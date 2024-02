Este miércoles, la ciudad de Comodoro Rivadavia cumple 123 años de historia y se vive una jornada intensa debido a una multitudinaria movilización encabezada por los gremios petroleros, camioneros y de la construcción, en reclamo por la quita de recursos nacionales y la desinversión de las empresas de hidrocarburos en la región.

En este marco, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló ante los más de 10.000 trabajadores que se movilizaron este viernes en la capital petrolera y lanzó un contundente ultimátum al Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei.

“Le damos tiempo al Gobierno nacional hasta el miércoles. Si el miércoles no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut y ahí los quiero ver“, expresó el mandatario.

Asimismo, agregó que “es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el Gobierno nacional “nos quiere pisar la cabeza por no admitir que nos saquen el subsidio del transporte. Así no se hace política, es déspota e ilegal, no nos vamos a arrodillar ante nadie que esté en la Rosada“.

“Si no nos quitan la pata de encima, vamos a ir todos juntos y no va a salir ni una gota de petróleo“, subrayó.

En su discurso, Torres ponderó la movilización: “Acá hay más de 10.000 trabajadores comodorenses y familias. Hoy no va a ser un aniversario más, hoy tenemos que tomar una decisión y la vamos a hacer todos juntos. Todos nos pusimos de acuerdo en algo. Cuando hay que defender los intereses de la cuenca, de Comodoro y de la provincia nos van a encontrar todos espaldas con espaldas”.

“Hoy vamos a decidir nosotros. Va a decidir la gente, el pueblo, los trabajadores. La semana que viene hay reuniones importantes, pero hay reuniones importantes que irán de la mano con un tema que no tiene que ver solo con lo económico, que tiene que ver con lo simbólico que es nuestra empresa de bandera YPF”, agregó.

Por otro lado, el mandatario chubutense denunció: “En estos últimos días a la provincia nos están reteniendo de manera ilegal, una escuela por día. Yo les voy a asegurar que no solamente vamos a recuperar esa plata, sino que vamos a sentar precedente para que ningún Gobierno nacional no le pueda meter la mano a la plata de los chubutenses“.

En ese sentido, Torres aseguró que es momento de “plantarnos y decirles al Gobierno nacional, hasta acá. Nunca más nos van a tocar un peso de la coparticipación”.

Además, el gobernador destacó la decisión de la Justicia Federal de ponerle un freno a la quita de subsidios al transporte público.

“Fuimos a la Justicia con el intendente Othar (Macharashvili), que es de otro color partidario. Cuando decidimos ir a la Justicia muchos nos decían que nos íbamos a poner al Gobierno nacional en contra. El 85% del impacto social de ese subsidio era para Comodoro Rivadavia, por eso llamé al intendente, para defender a los comodorenses. Esa plata era para los comodorenses que tienen que tomarse el colectivo e ir a laburar. Es injusto y la Justicia nos dio la razón”, remarcó.