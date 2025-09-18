Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por la muerte de Gregoria Julia Casas de Cruz está llegando a su fin y los pedidos de la fiscalía y la defensa fueron puestos sobre la mesa. Este jueves, a partir de las 9:30 horas, se dio inicio a la etapa de alegatos, que es uno de los últimos pasos de la discusión judicial, previo a la sentencia, que se dará a conocer el próximo jueves 25 de septiembre a las 12 horas. El diario La Opinión Austral siguió el paso a paso del juicio, desde que inició el lunes 15.

Casas perdió la vida el 24 de junio de 2023 cuando iba camino al Hospital Zonal y fue atropellada por Daniel Isaac Robles, que iba a bordo de un Volkswagen Gol Trend, tenía 2,35° de alcohol en sangre y circulaba entre 50 y 53 km/h, según declaró una perito judicial durante la primera jornada. El hecho ocurrió luego de las 8 de la mañana, la mujer estuvo internada en terapia intensiva del centro de salud y falleció cerca de las 10, dos horas después de haber sido embestida.

Julia Casas tenía 77 años cuando fue atropellada.

El tribunal está compuesto por los jueces Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera, acompañados por la jueza civil Griselda Bard; se encuentra el fiscal camarista Carlos Rearte acompañando a la familia de la mujer; en tanto que la defensa del imputado, se encuentra compuesta por el abogado Marcelo Fernández y el doctor Edgardo Edelcop. La sala estuvo llena, tanto del lado de la víctima, como del lado del imputado.

Alegatos de la Fiscalía

El fiscal Rearte, por pedido del tribunal, fue el primero en dar los alegatos. En sus argumentos, recordó los detalles del hecho y mencionó las partes importantes de los testimonios del lunes. Ese día declararon dos efectivos policiales, la médica que asistió a Julia durante el tiempo de espera de la llegada de la ambulancia y una perito judicial, quien mencionó que la víctima había cruzado correctamente por la intersección de la avenida mencionada y la calle Gobernador Gregores.

Rearte consideró responsable de homicidio culposo agravado a Robles por exceso de velocidad, consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y le pidió al tribunal que sea condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, ocho años de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de manejo defensivo.

Alegatos de la defensa

Luego, fue el turno de Fernández, quien inició diciendo que no iban a cuestionar la calificación del hecho, por creerlo correcto, pero iban a hacer lo propio en relación al exceso de velocidad. “Si bien la ordenanza habla sobre un límite de 40 kilómetros, debemos tener en cuenta que la perito judicial dijo que era entre 50 y 53 km, para que sea agravante, el exceso de velocidad debe ser mayor a 30 km de lo permitido, por lo cual, en este caso, tendría que haber circulado a más de 70 km, lo cual no hizo”.

Asimismo, la defensa le solicitó al tribunal tener en cuenta “la situación climática, la poca iluminación, la falta de señalización de la zona, el estado en el que se encontraban las calles y la falta de antecedentes del señor Robles”, quien “no salió ese día a matar a nadie” y “siente mucha vergüenza de enfrentar a la familia (Casas) y a la sociedad” por lo que ocurrió. Además, Fernández mencionó que su defendido “está dispuesto a asumir su responsabilidad” y solicitó la pena mínima.

El momento de hablar

Antes de dar por finalizada la jornada, el tribunal llamó a Cruz y lo invitó a sentarse en el banquillo y poder expresarse. “No esperaba esta situación, lo que puedo decir es que el dolor que nos causó esta situación es muy grande, estuvimos con tratamiento psicológico todo este tiempo, y no solo yo, sino toda la familia”, comentó, y agregó: “considero que la pena que pidió el fiscal es acorde al daño producido y espero que así lo puedan entender ustedes”.

Por último, fue llamado Robles, quien, desde que su abogado estaba dando sus alegatos, ya se había quebrado y se secaba las lágrimas. El imputado le pidió permiso al tribunal para correr el asiento y poder mirar a la familia. En ambas jornadas, la del lunes y la de ayer, fue la primera vez que Robles puso sus ojos en el círculo íntimo de la víctima. Entre lágrimas, y con la voz cortada, dijo: “estoy muy arruinado, perdón; perdón por ustedes; fue un accidente y esa culpa, ese cargo, lo voy a tener que llevar siempre; me siento muy deprimido, perdón, perdón”.

“Las disculpas eran antes”

Al final de la jornada, La Opinión Austral entrevistó a Cruz, quien manifestó: “Estamos conformes con el trabajo de la Fiscalía que pidió 5 años de prisión, 8 de inhabilitación para manejar y que realice un curso de manejo defensivo. Esperamos que el tribunal lo entienda así, que sienta un precedente, que no es gratis salir a manejar alcoholizado, con estupefacientes, exceso de velocidad, matar a alguien y listo”. También mencionó su agradecimiento con el fiscal de Instrucción, Martín Sedán.

Asimismo, mencionó que la familia va a esperar muy ansiosa el día de la sentencia, que se conocerá en menos de una semana, cuestionó los dichos de la defensa en relación al exceso de velocidad, dando a conocer que al circular frente a un hospital, Robles tendría que haber ido a 30 km y comentó que el pedido de perdón del imputado “pudo haber sido sincero, pero hubiera preferido que sea antes“.

En este sentido, este medio habló con su esposa Patricia, quien dialogó por primera vez con los medios y lamentó: “No tuvimos disculpas ni de los abogados ni de la familia, ningún tipo de acercamiento. Ellos dan una disculpa que para nosotros no tiene un valor, para nosotros hubiera sido mejor que él (Robles) no tome, no consuma estupefacientes y respete la vida de una persona, si le hubiera tocado estar en nuestro lugar, no sé qué sentiría”.

Al ser consultada por La Opinión Austral, sobre los recuerdos que tiene de Julia, dio a conocer que “era una mujer muy afectiva, muy inteligente, muy buena con sus nietos y sus nietas”, y su ausencia es clara “sobre todo para mis hijas“. “Podías tener diferencias con ella, pero era una mujer inteligente y sabías que si necesitabas un consejo o algo podías recurrir a ella, porque ella te iba a dar un buen consejo“.

“Robles está arrepentido”

Finalmente, La Opinión Austral buscó la palabra del abogado Fernández, quien habló con los medios al finalizar la audiencia de alegatos y expresó algunos puntos interesantes de la jornada. Dio a conocer que Robles estaba atravesando problemas personales al momento del hecho y que, en muchos casos, “la gente busca la solución en el alcohol”. También recordó que él lo defiende desde el principio y que, el día del hecho, él “estuvo presente hasta el momento en que fue detenido”.