la sentencia.