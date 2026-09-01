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La cultura de Santa Cruz está de luto por el fallecimiento de Walter Dante Zinna, reconocido profesor de danzas folklóricas, formador y creador del Ballet Raíces de Santa Cruz.

A los 66 años, el maestro dejó una huella profunda en quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo, compartir escenarios con él o aprender de su trabajo. Su inesperada partida generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento, especialmente entre quienes forman parte de la comunidad artística y cultural.

En Caleta Olivia, donde desarrolló una parte fundamental de su trayectoria, su ausencia se siente especialmente entre sus estudiantes, colegas y amigos, pero su legado trasciende las fronteras de la ciudad.

“Nuestro folklore llora la partida de un gran referente”

Las expresiones de despedida se multiplicaron luego de conocerse la noticia.

“Mi más sentido pésame. Nuestro folklore llora la partida de un gran referente, un ser humano sin igual. Que en paz descanse querido profe Walter”, fue uno de los mensajes dedicados al docente.

Su figura fue recordada no sólo por sus conocimientos y trayectoria, sino también por su calidad humana y por la pasión con la que transmitía cada expresión de la danza.

Zinna fue el creador del Ballet Raíces de Santa Cruz, fundado en 2005, desde donde acompañó a generaciones de bailarines y trabajó para mantener vigentes las expresiones del folklore.

El homenaje de sus colegas

Desde ADOSAC Caleta Olivia también expresaron su profundo pesar por la muerte del profesor.

“Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento del profesor Walter”, señalaron desde la organización, destacando que su inesperada partida trae a la memoria “tantos momentos compartidos y una valiosa trayectoria dedicada a fortalecer nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

En el mensaje, remarcaron las huellas que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y aprender de su entrega.

“Acompañamos con profundo cariño a Lilian, Magui y Any en este inmenso dolor. Extendemos nuestro abrazo solidario a todos sus familiares, afectos, colegas y estudiantes”, expresaron.

“En tu camino hacia la eternidad te acompañarán el sonido de los bombos y las guitarras, junto al taconeo de los malambos y los zarandeos, con la misma pasión que supiste transmitir”.

El reconocimiento de APADISCO

Desde la Asociación APADISCO también expresaron sus condolencias, por la partida de Zinna, quien se desempeñó como profesor de Danza en la institución y fue recordado como una persona ejemplar por su trabajo y compromiso con las personas con discapacidad.

“Desde la Asociación APADISCO participamos con mucho pesar por el fallecimiento de Walter Dante Zinna, quien se desempeñara como profesor de Danza en la Institución, una persona ejemplar, trabajando con las personas con discapacidad”, señalaron desde la asociación.

Además, recordaron que el pasado 4 de julio, Walter participó de los festejos por los 30 años de APADISCO, ocasión en la que recibió un reconocimiento por su trayectoria y su vínculo con la institución.

“Elevamos una oración por su descanso eterno y acompañamos a su hija Anahí y su madre. Q.E.P.D.”, expresaron desde APADISCO.

Walter fue reconocido en julio por Apadisco.

Un legado que queda en la danza

Walter Zinna dedicó gran parte de su vida a la formación artística. A través del Ballet Raíces y de su trabajo como docente, formó a bailarines y contribuyó a fortalecer la presencia del folklore en la vida cultural santacruceña.

Su trayectoria también incluyó su participación como fundador y voluntario de la Asociación Mechenien, consolidando un compromiso que fue más allá de los escenarios.

En 2019, la Municipalidad de Caleta Olivia reconoció su trayectoria. En ese momento, Zinna había manifestado su deseo de “dejar una huella”. Con el paso de los años, esa huella quedó en las generaciones de bailarines que formó, en sus coreografías y en cada escenario donde las tradiciones continuaron cobrando vida.

“Caleta, la cultura y la danza hoy están de luto… porque se fue el Maestro. El caballero que dio magia en cada escenario”, fue otra de las sentidas despedidas que recibió.

Y como una última referencia a la música que marcó su vida, el mensaje cerró con una frase que sintetiza el sentimiento de quienes lo despiden: “Hasta pronto Walter Dante Zinna, hasta una próxima zamba”.