De acuerdo con las primeras informaciones, alrededor de las 2:40 de la madrugada se solicitó asistencia de emergencia luego de que la mujer comenzara a presentar dificultades para respirar mientras se encontraba acompañada por un hombre dentro de la vivienda.

Ada Barrozo Quilo tenía 44 años y una hija.

La mujer se habría descompensado mientras mantenían un encuentro sexual pero sobre esa hipótesis no se avanzó hasta que días después llegó el resultado de la autopsia. Ante la situación, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguardaba la llegada de personal médico.

Cuando el personal de salud arribó al domicilio, constató que la mujer ya no presentaba signos vitales. En ese momento se activaron los protocolos correspondientes y la Policía de Santa Cruz inició las actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La causa comenzó como muerte dudosa

Tras la intervención policial, el caso fue inicialmente caratulado como muerte dudosa, una medida habitual cuando las causas de un fallecimiento no están confirmadas.

Personal de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia intervino en el procedimiento y se dispuso la realización de las primeras pericias en el lugar del hecho. Paralelamente, se tomaron testimonios y se inició la recolección de información sobre lo ocurrido durante las horas previas.

Las Margaritas 1500, la cuadra fue cortada para comenzar la investigación durante la madrugada de la muerte.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se encontraron con un joven de 28 años que relató una escena que, en ese momento, parecía responder a una emergencia médica. Según explicó, su amigo S. F. Navarro, de 34 años, lo había contactado minutos antes para pedir ayuda porque una mujer que se encontraba con él se había descompensado.

Navarro, que se encontraba con la mujer, prestó declaración ante los efectivos policiales para aportar detalles sobre la situación.

En ese momento, de manera preliminar, una de las hipótesis que se analizaba era la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio, a la espera de los resultados de los estudios médicos y periciales.

El resultado de la autopsia cambió el rumbo de la investigación

El cuerpo de Ada Barrozo Quilo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, una pericia que resultó determinante para la investigación, según publicó en exclusiva La Opinión Austral.

El informe forense estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica y detectó signos compatibles con un estrangulamiento manual.

A partir de estos resultados, la causa cambió de orientación y pasó a investigarse como un presunto homicidio.

Con esta información, la Policía de Santa Cruz procedió a la detención de S. F. Navarro, de 34 años.

El sospechoso quedó detenido e incomunicado a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia.

La indagatoria del detenido

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hombre será indagado por la Justicia en las próximas horas. Hasta el momento permanece alojado bajo custodia policial mientras se define su situación procesal.

La indagatoria es una instancia clave dentro del proceso judicial, ya que permitirá que el detenido declare ante el juez interviniente y el fiscal de la causa.

Pericias y reconstrucción de lo ocurrido

En paralelo a las actuaciones judiciales, personal de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz continúa con las tareas periciales en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Los investigadores analizan distintos elementos del lugar con el objetivo de reconstruir la secuencia de acontecimientos que derivó en la muerte de la mujer.

Entre las medidas dispuestas se encuentra la recolección de rastros físicos dentro del domicilio, la verificación de posibles signos de lucha y el análisis de distintos indicios que puedan aportar información sobre la mecánica del hecho.

Además, la investigación incluye la toma de testimonios y el análisis de las comunicaciones realizadas durante la madrugada, con el objetivo de establecer con precisión lo ocurrido antes del fallecimiento de Ada Barrozo Quilo.

La causa continúa en etapa de investigación bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, mientras avanzan las medidas judiciales y periciales para determinar las circunstancias de la muerte.