Estrella Norte, un club que apuesta al crecimiento del fútbol femenino

Estrella Norte, uno de los clubes pioneros del fútbol en Caleta Olivia, hace nueve años le da un lugar al fútbol femenino que crece y crece en el norte de la provincia. Hoy más de 60 jugadoras visten los colores del “Verde”, y los defienden en cada encuentro.

Actualmente Estrella Norte cuenta con una escuela de fútbol infantil, una Sub-15 de fútbol 11, una Primera División de fútbol 11, y tres equipos que participan del Torneo Armelinda Rojas.

Desde que Marcelo Carrizo formó en 2012 la Escuela de Fútbol, el femenino ha crecido notablemente en la ciudad. El entrenador habló con La Opinión Zona Norte y destacó cómo viene trabajando el club con respecto al crecimiento y desarrollo de sus futbolistas.

Esto comenzó cuando “yo solía trabajar con varones, y mi hija que en ese momento tenía 4 años me jodía y me decía ¿cómo no hacés fútbol para que practiquen las nenas?, y así comencé con tres futbolistas que tenían 16 años, y cuando me di cuenta pude hacer un equipo y participar del primer torneo”, señaló Carrizo.

Uno de los primeros equipos de Fútbol Femenino que tuvo Estrella Norte.

En el 2021, Marcelo tiene dos equipos a cargo que participan del Armelinda Rojas: Las Estrellas en la División E, y Las Juniors en la División F. A su vez, está a cargo de la Sub-15 de fútbol 11 y la Escuela de Fútbol Femenino donde participan futbolistas de 5 a 15 años.

Por otra parte, Ricardo Alvarado tiene a su cargo el equipo de Primera División que juega en el Armelinda en la categoría B: Estrella Norte Verde. Además, el plantel de la primera de fútbol 11, el cual se creó hace dos años, participa de la Liga de Fútbol Norte, está dirigido por Claudio Godoy.

Los años desde 2012 han sido acompañados por la llegada de más futbolistas al club: “Actualmente contamos con más de sesenta jugadoras en todas las categorías desde Infantiles hasta la Primera”, destacó Carrizo.

Las Junior, uno de los equipos de Estrella que participa del Armelinda Rojas.

Ante las nuevas suspensiones deportivas establecidas por el COE de Caleta Olivia, el club entrena bajo protocolo.

“Entrenamos una hora por categoría, con un grupo de nenas por entrenamiento, cada una con su pelota, y lo hacemos en el SUM bajo techo”, aseguró.

En la actualidad, el club se ha vuelto un refugio, un espacio de esparcimiento y de abrazo para cada niño y niña, también los adolescentes. ¿Porqué? Las escuelas continúan cerradas en Caleta Olivia, y la virtualidad se ha vuelto costumbre para los estudiantes. Es por esto que los clubes se han convertido en el lugar donde ellos pueden descargar sus energías. Tener una rutina y practicar deportes.

Infantiles: Categoría 2009

“Con el tema de que no van a los colegios, se han sumado bastantes futbolistas, yo tuve que cerrar el cupo porque un día que está lindo caen 20 y no está permitido entrenar con tantas personas”, expresó Marcelo.

Por último: “Le inculcamos siempre que el dominio de la pelota es importante para trabajar dentro de la cancha. Nuestra Sub-15 se está armando para jugar en cancha grande y ser el futuro para que en dos o tres años jueguen en la Primera División de Estrella”.

Infantiles: 2012, 2013 y 2014.

A la espera de la apertura de la competencia para disputar los cuartos de final del Armelinda Rojas, Estrella Norte sigue creciendo en el fútbol femenino mediante su grupo de entrenadores y están abiertos a que sponsors o quienes puedan colaborar con el crecimiento de este proyecto se acerquen a la institución.