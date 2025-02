Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Avellaneda, ex candidato a concejal por la Unidad Cívica Radical (UCR), ex integrante del PRO y recientemente vinculado a La Libertad Avanza, fue denunciado por su madre y su hermano debido a la apropiación ilegal de su vivienda y otros bienes. María Isabel “Pocha” Flores fue víctima de un engaño organizado por su propio hijo quien, al parecer, pretendía dejarla en la calle y sin nada. El caso causó conmoción en Caleta Olivia y tomó repercusión a nivel nacional.

Avellaneda llevó a la anciana bajo engaños hasta una escribanía, donde la hizo firmar un papel que supuestamente era para acceder a un plazo fijo que había dejado su papá (fallecido en el 2022), pero en realidad, sin tener conocimiento y confiando plenamente en las acciones de su hijo, la mujer terminó firmando un documento para autorizar la venta de la vivienda que se encuentra ubicada en la calle Irigoyen. La sociedad se expresó y se puso de lado de la docente jubilaba.

El acusado José Avellaneda, la madre María Isabel Flores y el hermano denunciante Daniel Avellaneda.

Además, se cree que José Avellaneda le vendió dos vehículos que eran del esposo de “Pocha” y está confirmado que cobraba el sueldo de la madre, dinero con el que “vivía la vida loca después de haber renunciado a su trabajo en la Municipalidad” de la ciudad caletense, de acuerdo a lo que comentó Daniel, el otro hijo de la mujer que denunció la situación. “Para mí esta muerto” fue la fuerte declaración de la mujer de 87 años de edad.

Cómo va el caso

Durante los primeros días de la semana, la jueza Rosa González fue hasta la casa de “Pocha” a tomarle la declaración, un trabajo extrajudicial fuera de los estrados necesario por la falta de movilidad de la mujer, y le dio un mensaje de esperanza. “Rosita me dijo que me quede tranquila porque nadie me va a sacar de mi casa, que todo estaba encaminado y se iba a resolver”, señaló la mujer el lunes, mientras varios vecinos habían llegado hasta su vivienda para manifestar su apoyo. La Justicia no va a desalojar, ya que consiguieron una medida cautelar de no innovar.

Los vecinos apoyan a “Pocha” Flores. FOTO: DAVID CAPITANELLI

Por otro lado, el abogado de la familia, también actual juez de Faltas, dialogó con La Opinión Austral y comentó que “Hoy (el viernes) le han tomado declaración testimonial y ampliación de la denuncia al hermano, Daniel Avellaneda, y nos hemos constituido como querellantes particulares en la causa, así que vamos a poder seguir más cerca todo el trayecto de este expediente y esta investigación”. Y añadió que “Hay una cuestión de ampliación de denuncia que en breve se va a saber”.

Finalmente, dio a conocer que José Avellaneda “sigue sin aparecer” en la localidad de Caleta Olivia y, ninguna de las personas que estuvo involucrada -como abogados y escribanos-, lo contactaron para hablar del tema. “Tenemos que agotar todas las vías legales a los fines de evitar que en este lugar se cometa sacrilegio, triunfe la inmoralidad y el negocio inmobiliario, porque acá quieren destruir y poner una entidad bancaria”, cerró diciendo el abogado de “Pocha” y Daniel.