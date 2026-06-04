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La reciente decisión del Gobierno nacional de habilitar a talleres mecánicos, concesionarias e importadores para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) generó consultas y confusión entre los conductores. Ante ese escenario, el director técnico de la planta de RTO de Caleta Olivia, Nicolás Zabala, explicó a La Opinión Austral que la medida no elimina la obligatoriedad del control vehicular, sino que amplía la cantidad de establecimientos que podrán realizarlo.

“Lo que se habilitó es que cualquier taller pueda inscribirse para hacer verificaciones, pero para emitir un certificado oficial tiene que cumplir todos los requisitos que exige la normativa”, sostuvo.

Según detalló, los talleres deberán contar con equipamiento específico homologado, herramientas calibradas por organismos autorizados, personal capacitado y habilitado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de un ingeniero responsable técnico que supervise la actividad.

“Por cada línea de revisión se necesitan al menos dos técnicos habilitados y todos tienen que rendir y capacitarse para poder trabajar dentro del sistema”, explicó.

Zabala señaló además que las plantas de revisión son auditadas periódicamente para garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales.

“Nosotros recibimos auditorías una vez por mes. Los inspectores verifican que estemos cumpliendo todos los procedimientos y que los equipos estén correctamente calibrados”, indicó.

El especialista remarcó que la apertura del registro no implica que vayan a multiplicarse inmediatamente los talleres habilitados, debido a los costos que demanda la inversión inicial.

“El equipamiento es costoso y además hay que garantizar un volumen de trabajo que permita sostener la actividad. No es una inversión que se recupera rápidamente”, afirmó.

Verificación Técnica Vehícular de Río Gallegos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

La RTO sigue siendo obligatoria

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la interpretación de que la revisión técnica dejaría de ser exigible. Sobre ese punto, Zabala fue categórico.

“Una cosa es que en algún control no la pidan y otra muy distinta es que haya dejado de ser obligatoria. Hoy la revisión técnica sigue siendo obligatoria y no existe ninguna norma que diga lo contrario”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación de ese tipo debería surgir de una ley o de una disposición oficial claramente publicada.

“Hay que remitirse siempre a las fuentes oficiales. No alcanza con comentarios o interpretaciones que circulan en redes sociales”, agregó.

Verificación Técnica Vehicular de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La diferencia entre RTO y VTV

Por otro lado, Ignacio Ochoa, integrante de la RTO también aclaró una confusión frecuente entre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Explicó que la RTO corresponde al sistema nacional regulado por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, mientras que las VTV son sistemas provinciales que funcionan en determinadas jurisdicciones.

“Todo lo que es RTO es nacional. Las VTV son provinciales y cada provincia tiene sus propias reglamentaciones”, indicó.

Por ello, señaló que muchos de los anuncios difundidos recientemente hacen referencia a sistemas provinciales y no necesariamente modifican el régimen nacional vigente.

Costos y demanda

Actualmente, realizar la revisión técnica de un vehículo particular tiene un costo aproximado de 100 mil pesos, mientras que para los vehículos de carga el valor ronda los 250 mil pesos.

Respecto de la actividad en la región, Zabala reconoció que la demanda disminuyó durante el último tiempo debido a la retracción de sectores como el petróleo y la minería.

No obstante, remarcó que los vehículos afectados a esas actividades continúan necesitando la revisión técnica para poder operar.

“Todo vehículo que sube a trabajar en una empresa tiene que contar con la RTO vigente. Es un requisito indispensable para desarrollar la actividad”, concluyó.