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La muerte del subcomisario Gabriel Trujillo, confirmada este martes luego de varios días de internación en el Hospital Regional Pedro Tardivo de Caleta Olivia, provocó numerosas expresiones de acompañamiento hacia su familia y mensajes de despedida por parte de compañeros de trabajo, amigos y vecinos.

Trujillo permanecía internado desde el pasado fin de semana, cuando sufrió un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial N.º 12, en el tramo que une Caleta Olivia con Cañadón Seco. Durante los días posteriores al siniestro, su estado de salud fue seguido de cerca por la comunidad, mientras familiares y allegados aguardaban novedades sobre su evolución.

En el auto el conductor quedó atrapado y el ocupante de la moto tendido sobre la banquina. FOTO: GENTILEZA CANAL 2.

El recuerdo del subcomisario

Más allá de su función dentro de la Policía de Santa Cruz, quienes lo conocieron destacaron aspectos vinculados a su forma de relacionarse con las personas.

Mensajes difundidos horas previas a la noticia de su fallecimiento, compañeros de trabajo señalaron que mantenía un trato respetuoso con todos, independientemente de los cargos o la antigüedad dentro de la institución.

El subcomisario Gabriel Trujillo fue subjefe de la Unidad de Prevención Barrial. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es de esas personas que hacen bien a quienes tienen alrededor. No importa las jerarquías, los cargos ni la antigüedad; para él todos somos iguales y merecemos el mismo respeto”, expresó una de sus colegas.

También mencionó que era habitual verlo compartir momentos con sus compañeros durante la jornada laboral y que siempre se mostraba dispuesto a conversar o escuchar.

“Siempre predispuesto a escuchar, a dar una palabra de apoyo o simplemente a compartir una charla”.

Los mensajes tras su fallecimiento

Luego de que se confirmara el fallecimiento del subcomisario, comenzaron a multiplicarse las publicaciones en redes sociales y los mensajes de despedida.

“Con muchísimo pesar lamento comunicar el fallecimiento de nuestro amigo y camarada el Subcomisario Gabriel Trujillo, quien prestaba servicios en el D.O.R.C.O, acompaño en este triste momento a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Dios te reciba en la gloria eterna y brinde pronta resignación a tus seres queridos. Te vamos a extrañar la peleaste como un grande . Descansa en paz “Gaby”” .

Los días previos al desenlace

Días atrás sus camaradas comenzaron a realizar un pedido de oración en las afueras del Hospital, con encendido de velas realizando una plegaria para su pronta recuperación.

Decenas de personas se acercaron al Hospital Zonal a realizar un pedido de oración por Gabriel Trujillo. FOTO: ECOS DEL SUR.

Horas antes de que se confirmara su fallecimiento, su esposa, Romina Guzmán, había brindado declaraciones a medios de Caleta Olivia sobre el delicado estado de salud que atravesaba el efectivo policial.

“Tenemos fe de que va a salir adelante. Su corazón funciona muy bien, pero su cerebro no está bien. Le causó muchos daños. El problema es el golpe en la cabeza“, manifestó en ese momento.

También pidió respeto para la familia durante el proceso que atravesaban y agradeció las muestras de acompañamiento recibidas desde distintos sectores de la comunidad.

En la misma entrevista, sostuvo que aguardaban el avance de la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

“El hombre que venía ebrio lo destrozó. Nosotros tenemos mucho dolor, tenemos nuestro hijo y queremos que se haga justicia”, expresó.

Contacto con la comunidad

Durante su paso por la Policía de Santa Cruz, Gabriel Trujillo desarrolló tareas en la zona norte de la provincia, se desempeñaba actualmente como segundo jefe del Grupo de Operaciones Rurales de Caleta Olivia y mantuvo contacto permanente con compañeros de la fuerza y vecinos de distintas localidades.

Tras conocerse la noticia de su muerte, numerosos mensajes coincidieron en recordar su trato cotidiano y los vínculos construidos a lo largo de los años.

“Descansa en Paz querido compañero. QEPD Gabriel Trujilo”.

El mensaje de la Policía de Santa Cruz

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz lamenta profundamente el fallecimiento de quien en vida fuera el Subcomisario Guillermo Gabriel Trujillo Herrera, quien se desempeñaba como Segundo Jefe de la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia”, expresa el comunicado que emitió la Policia esta tarde.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y camaradas de la Institución, elevando una oración por su eterno descanso y expresando nuestras más sinceras condolencias ante tan irreparable pérdida. Que encuentren consuelo y fortaleza en el acompañamiento de sus seres queridos”.

Las manifestaciones de despedida continuan, mientras familiares, amigos y compañeros acompañan a sus seres queridos en medio del dolor por la pérdida.