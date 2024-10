Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes por la tarde, quedó inaugurada la nueva edición de la Expo Deportes 2024 en Comodoro Rivadavia. El acto, realizado en el auditorio del Predio Ferial, contó con la presencia de la dirigencia y deportistas comodorenses, de Chubut y de destacadas personalidades del deporte a nivel nacional. Esta apertura incluyó la entonación del himno Nacional y un gran espectáculo artístico de deporte y baile a cargo de jóvenes que realizan dichas disciplinas en los espacios municipales.

El evento más importante de la Patagonia cuenta con la participación de más de 40 disciplinas deportivas.

El intendente Othar Macharashvili asistió junto con el viceintendente, Maximiliano Sampaoli. Además, participaron el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; los diputados provinciales Gustavo Fita y Vanesa Abril; la diputada nacional, Ana Clara Romero; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco; el secretario de Deportes, Turismo y Desarrollo Económico de Rada Tilly, Jorge Mérida; personalidades del deporte nacional, como Julio Lamas, Gastón Revol, Fernando Ferrara y Claudio Riaño; miembros del gabinete municipal; concejales; integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Armadas; referentes de instituciones, asociaciones y federaciones; deportistas y público en general.

Hay que resaltar que la Expo Deportes está organizada por el Municipio, a través de Comodoro Deportes, y cuenta con la participación de más de 40 disciplinas deportivas, con 150 stands de los distintos clubes, federaciones, asociaciones, comercios deportivos, diversas muestras, patio de comidas y actividades para toda la familia. Como cada año, la fiesta del deporte de Comodoro tiene la presencia de deportistas, entrenadores y periodistas, quienes brindan charlas contando sus experiencias. Entre ellos, se destacan la presencia de Diego Latorre, Emiliano Pinsón, Fernando Ferrara, Claudio Riaño, Silvio Velo, Omar Narváez, Evangelina Thomas y Pablo Giesenow, entre otros.

En el marco de la apertura, el mandatario local remarcó la fuerza de los dirigentes deportivos y sociales de la ciudad para trabajar todos juntos, porque “el deporte es una herramienta, es una forma de vida y nos lo reafirman todos los días la dirigencia y el trabajo en conjunto desde el club barrial del Máximo Abasolo, la Fracción 14 y 15 o de la zona norte. Estamos presentes con un playón, con el acompañamiento a cada uno de los dirigentes para a ver cómo hacemos para que tengan la copa de leche después de cada partido, su canchita, la contención de su entrenador; todo eso es la base de esta política de Estado y lo que lleva a que el deporte siga creciendo”.

La apertura contó con un gran espectáculo artístico.

Por otro lado, Macharashvili se refirió a las modernas instalaciones con la que cuenta el deporte de la ciudad y al decir que “tenemos el Hotel Deportivo de mejor infraestructura de la Patagonia y del país, público y de todas partes de la provincia y el país vienen para poder competir, pasar la noche y comer”.

Para cerrar su discurso, auguró que “vamos a seguir todos juntos luchando por los sueños de nuestros jóvenes. Yo no voy a permitir, en el tiempo que esté, que nos roben los sueños, que nos pongan murallas para no poder cumplirlos. Nosotros vamos a ir por esos sueños y los invito a todos a ser parte de esta gran marea de dirigentes de deportistas y de familias. Vamos a lograr que esta sociedad sea mejor, que la mayoría de los chicos puedan tener educación, salud, un espacio seguro y que puedan tener todo el hábitat completo para que se puedan desarrollar”.

En tanto, el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agradeció a todos los presentes, en especial a los dirigentes y la familia del deporte comodorense, “quienes son los que trabajan en forma gratuita día a día”, al tiempo que destacó que “muchos dejaron la competencia o de organizar un evento para poder venir y mostrarle a la ciudad lo que es el deporte local”.

La 5° edición de la Expo Deportes 2024 continuará durante el fin de semana.

Asimismo, enfatizó: “Me siento orgulloso de ser parte de ese equipo que tiene la Municipalidad, que ha logrado trabajar desde una estructura de un Estado presente, con secretarios de distintas áreas acompañándolos, y que decidió tomar la posta de trabajar para que nuestra comunidad reciba lo que merece. Estoy orgulloso de esta Expo Deportes así que ustedes aprovechen y disfruten –le dijo a deportistas y dirigentes-, que, es lo mejor que les puede pasar en un solo fin de semana”.

