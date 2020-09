El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, adelantó que este viernes tendrá lugar el primer encuentro entre ministros de las carteras sanitarias de la Patagonia para coordinar acciones, compartir información y realizar un seguimiento de de la situación del coronavirus en la región.

El encuentro virtual está enmarcado en la regionalización del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se planteó en la reunión que los ministros del país tuvieron este jueves con Ginés González García, titular de la cartera a nivel nacional.

Ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García.

El anticipo lo hizo Claudio García durante una conferencia de prensa donde participaron más de 30 medios de la provincia de Santa Cruz.

En ese sentido, el secretario de Salud Pública, Ignacio Suarez Moré, sostuvo que "regionalizar es una instancia que tenemos que llevar adelante" y afirmó que "si Caleta Olivia puede garantizar la cobertura y el apoyo a Comodoro Rivadavía lo vamos a hacer".

Secretario de Salud Pública, Ignacio Suarez Moré.

Suárez More advirtió sin embargo que esto será posible "siempre y cuando no involucremos a la capacidad instalada para solventar a todos los santacruceños y santacruceñas".

Conferencia de prensa virtual con el equipo de Salud de Santa Cruz.

La posibilidad de que dentro del sistema sanitario de Santa Cruz haya traslado de pacientes para evitar el colapso de camas está latente en el equipo de salud que conduce Claudio García.

"La realidad que tenemos en Río gallegos nos permite pensar que no solo El Calafate es un destino para derivar pacientes. Sino también que Caleta Olivia u otras ciudad des intermedias puedan llegar a hacerlo en la medida de lo posible que los pacientes puedan ser tratados en hospital es de menor nivel", explicó el secretario de Salud Pública de Santa Cruz, por lo que antes sería prioridad la ocupación de esas camas con pacientes locales.

El equipo de salud encabezado por el ministro Claudio García.

"Posinfección es un momento de rehabilitación donde necesariamente tenemos que contar con unidades hospitalarias y servicio de kinesiologia específicos", deslizó.

Indiferencia o solidaridad

Sobre ese punto hizo hincapié el ex ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich. "Acá hay un valor que como comunidad tenemos que preguntarnos de qué lado estamos. La pandemia no tiene que ser una cosa que pasa a un costado de cada uno de nosotros sino que nos pasa. Si no asumimos el hecho de que la pandemia nos está pasando a los Santa Cruz, a los de Chubut, a la Argentina, a Latinoamérica, al mundo, tenemos que diferenciar dos aspectos de la resolución personal: la indiferencia o la solidaridad".

Juan Carlos Nadalich, ex ministro de Salud de Santa Cruz y colaborador del gobierno que conduce Alicia Kirchner.

"La indiferencia es un daño muy grave que nos hacemos entre todos y la solidaridad es la única herramienta que tenemos para poder soportar el embate"