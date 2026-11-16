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La localidad de Caleta Olivia fue sede oficial del NASA Space Apps Challenge 2026 los días 14 y 15 de noviembre, convirtiéndose en la sede más austral del mundo de esta competencia internacional. El Hackaton NASA reunió a más de 320 estudiantes, docentes y profesionales de distintos puntos de Santa Cruz.
La competencia se llevó a cabo en el gimnasio del Colegio San José Obrero, ubicado en Reverendo Padre Jordán 120. Participaron instituciones educativas de la ciudad de El Gorosito, Pico Truncado y El Calafate. Los jóvenes debían trabajar de forma continua durante 40 horas reloj.
Sin embargo, las condiciones del edificio no fueron aptas para el desarrollo del encuentro y hubo fallas en internet que imposibilitaron el trabajo de los estudiantes. Muchos de los participantes tuvieron que acceder a datos de internet de telefonía celular y costearlos ellos mismo para poder continuar.
Además, muchos jóvenes y docentes terminaron recurriendo a la guardia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” debido a que habían sufrido intoxicaciones por los alimentos brindados en el evento.
La organización local estuvo a cargo de la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa y la Supervisión de Formación Profesional, con Leticia Vázquez como líder local. Mientras, la institución encargada de proveer viandas para el almuerzo y la cena fue la Flota Amarilla.
A través de las redes sociales, muchos vecinos de Caleta Olivia Expresaron bronca e indignación por la situación ocurrida en el evento que prometía ser exitoso. La Opinión Austral dialogó con dos personas, una madre y una participante que resultó intoxicada, para conocer detalles de lo sucedido en el Hackaton NASA.
El testimonio de una mamá
La mamá de una alumna que participó del encuentro comentó a este medio que llevó a su hija a las 7:00 de la mañana, como lo habían solicitado anteriormente, pero que luego se enteró de que a los estudiantes pudieron ingresar a las 9 al lugar. “Eso ya no me pareció bien”, dio a conocer la mujer que habló con LOA.
La primera comida que recibieron los participantes eran dos opciones que consistían en arroz con pescado y pollo con verduras. Si bien para muchos no resultó ser un plato muy rico, era comible y lo único que tenían. “Por la tarde una coordinadora nos escribía a los papás y mamás a través de un grupo pidiendo si podíamos llevar comida porque la que tenían no era demasiada y no alcanzaba para todos“, agregó.
La mamá se refirió a un momento en que distintos medios se presentaron en el sitio para cubrir el evento que se estaba realizando y dio a conocer que en ese preciso momento los organizadores llevaron bandejas con facturas que se acabaron rápidamente porque eran pocas.
Sin embargo , uno de los peores momentos llegó a horas de la noche, cuando les sirvieron la cena. “Mi hija me dice que la comida no estaba rica, que había comido un poco y no le había caído muy bien. La profe de ellas comió lo que le dieron y se descompuso. Mi hija comió dos bocados y como sintió que no estaba bueno, lo dejó”.
A pesar de eso otra de las situaciones fue que había poca señal y aunque pusieron un router más, la señal seguía siendo muy lenta, por lo que la mayoría empezó a usar sus datos del teléfono para avanzar. “Se les hizo muy difícil hacer la tarea que correspondía por los temas que habían tomado”.
A horas de la noche, cerca de la madrugada, la situación fue volviéndose más complicada, algunos alumnos tuvieron que irse, “a las 4 de la mañana mi hija me pidió que la busque porque habían decidido irse porque no habían podido descansar, y seguían sin internet porque se cortó a las 19 horas del sábado”, contó la mujer entrevistada por La Opinión Austral.
“Habían chicos de El Calafate que no se podían retirar porque no tenían dónde quedarse y el seguro tampoco les iba a a responder porque abandonaran”, cerró.