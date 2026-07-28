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Un hombre de 46 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes en una de las habitaciones del hotel Valhalla de Caleta Olivia, establecimiento conocido años atrás como la Posada de Don David.

Según confirmó el comisario José Britos jefe de la Dirección Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, a El Caletense, el procedimiento comenzó alrededor de las 2:20 cuando el sereno del lugar se presentó ante la Policía para informar su preocupación por uno de los huéspedes, quien hacía aproximadamente tres días que no respondía llamados ni era visto fuera de su habitación.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al hotel, ubicado en el barrio Lucila Ortiz, para verificar lo que estaba ocurriendo.

Procedimiento

Al llegar al establecimiento, los uniformados constataron que la llave de la habitación permanecía colocada. Tras intentar obtener respuesta sin éxito, resolvieron ingresar por una ventana.

Una vez dentro, encontraron al ocupante tendido sobre una cama y sin signos vitales.

De inmediato se solicitó la presencia del médico policial de turno, quien confirmó el fallecimiento del hombre y comenzó con las actuaciones de rigor junto al personal policial que trabajaba en el lugar.

Quién era la víctima

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, la víctima fue identificada a través de su Documento Nacional de Identidad como un hombre de apellido Cabrera, de 46 años de edad, con domicilio en el sector conocido como zona de chacras de Caleta Olivia.

El sereno declaró que el hombre se alojaba solo en el hotel y que había abonado la estadía por algunos días. También indicó que la última vez que fue visto fuera de la habitación habría sido entre el viernes y el sábado.

La falta de movimientos durante las jornadas posteriores y la imposibilidad de comunicarse con él fueron los factores que despertaron preocupación y motivaron la intervención policial.

Qué reveló la primera inspección

En las primeras pericias realizadas en el lugar, el médico policial no detectó signos de violencia sobre el cuerpo.

Asimismo, los investigadores descartaron la presencia de monóxido de carbono dentro de la habitación, una de las hipótesis que suelen analizarse en este tipo de casos cuando se producen fallecimientos en espacios cerrados.

De igual manera, las actuaciones permitieron descartar la presencia de otras personas en la habitación o indicios que sugirieran la participación de terceros.

Aunque una de las hipótesis preliminares señala que el hombre podría haber sufrido un paro cardíaco, las autoridades remarcaron que la causa de muerte será determinada por la autopsia correspondiente.

Intervino la Justicia y se ordenó la autopsia

Tras constatar el deceso, se dio intervención al Juzgado de Instrucción de turno, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación.

Entre ellas se ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia médico-legal, procedimiento que permitirá establecer de manera fehaciente las causas del fallecimiento.

Durante las primeras horas de la mañana se esperaba la llegada del móvil destinado al traslado del cuerpo hacia el lugar donde se efectuarán los estudios forenses.

Las cámaras de seguridad serán analizadas

Como parte de la investigación, personal de la División de Investigaciones (DDI) recibió registros de las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos del hotel.

El material será analizado para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y confirmar los horarios en los que fue vista por última vez.

Mientras tanto, el sereno del establecimiento prestaba declaración para aportar más detalles sobre la estadía del hombre y las circunstancias que llevaron a advertir que algo anormal podía estar ocurriendo.

La causa quedó a cargo de la Comisaría Primera

Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Comisaría Primera de Caleta Olivia, cuyos efectivos llevaron adelante el procedimiento inicial y continúan trabajando junto a la Justicia para esclarecer completamente lo sucedido.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales, aunque serán los resultados de la autopsia y las pericias complementarias los que permitan confirmar oficialmente qué ocurrió con el hombre hallado sin vida en el hotel Valhalla durante la madrugada de este martes.