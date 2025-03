Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Avellaneda, ex candidato a concejal, se encuentra bajo el ojo de la tormenta luego de la denuncia por estafa realizada por su hermano, Daniel Avellaneda, quien lo acusó de defraudar a su madre, una docente jubilada de 87 años, en la venta de su vivienda familiar. María Isabel “Pocha” Flores vivió momentos muy difíciles durante estos meses, tras haber firmado un documento bajo los engaños de su propio hijo. “No me quiero ir de mi casa”, fue la frase detonante de la anciana.

A principios de esta semana, el hombre se pronunció públicamente a través de un video, en el cual negó rotundamente el fraude, dijo que lamentaba profundamente la situación y la exposición pública de su madre. Y aseguró que no tuvo la madurez para resolver los conflictos familiares de manera adecuada y pidió perdón a su mamá “Pocha” y a su hermano Daniel. “Ojalá algún día volvamos a hablar“, dijo con la voz quebrada y al borde del llanto.

“Pocha” Flores se quebró al hablar con Canal 2.

Además de negar la estafa, arremetió contra el abogado de su hermano, Daniel Aybar, al que acusó de tergiversar los hechos y de aprovecharse de la situación. Asimismo, afirmó que su objetivo es aclarar la situación ante la Justicia y dijo que iba a colaborar con la investigación cuando sea requerido. La situación familiar, profundamente afectada, espera un desenlace legal que determine la veracidad de las acusaciones y el futuro de la relación entre “Pocha” y sus hijos.

Asimismo, se conoció que el miércoles, Avellaneda ingresó internado por la guardia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. Medios locales indicaron que se trató de una crisis nerviosa, aunque La Opinión Austral conoció que el hombre de 50 años de edad atentó contra su propia vida. “Lo ingresaron por un intento de suicidio, estuvo unas horas en observación y después se fue por sus propios medios”, comentó una fuente del centro de salud consultada por este medio.

El acusado José Avellaneda, la madre María Isabel Flores y el hermano denunciante Daniel Avellaneda.

Aybar, el abogado de “Pocha” y de su hijo Daniel, comentó a La Opinión Austral que la docente jubilada, que aportó mucho a la comunidad caletense, no se enteró del intento de suicidio que tuvo su hijo, a pesar de la viralización a través de los medios de comunicación, y manifestó que “la mantenemos aislada de lo que le pueda afectar“. La vecina recibió el apoyo de ex colegas, alumnos y alumnas, y vecinos en general, que fueron hasta su casa, ubicada en la calle Irigoyen. La sociedad quiere organizar otro encuentro para demostrarle que no esta sola.

Finalmente, el doctor, que es actual juez de Faltas, manifestó que se amplió la denuncia y la calificación legal para los cómplices. “Creemos que hubo convivencia de varios involucrados, llevamos nuevos testimoniales de personas a las que Avellaneda le había intentado vender la casa luego de ya haberla vendido”, señaló, dando a conocer que la propiedad fue vendida el 20 de septiembre de 2023 y, entre agosto y octubre de 2024, se la ofreció a otras personas, en otro intento de estafa.