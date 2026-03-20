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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, respaldó la gestión de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, durante el acto de inauguración del edificio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43 en Caleta Olivia.

En su discurso, el mandatario incluyó definiciones sobre el funcionamiento del Estado, la ejecución de obras y el rol de los equipos de trabajo en la gestión pública.

Durante su intervención, Vidal se dirigió directamente a la titular de Educación y sostuvo: “Felicitarte Iris, a vos, a todo tu equipo”. En ese marco, agregó: “A veces los que trabajamos nos podemos equivocar. Otras veces las críticas son simplemente porque el aire es gratis, pero hay que seguir”.

El gobernador completó ese tramo de su mensaje con una definición sobre la continuidad de la gestión: “Hay que seguir, vienen haciendo un gran trabajo”.

Luego recordó que cuando asumieron el 10 de diciembre del 2023 “gran parte de las escuelas se habían convertido en estructuras abandonadas y, de a poco, comenzamos a trabajar y logramos que muchas de las escuelas hoy estén en condiciones”.

Vidal resaltó el “momento difícil” para realizar las inversiones públicas. “A veces es más fácil criticar, pero cuando hay que remangarse y ponerse a trabajar Siempre somos menos. Lo importante es que no claudiquemos, que no bajemos los brazos, que sigamos adelante”, expresó.

“Son momentos difíciles y la sociedad necesita que que lo que lo que asumimos algún cargo de responsabilidad realmente cumplamos con con nuestra función. Yo no digo que sea fácil pero tampoco digo que sea imposible sacar esta provincia adelante. Seguramente hay un montón de cuestiones que tenemos que terminar de resolver, que tenemos que seguir discutiendo. Pero en esta parte, en esta área, en este sector, Iris, hay que seguir trabajando con más fuerza que nunca. No importa lo difícil que sea. Hay que agachar la cabeza y seguir trabajando. A veces nos toca poner la otra mejilla, pero lo tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo en un momento difícil, siempre con respeto, con diálogo y totalmente convencido que a nosotros nos toca resolver lo que no se resolvió en 32 años, con aciertos o con errores, pero estamos acá dando la cara y trabajando todos los días incansablemente para sacar nuestra provincia adelante y estoy seguro seguro que con ayuda de Dios y de cada uno de los que quieren colaborar vamos a sacar esta provincia adelante”.

Mensaje al intendente Pablo Carrizo

Vidal también hizo referencia al trabajo en Caleta Olivia y destacó la gestión local. En ese sentido, expresó: “Pablo, yo te quiero felicitar por el trabajo que vienen haciendo también en Caleta Olivia”.

Además, remarcó la necesidad de coordinación entre niveles del Estado: “Es importante trabajar en equipo”, dijo en referencia a Javier Aybar, el nuevo coordinador de Ministerios y Entes Provinciales en Caleta Olivia.

La inauguración del Colegio Secundario N° 43

Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del edificio del Colegio Secundario N° 43, ubicado en el barrio 17 de Octubre. La institución funcionaba desde 2013 en espacios compartidos con la Escuela Primaria N° 79.

El gobernador Claudio Vidal y la presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz con abanderados y escoltas del Secundario 43 durante la inauguración del edificio. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La obra atravesó distintas etapas de licitación y ejecución hasta su finalización en 2026, luego de haber quedado paralizada en años anteriores.

Trabajo conjunto

El gobernador también destacó la articulación con el sector privado en la finalización del edificio y agradeció el acompañamiento de la empresa que participó en la obra.

Finalmente, planteó que el Gobierno provincial continuará con la ejecución de proyectos y la mejora de la infraestructura escolar en distintas localidades de Santa Cruz.

Las declaraciones se realizaron ante autoridades provinciales y municipales, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad educativa que participaron del acto en Caleta Olivia.

Una demanda sostenida

Durante el acto, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, sostuvo que la inauguración del edificio responde a una demanda sostenida de la comunidad educativa.

“Es un día importante porque tiene que ver con dar respuesta a una deuda de muchos años”, señaló.

La funcionaria recordó que la institución se creó sin edificio propio y explicó: “Este colegio se creó y no tenía edificio. Pero se desarrolló en instalaciones compartidas y pudo hacer escuela”.

En ese marco, definió: “Hacer escuela significa crear comunidades. Significa trabajar y educar para una convivencia democrática, abrir puertas y generar oportunidades”.

Infraestructura y comunidad educativa

Rasgido indicó que el nuevo edificio permitirá fortalecer el funcionamiento institucional y destacó el rol de la comunidad educativa en ese proceso.

“Este edificio se va a transformar con la comunidad educativa. La riqueza la va a dar el colegio secundario N° 43”, afirmó.

También señaló que la institución se integra a un esquema más amplio: “Este edificio forma parte de una unidad educativa con la Escuela Primaria N° 79 en este barrio”.

En ese sentido, agregó: “No es una escuela primaria y un colegio secundario únicamente, es una unidad educativa que va a pensar y construir educación en términos de comunidad”.