Fuerte denuncia gremial al Municipio de Caleta Olivia y la Caja de Servicios Sociales

La realidad del sistema de salud y la gestión municipal en Caleta Olivia vuelve a ser foco de atención pública tras las contundentes declaraciones de Franco Carrizo, Secretario de Actas del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO). En una entrevista brindada a La Opinión Austral, el dirigente denunció graves irregularidades, recortes en prestaciones, falta de altas de nuevos trabajadores en la obra social y un estado de abandono en áreas clave del Municipio.

Sede de la Caja de Servicios Sociales de Caleta Olivia.

Desatención de la Caja de Servicios Sociales

Carrizo apunta a una situación que calificó de “alarmante”, respecto a la Caja de Servicios Sociales, donde afirma que las prestaciones se han reducido considerablemente en los últimos meses. “Hay personas con enfermedades de carácter crónico y oncológico que han discontinuado tratamientos por la falta de autorización y medicación,” denuncia. Según el dirigente, muchos afiliados han tenido que pagar de su bolsillo medicamentos esenciales, como drogas oncológicas, porque la Caja no les ha brindado las órdenes o autorizaciones correspondientes. Carrizo asegura que estas situaciones representan un peligro para la salud y la vida de los pacientes, y critica la postura de las autoridades que niegan estos recortes.

El dirigente también señala que, pese a que los Municipios están pagando sus aportes, la cobertura no se refleja en la atención: “¿Por qué la municipalidad paga y no tenemos la prestación garantizada? Esto es una clara reducción de derechos.” Además, denuncia que hay empleados municipales a quienes aún no se les ha otorgado el alta en la Caja, a pesar de la resolución que establece el derecho a la cobertura para todos los empleados de los Municipios que aún no regularizaron su situación.

Facundo Belarde, presidente del Concejo Deliberante y Franco Carrizo del SOEMCO.

Convenio Colectivo de Trabajo

Recientemente el presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Facundo Belarde anunció la puesta en marcha de la mesa de negociación para la reforma del Convenio Colectivo de Trabajo. Esto fue compartido por el dirigente. Recordó que el gremio lleva más de 20 años de gestiones y esfuerzos, y vio con buenos ojos que la actual gestión haya decidido avanzar en la redacción del Convenio que busca regular derechos, obligaciones y condiciones laborales del personal municipal.

“El convenio será un marco que permitirá mayor estabilidad y transparencia en el trabajo diario de los empleados,” indica Carrizo. Además, destaca que ya se está trabajando en un convenio modelo base, que será elevado a la Municipalidad en los próximos días, con la esperanza de avanzar en la formalización de derechos laborales y reducir las situaciones de persecución y desprotección que aún persisten en algunos sectores.

Negligencia y violencia laboral

Carrizo no escatima críticas hacia la gestión actual por los cargos políticos y responsables en áreas sensibles. En particular, denuncia la situación en Tránsito y Transporte, donde señala a un supervisor del sector, por antecedentes de violencia, amenazas y negligencias graves.

En particular hizo referencia al accidente laboral que sufrió una trabajadora (Ana María Llanos) a quién, literalmente, “le cayó una uerta en la cabeza” y según el sindicalista no fue corréctamente atendida, además de apuntar a la falta de mantenimiento en las instalaciones, que generan condiciones peligrosas para el personal. “Hay una serie de irregularidades que podrían derivar en tragedias si no se toman medidas inmediatas,” adviertió Carrizo.

También denunció la remoción arbitraria de empleados, en su mayoría mujeres, sin justificación y en condiciones precarias, evidenciando un abandono total en la gestión del área.

Ana maría Llanos, inspectora de tránsito, relató lo que le sucedió en su lugar de trabajo.

Situación de abandono y precariedad

El dirigente del SOEMCO remarcó que la situación en los servicios municipales es de total desidia: “Los techos, instalaciones eléctricas, cocinas y puertas en los sectores de trabajo están en condiciones deplorables“. Mencionó que muchas reparaciones básicas no se han realizado, y que la falta de mantenimiento ha llevado a incidentes que podrían haberse evitado. La irresponsabilidad, según su visión, se combina con una gestión que “prioriza la persecución y la violencia laboral en lugar de la protección de los empleados”.

Contexto político y llamado a la acción

Carrizo no dudó en vincular estos problemas con la gestión política y administrativa del Municipio. Critica que las decisiones y comunicados oficiales muchas veces esconden la realidad y que la narrativa oficial intenta convencer a la población de que no hay recortes o problemas, cuando la evidencia diaria indica lo contrario.

“Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad, denuncien, y si tienen pruebas de corrupción o malas gestiones, que las presenten en la Justicia,” insistió. Además, adviertió que la comunicación política muchas veces busca desviar la atención, mientras la salud y el bienestar de la comunidad se ven gravemente afectados.