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El Gobierno del Chubut avanza en la adecuación de sus dispositivos socioeducativos ante la implementación de la Ley Nacional N.º 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil.

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Humano realizó una reunión de trabajo para evaluar los avances y definir criterios comunes entre los equipos que intervienen en el sistema penal juvenil.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, junto al subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Christian Aproso; la directora de Penal Juvenil, Camila Vázquez; la directora del COSE de Trelew, Daniela Jara; y autoridades del COSE de Esquel.

Trabajo en los COSE

Durante la reunión, los responsables de los Centros de Orientación Socioeducativa de Trelew y Esquel detallaron las medidas adoptadas para adecuar el funcionamiento de las instituciones a las nuevas disposiciones.

Uno de los principales puntos abordados fue la elaboración de protocolos específicos para el ingreso y abordaje de adolescentes de 14 y 15 años, teniendo en cuenta las características y necesidades de esa franja etaria.

Los COSE dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y tienen a su cargo la ejecución de medidas de coerción personal y socioeducativas de privación de libertad dispuestas por la Justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El abordaje contempla aspectos educativos, formativos, deportivos, culturales, recreativos y de capacitación laboral, con la intervención de equipos técnicos interdisciplinarios.

Nuevos protocolos

Como parte de la adecuación, los equipos provinciales trabajan en protocolos para establecer procedimientos claros desde el momento del ingreso de cada adolescente.

Entre otros aspectos, se contempla la documentación requerida, la certificación médica, el registro de pertenencias y la información que debe recibir cada joven sobre su situación judicial, sus derechos y las normas de convivencia.

También se avanza en una reorganización de los espacios y actividades según las edades, las trayectorias y las necesidades individuales.

El objetivo es preservar la integridad de los adolescentes, favorecer una convivencia adecuada y prevenir situaciones de desigualdad o vulneración de derechos.

En el COSE de Trelew, además, se planificó una distribución diferenciada para adolescentes de 14 y 15 años y jóvenes de 16 y 17. También se incorporará un sector específico de admisión para las primeras horas posteriores al ingreso.

La organización será evaluada periódicamente de acuerdo con la evolución de cada adolescente y el funcionamiento cotidiano de la institución.

Capacitación provincial

El Ministerio de Desarrollo Humano también trabaja en un Plan Provincial de Sensibilización y Capacitación sobre el Régimen Penal Juvenil.

La iniciativa tendrá dos líneas de trabajo. Una estará destinada a la comunidad en general, con información sobre los alcances de la nueva normativa, sus principales cambios y los derechos y garantías de los adolescentes.

Para ello, se elaborará una pieza audiovisual institucional que estará disponible en la plataforma virtual del Área de Capacitaciones del Gobierno del Chubut. Quienes completen el contenido podrán acceder a una certificación.

La segunda línea estará dirigida a agentes, operadores, equipos técnicos y profesionales que intervienen en el sistema penal juvenil.

La capacitación alcanzará al personal de los COSE, los Programas Preventivos y de Libertad Asistida, los Servicios de Protección de Derechos, equipos técnicos de hogares, Policía Comunitaria y otros organismos vinculados con la restitución de derechos y la integración comunitaria.

Entre los temas que se abordarán estarán el ámbito de aplicación de la ley, los derechos y garantías de los adolescentes, las consecuencias penales, las medidas complementarias y las penas alternativas a la privación de libertad.

También se trabajará sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el rol de los equipos que acompañan las trayectorias educativas, sanitarias, familiares, comunitarias y de formación laboral.

La instancia será presencial y contará con transmisión virtual para facilitar la participación de equipos de distintas localidades de Chubut. Además, incluirá materiales normativos y bibliográficos, análisis de casos y situaciones prácticas y una evaluación final para obtener la certificación.

“Llegar preparados”

La ministra Florencia Papaiani destacó el trabajo realizado por los equipos provinciales y la necesidad de establecer criterios comunes para la aplicación del nuevo régimen.

“Esta reunión nos permitió poner en común todo el trabajo que los equipos vienen desarrollando para llegar preparados a la implementación del nuevo régimen, compartir los avances de cada institución y definir criterios comunes de intervención”, señaló.

La funcionaria remarcó que la provincia busca anticiparse a los cambios y fortalecer la preparación del personal que tendrá intervención directa.

“Estamos trabajando de manera anticipada y articulada para adecuar los dispositivos, establecer protocolos claros y fortalecer la formación de quienes tendrán a su cargo la aplicación concreta de la nueva normativa”, afirmó Papaiani.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es garantizar intervenciones especializadas y que los dispositivos cumplan una función socioeducativa, enfocada en la responsabilización, la educación y la generación de nuevas oportunidades para los adolescentes.