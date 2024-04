Las instalaciones del jardín “El mono liso” que se encuentra ubicado en el barrio Centenario de la localidad de Caleta Olivia fue blanco de un robo en los últimos días. Se sospecha que “varias personas llegaron en un auto” y causaron destrozos en la conexión de agua para apoderarse de un tanque de 2200 litros que servía para el suministro de agua en el lugar.

En este sentido, Andrea Acuña, la directora del establecimiento educativo habló con el diario La Opinión Zona Norte y comentó: “Lamentablemente con mucha bronca e impotencia ayer vinimos a buscar la barendita de ceremonia para ir al acto de Malvinas y nos encontramos con que se habían llevado el tanque de agua que estaba en la parte interna del jardín sobre una base”, contó.

Para adueñarse del tanque, los delincuentes “rompieron la cañería de la toma fusión, la partieron y se llevaron completo al tanque” y, en consecuencia, vaciaron el tanque de 1000 litros que se encuentra en el interior del establecimiento, ocasionando que las clases sean suspendidas. Al no contar con el servicio de agua, los educadores no tienen manera de poner en funcionamiento el jardín. 20 nenes y nenas asisten allí.

Acuña indagó en que “el tanque aparentemente estaba vacío porque llegó el agua a la madrugada, nosotros tenemos un tanque adentro de 1000 litros y ese también está vacío, había llegado agua y acá encontramos una pérdida grande de agua y nos faltaba un tanque”. Los ladrones se llevaron el de afuera y se vació el tanque de adentro.

Asimismo, manifestó que estuvieron hablando con los vecinos, con la gente del Centro Integrador Comunitario (CIC) -que se encuentra al lado- pero hasta el momento no tuvieron ninguna novedad. “Los vecinos que cuentan con cámaras de seguridad en sus casas nos dijeron que se iban a fijar en las imágenes, así que seguimos esperando”.

La directora realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda de la ciudad de El Gorosito, los efectivos de dicha dependencia se acercaron, estuvieron trabajando en el lugar y van a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el robo. “Nosotros calculamos que fueron varios que vinieron en un auto porque el tanque es grande y pesado”.

De este lugar sustrajeron el tanque. FOTOS: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Acuña agregó que tuvieron que suspender las clases porque el tanque de agua que tienen en el interior del establecimiento quedó vacío de agua. “Tiene que llegar agua al barrio para poder tener actividades con por lo menos con el tanque lleno, eso nos complica también con el funcionamiento porque nosotros brindamos servicio de almuerzo y refuerzo“.

Y continuó diciendo: “Se usa mucha agua con este tanque, no dábamos abasto, veníamos con las complicaciones de agua que hay en Caleta Olivia, están mandando agua acá cada cinco o siete días, así que con ese tanque nos dura dos dos días y medio de funcionamiento porque tenemos el baño, la cocina y la limpieza profunda que siempre hacemos”.

La directora del jardín lamentó que este robo “nos parte al medio”, debido a que “la verdad que nos costro mucho conseguirlo y colocarlo en la base en la que loteníamos”. El establecimiento depende del Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia y Acuña contó a este medio que “ellos se están poniendo en campaña para ver si nos pueden conseguir un nuevo tanque porque nos parte a medio con el funcionamiento del jardín”.

“Lamentablemente el jardín está abierto, no tenemos patio cerrado y circula mucha gente por acá, tenemos mucho lugares para esconderse también. Estamos planeando cerrar estamos buscando la vuelta para conseguir los medios para poder cercar el jardín y lo estamos viendo hace rato, ahora vamos a ver si con esto lo podemos agilizar más“.

Finalmente, Acuña comentó a La Opinión Zona Norte que no tienen sospechas porque no vieron a nadie y no pueden saber quienes fueron, pero insistió en que se trató de varios delincuentes que llegaron a bordo de un auto y se llevaron el tanque cargado, debido a que es “muy pesado”.

