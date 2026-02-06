Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la base de los Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia, su presidente Miguel Barrientos explicó a La Opinión Zona Norte que, si bien la colecta tenía como fecha inicial de cierre el jueves, la campaña se mantiene activa debido a que aún no se logró concretar el traslado de las donaciones hacia la Comarca Andina.

“En realidad estamos tratando de conseguir el vehículo para que lleve las donaciones. Necesitamos una camioneta o un vehículo de carga de porte medio. No estamos buscando un camión. La campaña va a seguir hasta que salga ese vehículo; una vez que se concreta el traslado, se suspende”, señaló Barrientos durante la entrevista.

Donaciones que siguen sumándose

Consultado por La Opinión Zona Norte sobre la respuesta de la comunidad, el referente del cuartel indicó que las donaciones continúan llegando pese al paso de los días. “Siempre hay alguien que se contacta y trae su granito de arena. Es algo que Caleta no pierde: la solidaridad. Más allá de que sea otra provincia, la gente siempre está”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los incendios en la región llevan casi un mes de actividad, lo que prolonga tanto el trabajo de los brigadistas como las necesidades en el territorio. “Esta demora también permite que vecinos que no pudieron antes se acerquen ahora. Que se queden tranquilos: las donaciones van directamente al lugar donde están trabajando los brigadistas autoconvocados”, sostuvo.

Barrientos confirmó que dos brigadistas de Caleta Olivia se encuentran trabajando desde el inicio en la zona afectada: Bruno y Mariano Royani. Ambos mantienen contacto permanente con el cuartel y actualizan la situación de los distintos focos.

Brigadistas caletenses en el frente del fuego

“Hace un rato hablaba con Mariano. Se estaban preparando para cruzar en bote el lago de Cholila por tres focos de incendio. Hay mucho viento y la preocupación es que el fuego llegue al pueblo”, relató a La Opinión Zona Norte.

Además, explicó que una de las principales necesidades actuales es el combustible, ya que muchos brigadistas utilizan vehículos particulares para desplazarse. “Son camionetas que se usan todo el tiempo; incluso nos comentaban que se rompieron cubiertas especiales, con tacos grandes, que son difíciles de conseguir”, agregó.

“Necesitamos una camioneta o un vehículo de carga de porte medio”, señaló Barrientos a La Opinión Zona Norte

Qué se necesita y cómo colaborar

Barrientos detalló en la entrevista que las donaciones prioritarias continúan siendo:

AguaBotas o borcegosGuantes de cuero (baqueta)Mamelucos y ropa de trabajo

“Los botines no son específicos para incendios y, con las altas temperaturas, el desgaste es mucho más rápido. Necesitan recambio permanente de ropa y elementos de protección”, explicó.

En cuanto al volumen de la carga, aclaró que una camioneta es suficiente. “Son tres o cuatro cajas y algunos bolsos. Si hace falta, adaptamos todo a bolsas para acomodarlo mejor al vehículo que viaje”, indicó.

Quienes puedan aportar un vehículo para el traslado o acercar donaciones pueden comunicarse con el cuartel:

Dirección: Pasaje Más Caro y esquina Guillermo Sigman (detrás de los tanques verdes)Teléfono: 2974-309-858 (Gabriela – Secretaría)Facebook: Bomberos Voluntarios Caleta Olivia (persona jurídica, logo amarillo)

Además, desde el cuartel señalaron a La Opinión Zona Norte que, en caso de no poder trasladar las donaciones, pueden coordinar el retiro a domicilio con vehículos particulares de los voluntarios.

“La campaña sigue hasta que podamos mandar todo. Hoy estamos abocados a los incendios, pero después habrá que ver cómo queda la comunidad de la Comarca Andina y qué otras ayudas serán necesarias”, concluyó Barrientos.

