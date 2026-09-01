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Hablar, escuchar y estar presentes. Con esas ideas como eje, estudiantes de distintas escuelas secundarias de Caleta Olivia se encontraron en la plazoleta El Gorosito para participar de una jornada de prevención del suicidio.

La actividad se realizó este martes, en el marco de las acciones previas al 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y tuvo como protagonistas a los propios jóvenes, quienes participaron activamente de las propuestas.

La Opinión Austral estuvo presente en la jornada en donde los alumnos pintaron y colocaron carteles, entregaron lazos naranjas y dejaron reflexiones destinadas a generar conciencia en la comunidad.

Amplia convocatoria en la jornada de prevención contra el suicidio. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Quienes participaron

La iniciativa reunió a estudiantes del Colegio N° 6 “Dr. Nicolás Avellaneda”, el Colegio Secundario N°13 “Leopoldo Lugones”, la Colegio Secundario N° 42 y N° 43, acompañados por docentes de diferentes materias.

La participación de los jóvenes comenzó desde temprano. Algunos llegaron caminando desde sus establecimientos educativos y, una vez en la plazoleta, se distribuyeron las tareas para preparar los carteles y elementos que luego fueron instalados en distintos sectores.

Los estudiantes también participaron de la colocación de banderines y mensajes en los espacios de la plaza, mientras que otros colaboraron con la entrega de lazos naranjas a quienes transitaban por el centro caletense durante la mañana.

La propuesta buscó que los adolescentes no fueran solamente destinatarios de los mensajes de prevención, sino que pudieran convertirse en protagonistas y promotores de la concientización.

Para reflexionar y hablar

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el espacio de reflexión que realizaron las docentes junto a los alumnos.

La actividad permitió detenerse a conversar sobre la importancia de la salud mental, la escucha y el acompañamiento, especialmente en una etapa de la vida en la que los adolescentes pueden atravesar diferentes situaciones personales y emocionales.

El encuentro también apuntó a reforzar la importancia de poder hablar sobre aquello que genera malestar y de prestar atención a las personas que forman parte del entorno.

En ese marco, uno de los principales mensajes transmitidos durante la jornada fue “escuchar sin juzgar”, como una forma de acompañar a quien necesita expresar lo que siente.

“Hablar es prevenir”

Otro de los espacios instalados en la plazoleta fue un pizarrón bajo la consigna “Hablar es prevenir”, donde los jóvenes y quienes se acercaron pudieron escribir sus propios mensajes y reflexiones.

La frase sintetizó uno de los objetivos de la jornada: generar espacios donde sea posible hablar, escuchar y acompañar.

Entre los mensajes escritos por los estudiantes aparecieron frases como “No estás solo”, “Elijo vivir” y “Tu vida también importa”, que quedaron expuestas en la plaza como parte de la intervención realizada por las escuelas.

Además, durante la actividad se ofreció chocolate y café a los participantes, generando un espacio de encuentro y permanencia en la plazoleta.

“Uno tiene que aprender a escuchar”

Oscar Delgado, del área de Salud Comunitaria y referente de la iniciativa, explicó a La Opinión Austral, que las acciones de promoción y prevención se desarrollan durante todo el año, aunque septiembre permite reforzar especialmente estos mensajes.

“Si bien nosotros los 365 días hablamos de lo que es el suicidio, el consumo y lo que es la salud mental, siempre hacemos la promoción y la prevención”, señaló.

Al referirse al eje de la actividad, destacó la importancia de aprender a escuchar a quienes atraviesan una situación difícil.

“Uno tiene que aprender a escuchar y sentarse, hacerse dos minutos con alguien que necesite decir algo, o simplemente estar”, sostuvo.

También valoró especialmente la participación de los establecimientos educativos y de los propios estudiantes, quienes habían solicitado volver a realizar una jornada de estas características después de la experiencia del año pasado.

Oscar Delgado, destacó la participación y colaboración de los estudiantes. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Concientización

Astor, estudiante de último año del Colegio Leopoldo Lugones, contó cómo fue su participación en la jornada.

“Nos habían convocado para venir y concientizar sobre la salud mental y todo lo que es el suicidio”, explicó.

El joven llegó junto a sus compañeros desde la institución educativa y colaboró con la realización de los carteles que luego fueron colocados en la plazoleta.

Astor, estudiante del Colegio Leopoldo Lugones, destacó la importancia de escuchar al otro. FOTO: Tamara Moreno / LOA

Al referirse a la importancia de abordar esta problemática entre adolescentes, destacó la necesidad de prestar atención a lo que atraviesan otras personas.

“Sé que algunas personas están pasándolo por momentos feos y está lindo que se pueda concientizar, para que tomemos un poco más en cuenta cómo es el otro y cómo podemos ayudarnos entre todos”, cerró.