El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, adelantó este sábado por la noche en el programa de Mirtha Legrand que impulsa un proyecto en el Congreso para para mudar la capital federal a Viedma y Carmen de Patagones.

Este domingo, el mandatario patagónico brindó más detalles del proyecto en diálogo con Radio Rivadavia. “En realidad es un proyecto que estuvo vigente durante mucho tiempo, después se derogó. Lo que sucedió es que faltó volumen político en su momento. Se generaron los consensos para aprobar la ley”, aseguró en referencia “Proyecto Patagonia y Capital“, elaborado en 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

“Creo que hoy el Gobierno tiene una oportunidad histórica, es un Gobierno que tiene vocación reformista en un montón de temas, más allá que en algunos coincidamos o no. Hablé con algunos funcionarios del Gobierno y lo que nadie puede contradecir, porque en esto no hay grieta, es que tenemos una necesidad muy importante de descomprimir el AMBA, no solamente hablando de federalismo fiscal, sino hablando concretamente de una una zona centro macrocefálica, donde tenemos la oportunidad de descentralizar hacia el mal llamado interior de la Argentina”, ahondó el gobernador chubutense.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, Torres consideró: “Es positivo en términos geopolíticos, económicos, hasta incluso también en distintos aspectos como la Justicia Federal, que es la menos federal de todas. Cuando uno analiza la ejecución geográfica del gasto, más del 90% se ejecuta en la Capital Federal y en el interior tenés jueces que tienen todos los fueros, lo cual genera cuellos de botella, que aleja a la gente del acceso a la justicia, dilata los procesos judiciales”.

Asimismo, el mandatario chubutense afirmó que “hay que emular lo que hicieron muchos países modernos, como el caso de Australia o Brasil” y consideró que “fueron exitosos”.

En ese tenor, Torres sostuvo que el cambio de capital es “una política de Estado a 10/12 años“.

“Implica una inversión en infraestructura, pero la idea es hacerlo de manera austera. El Estado tiene un montón de bienes ociosos que no utiliza, los cuales se podrían vender para poder contar con los recursos para esa infraestructura que es necesaria. Esto ya está contemplado, no estamos descubriendo la pólvora, de hecho es una iniciativa que desde el peronismo, el radicalismo y desde el PRO también se planteó en algún momento. Hay un sector también del Gobierno que lo ve con con buenos ojos“, afirmó el mandatario provincial.

Discusiones disruptivas

En ese sentido, Torres comentó que esta iniciativa forma parte de una serie de discusiones en el marco del Consejo de Mayo, donde se “plantea dar discusiones disruptivas, algunas más incómodas que otras, pero que son necesarias”.

“Nosotros discutimos lo urgente, Argentina siempre está constantemente en la diaria, atando con alambre los problemas, yendo atrás de la coyuntura. Es muy difícil parar la pelota y discutir lo importante, que es justamente, qué modelo de país queremos. Hoy estamos en una discusión pre ideológica, que es justamente que hay que bajar la inflación, todos coincidimos que hay que bajar la inflación”, analizó el gobernador de Chubut.

Y añadió: “Ahora la discusión es si queremos ser un país industrial, si queremos ser un país verdaderamente federal y en esa discusión la descentralización de la capital, me parece que es una de las discusiones que hay que dar, al margen, obviamente de un régimen impositivo más amigable para la producción y para trabajo, y claramente más federal”.

¿Acuerdo electoral con La Libertad Avanza?

En otro tramo de la entrevista, Ignacio Torres habló sobre los posibles acuerdos electorales de cara a las elecciones legislativas del 2025 y habló sobre las chances de un frente electoral del PRO con La Libertad Avanza.

“Yo creo que va a ser una decisión de cada distrito, en el caso nuestro tenemos un frente que es muy heterogéneo, donde está el radicalismo, está el PRO, hay un sector del peronismo no kirchnerista y hay un sector libertario. Me parece que querer sostener un enlatado hacia todos los distritos, con un acuerdo en la Rosada, es imposible. Cada distrito va a tener que analizarlo, hay provincias que se eligen senadores, que es distinto a otras provincias donde se elige solamente diputados, y creo que tiene que ver con una discusión no solamente de conveniencia electoral, sino también de identidad de cada frente a nivel provincial”, expresó.

En ese tenor, Torres remarcó que no imagina que “haya una decisión que condicione a todos los distritos, porque son realidades muy distintas y aparte es imposible condicionar a todas las provincias”.

Ignacio Torres.

Sin embargo, agregó: “Sí es cierto que hay algunas conversaciones, en algunos casos, no es el nuestro, pero sí es probable que en algunas provincias haya un acuerdo electoral con el Gobierno. En el caso de Chubut no se está hablando en ese sentido, de hecho nosotros estamos en la conformación de un frente similar al que llevamos para ganar las elecciones, pero creo que más allá de los acuerdos electorales, tenemos que pensar en una coherencia de lo que se plantea, discutir las ideas, discutir si el PRO es o no fagocitable, que es una discusión que internamente ya se dio, y por eso también hay que ser muy cauto y muy inteligente a la hora de tomar alguna decisión que, por ahí, comprometa a distritos”.

En términos políticos, Torres también se despegó del oficialismo nacional de cara a las próximas discusiones que vienen en el Congreso. “No va a haber una coalición parlamentaria. Vamos a tener una reunión con mis diferencias en lo que hace al Presupuesto Nacional“, afirmó.

“Me da tranquilidad ser auténtico. Hay algunos dirigentes obsesionados por las encuestas que se terminan desperfilando porque parecen emular planteos del Gobierno, se contradicen de lo que decían hace un año y hasta hablan como el Presidente”, añadió.

“Hay dirigentes que se desvelan más en sostenerse en el poder que en defender una idea”, cuestionó Torres.

Universidad Pública

Por otro lado, el gobernador de Chubut se refirió a la votación en Diputados del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitarip, que culminó con un resultado favorable al Gobierno. En este marco, habló de la ausencia del diputado chubutense y dirigente petrolero Jorge “Loma” Ávila, quien estuvo ausente en la votación.

“El Diputado Jorge Ávila estuvo internado y lo metieron dentro de un paquete cuando efectivamente tenía un problema de salud“, afirmó Torres.

Jorge “Loma” Ávila, diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut.

Respecto a la discusión de la Universidad Pública y en respuesta al planteo de auditorías que argumenta el Gobierno nacional, Torres expresó: “Que se haga la auditoria o la denuncia que corresponda, pero no pongamos en tela de juicio la educación pública cada dos o cuatro años”.

“Yo estudié en la escuela pública y no solo la reivindico y la defiendo sino que creo que es uno de los temas para estar más orgullosos como argentinos”, concluyó.

