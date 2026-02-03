Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la base de los Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia, se encuentran realizando una campaña solidaria destinada a acompañar a los brigadistas que combaten los incendios forestales en la provincia de Chubut. La iniciativa se desarrolla en paralelo al avance del fuego en la Comarca Andina y se extenderá hasta el 5 de febrero, fecha en la que se prevé el envío de una nueva carga con donaciones.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Miguel Barrientos, presidente de la comisión del cuartel, explicó que la colecta apunta a cubrir necesidades concretas de quienes trabajan en el terreno. “Estamos reuniendo agua, ropa de trabajo, mamelucos, pantalones, borcegos, cascos y guantes de baqueta, que son los más blandos y los que más se necesitan hoy. El calor y las largas jornadas deterioran muy rápido el equipamiento”, señaló.

Barrientos destacó la respuesta de la comunidad y precisó que una primera carga ya fue enviada, mientras se ultiman los detalles para completar el próximo traslado. “La gente responde muy bien, aun cuando hay campañas en muchas localidades. Ya mandamos una parte y ahora estamos cerrando las cajas de lo que resta enviar”, indicó.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que las donaciones lleguen de manera directa a quienes están combatiendo el fuego. En ese sentido, dos integrantes del cuartel de Caleta Olivia se encuentran desde el inicio en la zona afectada, entre ellos Mariano Royani, quien permanece en el territorio desde los primeros días del incendio.

“Ellos no tienen horarios ni un lugar fijo de trabajo. Se mueven según los focos que van apareciendo, muchas veces avisados por los propios vecinos”, explicó Barrientos, al describir la dinámica de las brigadas.

Focos activos y riesgo permanente

Según detalló el titular del cuartel, los brigadistas trabajan para evitar que se unan distintos frentes de incendio, una situación que podría agravar de manera significativa el escenario. En los últimos días, los esfuerzos se concentran en sectores cercanos a la Ruta Nacional 40, donde el avance del fuego genera especial preocupación.

“El viento cambia todo el tiempo y obliga a replegarse o avanzar según las condiciones. Es un trabajo muy dinámico y peligroso”, advirtió.

Barrientos también aclaró una de las principales dudas que surgen en torno a la ayuda solidaria: muchas de las brigadas que actúan en la Comarca Andina son grupos de vecinos autoconvocados, que trabajan a la par de bomberos voluntarios llegados desde distintos puntos del país.

“Ellos comienzan poniendo todo de su bolsillo: combustible, herramientas, comida. Por eso es tan importante esta ayuda, porque llega a quienes no cuentan con subsidios ni estructura propia”, remarcó.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en colaborar pueden acercar donaciones directamente a la base de Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia o comunicarse previamente a través de los canales oficiales para coordinar la entrega.

Facebook: Bomberos Voluntarios Caleta Olivia (persona jurídica)

Teléfono de contacto: 2974-309-858 (Gabriela – Secretaría)

Horario: hasta las 18 horas (si es más tarde, se puede coordinar)

“Estamos un poco retirados, por eso recomendamos comunicarse antes. Los chicos están todos los días y, si avisan, los esperamos”, explicó Barrientos.

La campaña solidaria se mantiene activa hasta el 5 de febrero, con el objetivo de enviar una nueva camioneta con insumos hacia la zona afectada. “Que el vecino se quede tranquilo: todo lo que llega, llega a buenas manos y directamente a quienes están luchando contra el fuego”, concluyó.

