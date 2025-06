Nuevamente, L-Gante volvió a aparecer en el ojo de la tormenta y no por sus idas y vueltas con Wanda Nara, sino que se dio a conocer que fue embargado por no pagarle a Tamara Baéz, su ex, la cuota alimentaria de su hija, Jamaica; en este marco, el periodista Guido Záffora reveló en “DDM” (América TV) más detalles de esta situación judicial.

“Tiene 6 meses de deuda, con respecto a la manutención que es provisoria, según lo destacó la Justicia. Son 5 mil dólares por mes; eso es lo que una jueza, en el 2023, había establecido para pagarle a Tamara Báez”, comenzó diciendo el comunicador.

Tras estos dichos, añadió: “Ella, hoy, recibe la suma de 520 dólares y, la Justicia, le está señalando esto a Elián”.

A raíz de este incumplimiento, la Justicia actuó y embargó artículos de valor hasta que se resuelva la situación. “En el último tiempo, no solo se embargaron temas musicales, hay embargados dos vehículos de Valenzuela por no pagar la cuota y tenemos el documento de lo que resolvió la Justicia”, indicó Záffora.

“En un momento se decía que Elián y, esto, lo contó Tamara, que le dejaba una bolsa de consorcio con dinero en efectivo de los espectáculos que hacía y que, eso, no pasaba por la Justicia y que él se hacía cargo de la nena y, es verdad, porque visita a Jamaica y Claudia Valenzuela (madre del artista) tiene muy buen vínculo con Tamara y con su nieta”, dijo Guido.

Además, el periodista contó que fue la madre de L-Gante quien intentó que Tamara y su hijo hagan las paces, pero aseguró que “fue imposible, porque la deuda que tiene Elián con Tamara la hace enojar mucho”.

Leé más notas de La Opinión Austral