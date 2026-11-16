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La localidad de Caleta Olivia fue sede oficial del NASA Space Apps Challenge 2026 los días 14 y 15 de noviembre, convirtiéndose en la sede más austral del mundo de esta competencia internacional. El Hackaton NASA reunió a más de 320 estudiantes, docentes y profesionales de distintos puntos de Santa Cruz.

La competencia se llevó a cabo en el gimnasio del Colegio San José Obrero, ubicado en Reverendo Padre Jordán 120. Participaron instituciones educativas de la ciudad de El Gorosito, Pico Truncado y El Calafate. Los jóvenes debían trabajar de forma continua durante 40 horas reloj.

Sin embargo, las condiciones del edificio no fueron aptas para el desarrollo del encuentro y hubo fallas en internet que imposibilitaron el trabajo de los estudiantes. Muchos de los participantes tuvieron que acceder a datos de internet de telefonía celular y costearlos ellos mismo para poder continuar.

Alumnos de distintas instituciones educativas participaron del evento.

Además, muchos jóvenes y docentes terminaron recurriendo a la guardia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” debido a que habían sufrido intoxicaciones por los alimentos brindados en el evento.

La organización local estuvo a cargo de la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa y la Supervisión de Formación Profesional, con Leticia Vázquez como líder local. Mientras, la institución encargada de proveer viandas para el almuerzo y la cena fue la Flota Amarilla.

A través de las redes sociales, muchos vecinos de Caleta Olivia Expresaron bronca e indignación por la situación ocurrida en el evento que prometía ser exitoso. La Opinión Austral dialogó con dos personas, una madre y una participante que resultó intoxicada, para conocer detalles de lo sucedido en el Hackaton NASA.

El testimonio de una mamá

La mamá de una alumna que participó del encuentro comentó a este medio que llevó a su hija a las 7:00 de la mañana, como lo habían solicitado anteriormente, pero que luego se enteró de que a los estudiantes pudieron ingresar a las 9 al lugar. “Eso ya no me pareció bien”, dio a conocer la mujer que habló con LOA.

La primera comida que recibieron los participantes eran dos opciones que consistían en arroz con pescado y pollo con verduras. Si bien para muchos no resultó ser un plato muy rico, era comible y lo único que tenían. “Por la tarde una coordinadora nos escribía a los papás y mamás a través de un grupo pidiendo si podíamos llevar comida porque la que tenían no era demasiada y no alcanzaba para todos“, agregó.

La mamá se refirió a un momento en que distintos medios se presentaron en el sitio para cubrir el evento que se estaba realizando y dio a conocer que en ese preciso momento los organizadores llevaron bandejas con facturas que se acabaron rápidamente porque eran pocas.

Muchos viajaron de otras partes de la provincia de Santa Cruz.

Sin embargo , uno de los peores momentos llegó a horas de la noche, cuando les sirvieron la cena. “Mi hija me dice que la comida no estaba rica, que había comido un poco y no le había caído muy bien. La profe de ellas comió lo que le dieron y se descompuso. Mi hija comió dos bocados y como sintió que no estaba bueno, lo dejó”.

A pesar de eso otra de las situaciones fue que había poca señal y aunque pusieron un router más, la señal seguía siendo muy lenta, por lo que la mayoría empezó a usar sus datos del teléfono para avanzar. “Se les hizo muy difícil hacer la tarea que correspondía por los temas que habían tomado”.

A horas de la noche, cerca de la madrugada, la situación fue volviéndose más complicada, algunos alumnos tuvieron que irse, “a las 4 de la mañana mi hija me pidió que la busque porque habían decidido irse porque no habían podido descansar, y seguían sin internet porque se cortó a las 19 horas del sábado”, contó la mujer entrevistada por La Opinión Austral.

“Habían chicos de El Calafate que no se podían retirar porque no tenían dónde quedarse y el seguro tampoco les iba a a responder porque abandonaran”, cerró.