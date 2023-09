“Vamos a desarrollar una criptomoneda para mejorar la economía de nuestra ciudad, incorporando un nuevo medio de pago digital. La llamaremos Cale Coin y va a fomentar el desarrollo local, además de hacer más fáciles tus operaciones cotidianas: compras a comerciantes, productores y emprendedores locales; pago de tasas municipales; herramienta de ahorro”, había anticipado el candidato a intendente de Caleta Olivia por Unión por la Patria, Eugenio Quiroga, a través de sus redes sociales.

En una entrevista exclusiva con Radio LU12 AM680, Eugenio Quiroga señaló que “dentro del contexto económico, de la situación financiera que hoy padece el país, y que obviamente nuestra provincia y nuestra ciudad no está exenta, es que planteamos una moneda de circulación local“.

“Lo estamos pensando montados sobre la tecnología blockchain, que sería lo más parecido a una criptomoneda, pero de circulación local. Porque nosotros estamos viendo que estos recursos que ingresan a la ciudad, por lo menos los que tienen que ver con la parte pública, no circulan en la ciudad”, aclaró.

“Es decir, -continuó explicando- cobran los empleados, pero ahí está el banco cobrando, los préstamos, descontando la tarjeta de crédito y de ahí yendo a las grandes cadenas comerciales a comprar y vemos que no circula en el mercado de barrio, no circula en el quiosco de la esquina, ni entre los emprendedores, no circula en todos esos lugares más populares, cuando se sabe que si la moneda circula, si pasa de mano a mano entre los vecinos, es generación de riqueza y de valor que se necesita”.

Por tanto, indicó que, en base a ese diagnóstico, “estamos pensando en una moneda que solamente va a funcionar aquí en nuestra localidad. para no tener ningún problema con el Banco Central, ni con las entidades regulatoria financieras, pero sí que nos sirva de intercambio entre los vecinos y los productos y servicios que se generan acá”, remarcó Quiroga.

En ese sentido, ejemplificó: “Si un vecino hace la recolección diferenciada de la basura de los residuos en su casa, eso le permite a la municipalidad poder ahorrarse dineros o fondos públicos en el vaciadero municipal donde se pagan horas máquinas horas de topadoras, para poder hacer el tapado de la basura. Si nosotros reciclamos, esa cantidad de horas van a bajar y ese ahorro que tendrá el Municipio, una parte se la daremos a los vecinos a través de la criptomoneda, que la va a poder utilizar para comprarle al artesano o al productor local, será válida en kioskos y mercado de barrios, servirá para pagar impuestos, o trabajar en proyectos comunitarios. Y en la medida que el ecosistema sea mayor, permitirá mayor circulación y mayores beneficios a todos”, cerró la idea.

Durante la extensa entrevista con radio LU12 AM680, Quiroga también habló sobre los principales ejes de gobierno en caso de ser electo. Salud, educación, seguridad, Ley de Lemas, coparticipación y la relación con el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, entre otros temas.

LU12: ¿Cómo ha sido el crecimiento de Caleta en las últimas décadas, fue ordenado o planificado?

-EQ: “La verdad es que en Caleta Olivia fue muy similar a Río Gallegos. Es que el asentamiento de industrias como el petróleo o la minería pide soluciones urgentes porque son generadores de mano de obra y la gente que llega necesita un lugar para alquilar para vivir, necesita servicios de todo tipo, desde el hospital, escuelas, en fin todo lo que sea necesario. Y ese crecimiento muchas veces no es planificado, es desordenado y así es como muchas veces entregan terreno sin los servicios, ha pasado a lo largo de mucho tiempo.

En algún punto, eso se había ordenado, pero hoy vemos que nuevamente Caleta Olivia está desordenada, pero con un déficit mayor, que es que no cuenta con los recursos como para poder plantear soluciones en infraestructura con la velocidad como se ha logrado en la capital.

Como caletense me pregunto por qué no lo hicimos, por qué no pudimos gestionar de una manera más ágil y rápida para poder lograr estas soluciones. Como todo plan, primero tiene que saber a dónde va, tener la visión de largo plazo, y a partir de allí ir armando o planificando y concretando por etapas.

Lo que no podemos es no saber hacia dónde vamos o cuál es el objetivo final y eso es lo que hoy Caleta Olivia necesita, tener un rumbo, un norte, un objetivo al que tenemos que llegar, podemos desviar un poco aquí o allá, pero nunca perder el norte”.

