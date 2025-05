Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana, una trabajadora de tránsito del Municipio de Caleta Olivia, Ana María Llanos, sufrió un accidente laboral en su lugar de trabajo que generó preocupación entre los trabajadores y denuncias del gremio por las condiciones edilicias y porque el botiquín de primeros auxilios estaba vacío cuando los compañeros quisieron darle la primera atención.

Llanos se desempeña como operadora en la Dirección de Tránsito de Caleta Olivia y resultó con heridas en la cabeza tras un incidente que involucró una puerta clausurada en las instalaciones municipales.

Según relató la propia inspectora en una entrevista con La Opinión Austral, el accidente ocurrió el sábado pasado cuando intentaba ingresar al baño en su horario laboral y la puerta, se le vino encima golpeándola en la cabeza. Resulta ser que la puerta estaba ‘clausurada’, aunque la trabajadora explicó que ella no tenía conocimiento de eso, ya que no había ni información ni señalización que así lo indicara.

“Estaba en mi puesto de trabajo, trabajando como operadora, cuando justo llegaron mis compañeros y me dirigí hacia el baño. Cuando fui a cerrar la puerta, se cayó en mi cabeza. La puerta estaba clausurada y no sabía que era así. Intenté cerrarla, pero se vino encima”, relató Llanos, quien sufrió pérdida de conocimiento y una fuerte hemorragia en la cabeza, además de hematomas y heridas que requirieron atención médica urgente.

LLanos fue derivada al Hospital Zonal de Caleta Olivia y aseguró que tuvo inconvenientes en su cobertura médica.

Atención precaria

La inspectora de Tránsito también explicó que, tras el accidente, fue asistida por una compañera que la ayudó a detener la hemorragia que sufrió al momento del golpe, y como “el botiquín estaba vacío” trataron de contener la sangre “con papel higiénico“.

Fue trasladada al Hospital en ambulancia. Cuando llegó fue asistida “pero me dijeron que no tenía activa la ART“. por lo que debió reclamar al Municipio, ya que le informaron que será necesario para los estudios más profundos a los que deberá ser sometida, debido a la gravedad de la golpe.

“Me hicieron una tomografía pero todavía no tengo los resultados. Me dijeron que los entregarán el jueves”, explicó Llanos. Relató que a pesar de que ya pasaron cuatro días, “la lesión todavía me duele mucho y tengo hematomas por todo el cuerpo. La parte de la cabeza todavía está adormecida y me desmayé de nuevo ayer (por este lunes)”, contó la inspectora, quien además indicó que sufrió una caída en la entrada de la Municipalidad en horas de la tarde del domingo, un dato que, dijo, las cámaras de seguridad podrían corroborar.

El accidente ha puesto en evidencia las condiciones de mantenimiento y señalización en las instalaciones municipales, algo que fue denunciado por el Sindicato de Empleados y Obreros Municpales de Caleta Olivia (Soemco), en declaraciones a La Opinión Autral por el dirigente sindical Franco Carrizo. También la inspectora lesionada expresó su preocupación por la falta de información y de medidas preventivas para evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro.

Apenas ocurrido el incidente, Llanos grabó un video con su situación.

Por su parte, fuentes municipales confirmaron que la puerta ya fue reparada y que están revisando los protocolos de mantenimiento y señalización en los espacios laborales para garantizar la seguridad de los empleados, al tiempo que se informó que se harán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y si existieron fallas en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral.

Ana María Llanos, con más de cinco años de experiencia en el ámbito de tránsito y seguridad, aseguró que continuará con su recuperación y espera poder reincorporarse a su trabajo en los próximos días, una vez que reciba el alta médica y los resultados definitivos de sus estudios.