Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A más de una semana de la muerte de la beba Zoe Adhara, el dolor de los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Cruz sigue latente. El pedido es claro: óptimas condiciones en los centros de salud públicos para que esto no le pase a nadie más. Maira, de 22 años, la madre de la nena, junto a su mamá, Verónica Moreno, se encuentran buscando un psicólogo en la localidad de Caleta Olivia, ya que el Pico Truncado no hay turno disponible.

El caso se dio a conocer a través de una publicación en las redes sociales realizada por la abuela. La mujer dio a conocer que su hija, que estaba embarazada de 38 semanas, perdió a su beba. “Mi hija Mai comenzó con un sangrado, inmediatamente la llevé a la guardia del Hospital Distrital, allí la recibieron el doctor de guardia y el obstetra”, luego le informaron que iban a trasladarla al Hospital Zonal de Caleta Olivia, lugar al que llegaron a las una de la madrugada.

El dolor de vecinas y vecinos de la ciudad. (FOTO: GENTILEZA JORGE ILLESCA).

Tras varios minutos de incertidumbre y miedo por la salud de su hija y su nieta, a Moreno la llamaron para presenciar las maniobras de RCP a su nieta. “Hicieron todo lo posible y lamentablemente no sobrevivió“, escribió la mujer. Moreno recuerda que en el centro de salud de la ciudad del Bridasaurio, a su hija la llevaron a una sala, y a ella no la dejaron ingresar, luego la trasladaron en ambulancia a la localidad caletense. Salieron a las 00:45 y arribando a las 01:25, es decir que tardaron 40 minutos que fueron determinantes.

En el posteo, Moreno declaró: “Tal vez pensaron que nos íbamos a quedar calladas, pero se equivocaron” y adelantó que iba a pedir justicia por su hija y su nieta. La familia es representada por el abogado Alberto Luciani, quien había declarado al diario La Opinión Austral que “hay cuestiones que se están investigando“, y agregó que “me reservo de comentarlas públicamente porque necesitamos que se adquiera la prueba“.

La gente acompañó a la madre y la abuela. (FOTO: GENTILEZA JORGE ILLESCA).

El sábado pasado, 10 de mayo, la comunidad, familiares y allegados, se reunieron afuera del nosocomio, que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento para exigir justicia. En ese contexto, la abuela de la beba, habló con los medios locales. “Para nosotras es muy triste hacer todo esto, sobre todo por mi hija, porque aún estamos en un duelo muy grande”, comentó la mujer en diálogo con HD Pico Truncado, mientras sostenía a su hija de la mano.

Asimismo, la abuela continuó diciendo que lo que pide, además de justicia para su nieta, es que el centro de salud esté en condiciones para todos nosotros , y remarcó que lo que ocurrió con Zoe no es un hecho aislado, ya que se fue enterando de casos anteriores que son igual de desgarradores. Quiero que también se haga justicia por ellos, por nosotras, por mi hija, por mi nieta y que tengamos un hospital como debe ser, con médicos que quieran trabajar”, añadió.

A destiempo

Por otro lado, el abogado de la familia, el abogado Luciani, volvió a hablar con La Opinión Austral, y relató: “nos constituimos en parte querellante, como para ser una parte acusadora, porque desconfiamos que de ese juzgado específicamente se mueva, así que nos constituimos en parte para nosotros mover la causa”. Se trata del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad truncadense, que se encuentra a cargo del juez Leonardo Cimini.

“Pedimos que se encuentre la historia de clínica, entre otras cosas, todo eso se está haciendo, así que vamos a ver si ese juzgado se mueve y si no, ya veremos cómo lo manejamos”, añadió. La Justicia debe secuestrar la historia clínica, recabar los testimonios de todas las personas que estuvieron en ese momento, de los familiares y de las denunciantes. Además, para determinar cómo era el embarazo, deben ver a la ginecóloga que la atendía, todo eso es para conformar un cuadro de pruebas.

Alberto Luciani, querellante en la causa. (FOTO: LA OPINIÓN ZONA NORTE)

Asimismo, Luciani explicó que, después de dar los pasos anteriores, con el diagrama del centro de salud se debe determinar quien estaba y quien faltaba, esclarecer porqué faltaron, quien debía intervenir, si es que estaba todo eso de acuerdo al diagrama que se recolecte, entre otros. “Después de ahí, con todas esas pruebas, se tendrá más claro qué fue lo que pasó y a quienes se le imputarán las responsabilidades“, dijo, y añadió que, mientras Maira y su mamá buscan psicólogo.

Finalmente, el doctor se expresó en relación al comunicado del Ministerio de Salud, desde donde dieron a conocer que denunciaron el caso de Zoe e iniciaron sumario administrativo. “Nos parece que eso es actuar a destiempo, que hagan un sumario ahora después que sucedió una tragedia no sirve nada; lo que hagan ellos internamente entre el Ministerio y sus empleados públicos, no es algo que nos afecte, no nos agrega ni nos quita nada, nosotros estamos en la vía judicial”, cerró.