“¿Cómo me imagino esa relación con Claudio Vidal? Como una relación de trabajo, colaborativa, de crecimiento, ayudando, porque el objetivo final creo que es el mismo”.

-LU12: Cómo debe ser la gestión del gobernador electo Claudio Vidal para que sea beneficiosa para Caleta Olivia y se puedan realizar todos estos proyectos.

-EQ: “Si le va bien al nuevo gobernador, a todos nos va a ir bien, planteamos una intendencia que ayude, que colabore, que sea parte de la solución y si la provincia no lo puede hacer, desde la intendencia poner todos recursos necesarios para poder coordinar esa solución, porque independientemente del sector político que representamos, nuestro compromiso es con la ciudadanía, de la provincia y de la localidad, con lo cual entiendo que es una mecánica lógica que es necesaria.

Lo que pasa es que hoy estamos discutiendo cuál es la mejor visión que tenemos para la ciudad, en mi caso pongo a disposición nuestro proyecto de qué queremos para esta ciudad. Yo propongo ideas, que si me acompañan el voto y la voluntad de la gente, vamos a considerar todas las opciones, porque acá no hay personas que tengan la razón. Nosotros tenemos esta idea, vendrán otros que tengan otras ideas y después se hará una síntesis superadora, pero todo en función y beneficio de quiénes estamos acá viviendo.

¿Cómo me imagino esa relación? Como una relación de trabajo, colaborativa, de crecimiento, ayudando, porque el objetivo final creo que es el mismo”.

-LU12: Respecto de la Ley de Coparticipación, ¿sigue siendo un tema pendiente?

-EQ: “Soy un ferviente defensor de que hay que discutir la coparticipación. Ahora, como es una discusión entre distintos sectores, en la Cámara hay representantes de todas las localidades, en realidad no es que no se discuta, lo que no hay es acuerdo. Sobre empezar a discutir y de cómo se se distribuye, porque este es un juego de suma cero, o sea aquel sector que logre tener mayores recursos en esta ley, es porque otra parte dejó de recibirlos. Y ahí está la discusión.

Tenemos la distribución primaria, que es lo que corresponde al conjunto de los municipios y qué le corresponde a la provincia. Esa es una primera parte que es la que yo creo que ya debería estar aprobada porque hay algún acuerdo, que tiene que ver con, por ejemplo, como la obligación de los aportes a las Cajas, dónde pueda la provincia pasarle a los municipios una parte de esos recursos para que los municipios se hagan cargo y al mismo tiempo también, y es ahí donde se traba un poco la discusión, que aquellos municipios que son más eficientes con el gasto tengan algún tipo de beneficios y aquellos que tienen déficit estructural, como Caleta, bueno pueda ir haciendo las reformas en la generación de recursos para ir saldando esos gastos o esas inversiones. En definitiva, son todas cuestiones a charlar.

El espíritu de la ley es que todos los municipios de la provincia tengan un nivel de desarrollo similar al de las más desarrolladas. Entonces en ese déficit que por ahí tenemos, como servicios básicos por ejemplo, es tema a discutir para que todas las localidades, por más pequeñas que sean, tengan todos la misma calidad de vida y que no haya un santacruceño de primera, segunda o tercera”.

-LU12: Otra cuestión pendiente es el dictado de la carta orgánica municipal, ¿avanzarías en la convocatoria a la estatuyente?

-EQ: “Es un tema que está dentro de los puntos de los concejales, yo obviamente estoy de acuerdo con la carta orgánica, porque creo que debemos ir a un Estado más ágil, más moderno y que tiene que ver de cómo manejar el Estado, que, en los tiempos actuales, muchas de las herramientas o esquemas que tenemos ya son viejos, tenemos problemas del futuro para solucionarlos con herramientas del pasado y así siempre el Estado llegará tarde o no llegará. Y es ahí dónde hay que empezar a plantear soluciones más directas, sin burocracia, que al contrario de lo que dice (el candidato de La Libertad Avanza, Javier) Milei de sacar al Estado, creo que es lo contrario, debe estar más presente que nunca en estos tiempo de vulnerabilidad y más necesidades, un estado más eficiente y me parece que por ahí va la solución, porque si vamos sólo a la receta de la economía del mercado, seguro muchos santacruceños van a quedar afuera y no tendrán la posibilidad del resguardo del Estado.

Y en ese marco trajo a colación el tema tarifario. Santa Cruz tiene la energía más barata del país y eso es gracias a una decisión política que se tomó, de no trasladar el total de la factura al vecino. Si esa política se abandona, si esta política a nivel nacional se deja de lado, las tarifas van a ser impagables.

