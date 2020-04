Frío, incertidumbre y virus: el barrio ARA San Juan de Caleta Olivia no tiene gas

Son más de 200 familias con hijos y piden leña o la garrafa social para pasar los días de frío.

En el barrio de Caleta Olivia ARA San Juan comenzaron la obra de la red de gas a mediados del mes de agosto del 2019 y la suspendieron antes de las fiestas de fin de año. Estuvieron tres meses trabajando pero, por distintos motivos, quedó paralizada. Dos vecinos fueron en busca de respuestas a principio de marzo, iban a tener una segunda reunión este mes, pero la pandemia lo impidió.

En su momento, la comisión que estaba al frente se reunió con el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, para comenzar la obra, “Ellos dijeron que se había paralizado por unos recursos de amparo que habían hecho siete vecinos –comenzó explicando una vecina a La Opinión Zona Norte– la comisión junto con la Municipalidad comenzaron a abrir calles para los terrenos que fueron vendidos, entonces para agilizar y para que no tengan molestias los que habían vendido sus terrenos, querían abrirles calles y eso significaba tocar terrenos de otros vecinos que no habían vendido, y que tenían construcciones”.

Silvina Cuello, la vecina que dialogó con este medio, dijo que al escuchar este argumento de la comisión, junto a otro vecino “Chavo” Barraza, fueron a Distrigas al principio del mes de marzo. Los atendió el director, les explicó la situación real del porqué la obra se había paralizado: “Primero, en el momento de la reunión (agosto del 2019) que Cotillo estaba a cargo de Distrigas, en un año de campaña, él creyendo que iba a poder culminar la obra para esta fecha, se encontró con que el dólar comenzó a subir y no había insumos ni dinero para comprarlos”, dijo Silvia.

Y agregó: “Ese fue uno de los temas, también nos explicó (el director de Distrigas) que en Caleta Olivia no se estaba haciendo ninguna obra de gas, que no estaban trabajando por el motivo económico”.

También, el actual director de Distrigas, Ariel Barrionuevo, les dijo que había una posibilidad de retomar la obra “Porque él tenía una reunión el 16 de abril en Los Antiguos, donde se iban a reunir con autoridades importantes de la provincia y ver qué solución nos daban”, contó Silvia. La segunda reunión la iban a tener este mes, pero a causa de la cuarentena obligatoria por el Coronavirus no se pudo realizar.

Mientras tanto, los días fríos comienzan a asomarse en Caleta Olivia y los vecinos del barrio siguen a la espera de una respuesta. “Lo más importante es que acá no hay vecinos culpables, porque de Distrigas tienen toda la planificación para realizar la obra y que nos beneficiemos todos, sin molestar a quienes tienen el recurso de amparo”.

¿Cómo están los vecinos del barrio?

Hay muchas familias (en total son más de 200), que tienen hijos menores de edad y están en esta condición. “Estamos con el frío y somos factor de riesgo porque como se sabe, el COVID19 se potencia con el frío. Entonces, queremos ver de qué manera nos pueden dar una mano”, dijo Silvia.

“Somos conscientes de que no nos van a poder poner la red de gas en el barrio. Además, aunque lo hagan ahora, ¿Cuántos vecinos van a poder? Requiere mucho (calefactor, termotanque y cocina) y no estamos en condiciones porque valen mucha plata”.

“Somos humildes, hay gente que no tiene nada de trabajo y viven con changas, no tenemos medios para comprar lo que se necesita. Es difícil la situación”, contó la mujer en diálogo con La Opinión. Y remarcó: “Si no nos van a dar una solución con el gas natural, al menos que nos abastezcan con leña y la garrafa social”.

“Las garrafas están más de 600 pesos –el doble del precio que manejan en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia– y a las familias nos les dura nada por los días de frío, aunque tengan casas chicas, no les dura, porque unos días para mantener calentitos a sus hijos les consume toda la garrafa”.

Por último, Silvia dijo que el barrio ARA San Juan es una de las única zonas que no tiene la conexión de gas, “los barrios aledaños que empezaron con asentamientos tuvieron la red de gas al año y nosotros seguimos en la misma”.