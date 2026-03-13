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La ciudad de Caleta Olivia continúa conmocionada por el caso de Ada Barroso Quilo, la mujer de 44 años que falleció el pasado 11 de este mes en un hecho que es investigado por la Justicia como un posible femicidio. La víctima trabajaba en una panadería reconocida de la localidad, era madre de una hija y era oriunda de Cochabamba, Bolivia, aunque residía desde hace varios años en la ciudad santacruceña, donde también tiene algunos familiares. Barrozo mantendría una relación sentimental con el implicado, S.Navarro.

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad. Ada fue velada este jueves, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer qué ocurrió durante la madrugada en la vivienda donde fue hallada sin vida .

El caso

El comisario inspector Alejandro Gutiérrez, a cargo de la Dirección General Norte de la Policía de Santa Cruz, habló con La Opinión Austral brindó detalles sobre el inicio de la investigación. “El miércoles 11 tuvimos este episodio a muy tempranas horas, casi las 3 de la mañana, 02:25 horas para ser más preciso”, explicó el jefe policial.

El hecho ocurrió en una casa del barrio 132 viviendas ubicada en calle Las Margaritas al 1500, donde la policía acudió tras un llamado de un vecino.

“Un vecino y propietario del lugar solicitó la presencia policial en virtud de que una persona se había desvanecido y tenía problemas para respirar”, detalló.

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a la mujer sin signos vitales. “El escenario que encuentra el personal al llegar es una persona sin signos vitales. Por eso se convoca al personal del nosocomio y a dos personas que trataron de reanimarla con maniobras de reanimación”. Y poco después, el profesional médico confirmó el fallecimiento.

“Cuando llega el profesional médico certifica el deceso y advierte que es una muerte de dudoso desenlace, entonces eso activa todo lo que es judicialmente”.

Ada Barrozo Quilo, falleció este miércoles 11 de marzo en Caleta Olivia.

La autopsia y la detención de la pareja

Tras confirmarse la muerte en circunstancias dudosas, se dio intervención a la Justicia y se iniciaron las primeras diligencias.

“Se inicia una causa judicial, se da intervención al juzgado y al forense. Se empiezan a tomar las primeras declaraciones testimoniales, las primeras pesquisas y diligencias que llevan este tipo de casos”.

El cuerpo de Ada Barroso Quilo fue trasladado para la realización de la autopsia a Puerto Deseado, y en horas de la tarde ya tenían la orden de detención e incomunicación de S.Navarro.

“En virtud de que hasta ese momento no teníamos nada preciso en cuanto a la situación. Estábamos entrelazando hechos, declaraciones, informes de vecinos y antecedentes en la oficina de violencia, si tenían entre ellos, pero no había nada que diera claridad sobre el hecho ocurrido”.

Que determinó el informe forense

La autopsia fue clave para avanzar en la investigación. “Como dije en otros medios, uno siempre empieza en este tipo de casos pensando lo peor, y de ahí vamos bajando hasta ver qué es lo que realmente sucedió. En este caso un homicidio o femicidio”, dijo Gutierrez.

“El forense arrojó un poco de luz al caso y, en virtud de que el deceso se produjo por una asfixia mecánica y que la víctima tenía varias lesiones más, eso hizo presumir al juez y tomar la determinación de que estábamos en presencia de un femicidio”.

Esperan la indagatoria

Actualmente, el caso continúa bajo investigación judicial y se esperan nuevas medidas procesales. “Lo que sigue es la declaración indagatoria y ahí veremos”, explicó Gutiérrez.

Según indicó, el principal implicado habría dado una versión inicial sobre lo ocurrido. “Porque había versiones que él daba en un primer momento, de que hacían prácticas íntimas distintas a las habituales de una pareja, y que eso habría determinado el deceso.Pero son cosas que se tienen que comprobar. Uno puede decir un montón de cosas, pero la prueba física y científica es irrefutable”.

En las próximas horas se espera que el sospechoso preste declaración ante la Justicia, mientras continúan reuniéndose elementos probatorios para esclarecer el hecho.

Alejandro Gutierrez, comisario inspector habló con LOA sobre el caso. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El testimonio del vecino que intentó ayudar

En el lugar también se encontraba un vecino que fue convocado por la pareja de la víctima y que intentó asistirla.

“Sí, el vecino es convocado precisamente por esta persona, por Navarro. Él declara que en ese momento fue llamado por el vecino”.

El hombre se encontró con Ada en estado crítico. “Él se encuentra con este escenario: un estado en el que su respiración no reaccionaba, entonces le ayudó a hacer la reanimación”.

De acuerdo con el jefe policial, el vecino permanece a disposición de la Justicia y su participación en el hecho está completamente esclarecida.

La relación entre la víctima y el detenido

Respecto del vínculo entre Ada Barroso Quilo y el hombre detenido S.N, la policía indicó que ambos mantenían una relación de pareja.

La madrugada en que se reportó una emergencia médica en Caleta Olivia por Ada Barrozo Quilo, de 44 años.

“Tengo entendido que eran pareja. Como toda pareja, a veces tienen situaciones en las que están o no están; tengo entendido que iban y venían”.

También se consultó sobre posibles antecedentes de violencia entre ambos, aunque hasta el momento no se encontraron registros. “Consultando en el área específica de la Policía, nos dicen que no tenían ningún antecedente de algún tipo de violencia”.

Además, señaló que tampoco se registraban medidas judiciales previas. “No tenemos registro de perimetrales, ni medidas cautelares”.

Mientras tanto, la investigación continúa en manos de la Justicia y de las áreas especializadas de la Policía de Santa Cruz, que buscan reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas a la muerte de Ada Barrozo Quilo.