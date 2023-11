Ignacio Torres: “Los diputados nos están pidiendo que ingresen sus hijos, sus esposas y amigos” El gobernador electo de Chubut denunció a los legisladores provinciales actuales y al sindicato APEL por "extorsiones" y dio por finalizado los acuerdos de transición. Además anunció que va a presentar un proyecto de ley para intervenir SEROS, el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia, y realizar una auditoría para retrotraer posibles "acomodos".

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, realizó una conferencia de prensa luego de que la Legislatura de Chubut suspendiera por segunda vez la sesión de los diputados por una medida gremial de la Asociación de Empleados Legislativos (APEL), en donde aseguró que no asistirá más “los acuerdos de transición” con el gobierno saliente porque “los actuales diputados nos están pidiendo que ingresen sus hijos, sus esposas y amigos, y que se creen cargos”.

“A nosotros nos pusieron como condición para poder sesionar una serie de acomodos de parientes, amigos en la Legislatura y no solamente no lo vamos a permitir sino que si tenemos que sesionar en la café de la esquina, la biblioteca o donde sea lo vamos a hacer. Lo que es ilegal es que no nos dejen sesionar”, remarcó Ignacio “Nacho” Torres, que encabezó una conferencia de prensa junto a los legisladores de su espacio.

“De acá al día de la asunción no vamos a ceder ante ningún tipo de extorsión”, sostuvo en referencia al gremio de los legislativos.

Además señaló que van “a exigir que la comisiones paritarias sean abiertas y tener acceso a todas solicitudes que se hagan” porque hubo “un situación de violencia inaceptable con una diputada”, en referencia a Andrea Aguilera, que “lo único que pidió es tener acceso a la información de cuáles eran esas recategorizaciones y esos acomodos que se querían hacer”.

El gobernador electo de Chubut anunció que intervendrá SEROS a través de una ley.

Y en ese sentido remarcó: “No vamos a ceder ante ningún tipo de extorsión ni con el sindicato de la legislatura, ni con ningún gremio, diputado o funcionario. Cada vez que tengamos un impedimento para avanzar en leyes para los chubutenses, vamos a hacer lo que hacemos ahora, explicar lo que está pasando”.

Ignacio Torres, que asumirá a principios de diciembre como gobernador de Chubut, señaló que a partir de esta situación de “acomodos” convocará a una sesión extraordinaria para pedir que se apruebe una ley para intervenir SEROS, la obra social del Estado. “Vamos a hacer una auditoria y todos los acomodos que haya en SEROS como en los distintos organismos del Estado los vamos a hacer para atrás. Vamos a garantizar que nadie esté acomodado y tenga privilegios. Vamos a reivindicar que tiene que haber concursos de ingreso y a los trabajadores de planta que tengan la camiseta de Chubut puesta”, afirmó.