Pero el Estado debe ser más eficiente, cuando un vecino tiene algún inconveniente en la ciudad, al primero que acude es al intendente. Como es el caso del agua, ¿cómo están hoy con eso? Hoy en Caleta Olivia no tenemos problemas de ingreso de agua, con la planta de ósmosis inversa eso se ha solucionado, el problema que hoy tiene Caleta es la distribución de agua, dónde hay barrios dónde es corriente el agua, día y noche y otros barrios dónde no llega por muchos días.

Está claro que vamos a necesitar ayuda, pero también vamos a necesitar procesos actuales, porque si estamos con la misma lógica de resolución de nuestras necesidades, vamos a estar igual que ahora y no es la idea.

El déficit municipal tiene que ver con la necesidad de una mayor participación ciudadana y en eso me refiero a aquella ciudadanía que paga los impuestos pero que pide ver hacía dónde van esos impuestos. Si veo que pago y no pueden tapar un pozo, no ayuda a esta esa mayor participación en la resolución de los problemas. También tiene que ver en cómo agilizamos los proceso de atención al público, para que sea mucho más rápido, Caleta tiene que ser una ciudad dónde si una persona tenga una idea, quiera poner un negocio, lo haga sin trabas, y eso seguramente eso será mayor desarrollo y mayor generación de valor, de recursos que seguramente lo vamos a ver volcado en la comunidad.

Entonces el sector privado es un socio estratégico que nos ayuda al desarrollo de algunas obras necesarias. Hablamos de Caleta como ciudad turística sustentable y necesitamos empezar a fomentar la construcción de lugares o para alquiler temporario. Si realizamos acá un evento que convoque a mil personas, ya tenemos un problema con el hospedaje, entonces para resolverlo no lo puede hacer sólo el Estado, será parte, pero también tiene que estar el privado.

Quiroga también habló sobre los principales ejes de gobierno en caso de ser electo. Salud, educación, seguridad, Ley de Lemas y coparticipación, entre otros temas.

-LU12: ¿Y el área de la salud?

-EQ: “En Caleta Olivia, el Municipio no presta el servicio de Salud, eso está en manos de la provincia a través del Hospital, están los CICs y hay otros CICs que son municipales, en dónde vienen profesionales del hospital a prestar el servicio, y ahí también debemos mejorar el servicio, pero que es una tarea en conjunto con la provincia”.

-LU12: Otro tema que seguramente le preguntarán los vecinos es la seguridad.

-EQ: “Obviamente el tema de la seguridad es un tema siempre trabajar a abordar. Hay una visión nueva, que se ve muy bien reflejada en nuestra ciudad que es el policía de cercanías, que anda caminando por la localidad, por los barrios y vemos que hay una disposición distinta, que ha hecho que haya mejorado mucho, como es el caso del Barrio 2 de Abril, o el Vista Hermosa, donde permanentemente se está patrullando. Tenés el policía en bicicleta, en moto, caminando, y eso ayuda mucho a bajar el nivel de inseguridad.

El ministro (de Seguridad) Luca Pratti, con su impronta y desde su asunción, al menos aquí en Caleta Olivia, se ha notado mucho, y lógicamente hay que meter más fuerza y ahí sí puede colaborar el Municipio con más cámaras de seguridad, más iluminación, y con los vecinos trabajar en eso.

Porque por ejemplo, si yo sé que mi impuesto municipal a pagar este año, son $1.000 y si en el barrio se plantea que se necesita mejorar la iluminación o poner cámaras de seguridad o mejorar las veredas, nosotros hacemos ese aporte, ponemos la luz, ponemos la cámara o hacemos la vereda y el valor que han gastado los vecinos es 2 mil el frentista, bueno le damos por pagado sus impuestos por dos años.

De esta forma, se da una concreción más rápida con la participación efectiva del ciudadano que ve reflejado lo que invirtió en una obra concreta que le sirve a ellos. Eso es lo que estamos buscando, mecanismos nuevos en donde sea un ganar-ganar, en donde el vecino sea partícipe de la solución, de forma más rápida, eficiente, sin burocracia y seguramente mucho más barato seguramente”.

-LU12: ¿Cuál sería tu propuesta para los emprendedores?

-EQ: “Si planteamos la misión de Caleta Ciudad Negocio -como le pusimos- es sencillo. Si tenés una idea, si estas emprendiendo y estas en los inicios, seguramente necesitas que sea algo ágil y muchas veces, el trámite de la habilitación municipal, debes cerrar el negocio para ir a buscar a la oficina la atención y que por ahí te mandan a otro lugar u otro sector y podés perder, por ahí toda la mañana y algunos días también. Y todo eso para empezar a pagar. Entonces lo que nosotros decimos es que si sos emprendedor, los primeros dos años vos no tenés que pagar nada, es más tenemos que ayudarte a que vos puedas habilitar y no necesariamente porque te inspeccionen, por esa inspección tengan que cobrarte. Es decir, tenemos a que se desarrollen, como una pequeña incubadora de empresas.

Y no cobrando impuestos esos dos primeros años, esos fondos son los que necesariamente después, o al mismo tiempo, podrá utilizar para poder desarrollar su capital de trabajo, o comprar más mercaderías, o tener más opciones de desarrollo.

Y después también tenemos, para aquellos que ya están en marcha, poder ayudarlos desde la Municipalidad con personal, si el personal está en la Municipalidad y algunos de ellos no están trabajando. ¿Qué pasa si se lo ofertamos y ayudarlo en lo que ese emprendedor necesite? ¿Qué gana el municipal? Bueno, en haberle dado una capacitación, haber trabajado en lugares del sector privado, el saber de horarios, de un jefe, saber de las normas laborales y del lado del emprendedor, ahorrarse parte de estos recursos, que seguramente lo va a aplicar en un mayor desarrollo de su idea o en poder mejorar su capital de trabajo, invertir en su local, prepararse para lo que viene”.

-LU12: Hay sectores que plantean la derogación de esta ley de lemas, ¿cuál es su postura al respecto?

-EQ: “Mi postura es que todos los sistemas son mejores o peores, en definitiva creo que hoy tiene que ver con la apropiación y que esto no sea una trampa, como en algún momento se decía, y hoy creo que tanto oficialismo como oposición saben cómo llevar adelante una elección con esta Ley de Lemas, y de hecho el actual gobernador electo ha utilizado este sistema. Yo creo que la ley de lemas es legítima, porque tiene la legitimidad de los años que ya lleva adelante. Si se plantea otro esquema, bueno, debe tener la legitimidad es decir el apoyo de toda la comunidad para para llevarlo adelante.

Creo que la ley de lemas permite una amplia participación y fíjense que no se necesitan estructuras para poder participar, aquel que quiere hacerlo lo hace, y está demostrado en la cantidad de personas que, por ahí podemos decir que hay un exceso, pero bueno de última se tendrá que regular eso, pero de ahí si es buena o mala, creo que la ley de lemas es legítima y ampliamente utilizada por todos los sectores. Yo sí pondría límite con la cantidad de candidatos, pero seguramente si hay algo que nadie puede decir que el que quiera participar no puede”.

-LU12: Por último, un balance de estos 4 años de gestión como vicegobernador.

-EQ: “Iniciamos la gestión en diciembre y en marzo comenzó la pandemia, y eso nos consumió casi dos años, luego reacomodarse y con los coletazos del Covid, creo que como provincia lo hemos sabido sortear con un importante nivel de éxito. Teniendo el petróleo y la minería como servicios esenciales se pudo seguir produciendo a pesar de la gran cantidad de cuestiones a sortear para poder seguir produciendo, haciendo los cambios de personal todos encapsulados y que no haya más virus contagiando de un lado a otro. Puedo decir que el trabajo que se hizo acá en zona norte, donde al virus pudimos contenerlo y llegó el pico recién en diciembre, cuando el pico del primer contagio que se generó en el sur fue mitad de año.

Todas acciones que logramos superar gracias a convencernos de que la mejor manera de atacarlo era con la solidaridad y trabajo equipo con los distintos sectores, y la coordinación entre Provincia y Municipios. Si uno mira, se puso mucha energía en eso y después nos quedó casi menos de dos años, entre elección para estos temas estructurales que recién estábamos hablando. Nos tocó la salida de la pandemia con el aumento de la inflación y también la guerra que, de una manera u otra nos ha generado inconvenientes.

Seguramente siempre quedan saldos pendientes en cualquier gestión, porque siempre hay problemas a solucionar. Pero creo que Alicia (Kirchner) ha puesto un norte en esta provincia, ha dejado un gran orden que hoy nos permite mirar con una mayor tranquilidad el futuro y lo que se avecina, y creo que ese es el mayor activo que hoy podemos decir y mostrar hacia la nueva gestión en cómo se entrega esta provincia, totalmente ordenada y con, obviamente, desafíos por delante para un mayor desarrollo que esperemos, el próximo gobernador tenga total éxito”.