Finalmente, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, definió que “hoy es un día realmente de fiesta, tengo la suerte de haber estado relacionado a la diligencia deportiva casi toda mi vida y eso seguramente me enseñó tener el sentido común que tenemos que tener, para conocer la realidad de las instituciones intermedias que hacen un esfuerzo enorme para desarrollar las distintas disciplinas deportivas”.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, en la Expo Deportes 2024.

Reyes además sostuvo que “nosotros asumimos un compromiso, que vamos a ir a cada lugar de la provincia para que los chicos estén contenidos. Está el sueño de llegar a las grandes ligas, y hay una decisión política de que esto pase, por eso, la Expo Deportes no es casual”.

“Tenemos una política deportiva que se mantiene”

La titular de la Federación Chubutense de Vóley (FECHUVOL), María Eugenia Rodríguez, en primer lugar, puso en valor la figura del intendente “que hoy nos convoca para poder realizar este evento, que hace que todos los dirigentes de la ciudad y de la provincia, podamos generar este encuentro. Quiero agradecerles poder estar y compartir el deporte de Comodoro Rivadavia”.

La dirigente del vóley provincial ponderó a los deportistas que “puedan concretar los sueños de llegar a las máximas ligas nacionales y en todos los ámbitos”, a la vez que recalcó que el objetivo de los dirigentes es “que trabajamos todo el año juntos a los deportistas, para que ellos logren lo que siempre proponemos. Somos una masa de voluntad que trabaja incansablemente ad honorem. Quiero comentarle al Señor Intendente que nos sentimos parte de tu equipo, porque tenemos una política deportiva que se mantiene y tenemos un Estado presente”.

A su turno, el técnico del club Waiwen, Lisandro Luppo, resaltó la política deportiva que une lo público con lo privado, al decir que “vamos nosotros con muchas necesidades y siempre están el Estado municipal y provincial que nos ayudan, nos dan una mano y nos acercan a los equipos más poderosos”. A la vez que repasó que con Waiwen jugarán en la máxima categoría nacional del voleibol, y el propio Hernán Martínez “empezó a gestionar espacios que nos permiten entrenar y buscar los tiempos para que podamos desarrollarnos. Esta política deportiva no sería exitosa sin la calidad del dirigente que tiene Comodoro Rivadavia”.

Finalmente, el tirador Otoniel Hernández, perteneciente al Club Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia (ATAC), agradeció el apoyo del Intendente y al Ente de Deportes “por siempre estar presentes en absolutamente todos mis eventos. Hace 3 años empecé a practicar este deporte, en el cual cada día quiero más y regresé de un viaje muy reciente de Canadá de representar a la Selección Nacional, por eso estoy muy feliz y emocionado”.

El deportista de 16 años detalló que la actividad del tiro no fue un camino fácil y que en algunos momentos existieron experiencias, no tan buenas, “todo esto me ha enseñado a tener una disciplina y responsabilidad. Más allá de un resultado, no tenemos que rendirnos nunca, eso es algo que siempre llevo en mi corazón. Sigamos luchando por nuestros sueños, porque más allá de los obstáculos, los deportistas luchamos por alcanzar las metas y los objetivos propuestos”.

El evento cuenta con 150 stands de los distintos clubes y federaciones.

Cronograma

Sábado 12 de octubre

AUDITORIO

14:00 Ramiro Pazos Coordinador de Deporte Sustentable

14:45 Silvio Velo

15:30 Liliana Méndez- Pablo Giesenow

16:15 Lic. Candelaria Moirano y María Repetti (Comisión Nacional Antidopaje)

17:45 Grupo Corporativo Amanus

18:30 Lic. Mirtha Alegre (Alimentación y Suplantación en promoción del ejercicio de fuerza y resistencia)

19:00 Fernando Ferrara

20:00 Omar Narváez

21:00 Dr. Mario Sosa

NAVE CENTRAL

14:30 Muestra Mantenimiento de la Salud

15:15 Muestra Comodoro Jump

15:45 Muestra Botas de Rebote

16:15 Muestra Club Kore

16:45 Muestra Club Nehuén

17:15 Muestra Gimnasia Rítmica Olas del Sur

17:30 Muestra Deporte Adaptado

17:45 Grupo T21

18:00 Muestra de Handball

18:15 Muestra de Hockey

18:30 Muestra Gimnasia Artística Municipal

18:45 Muestra Trampolín Municipal

19:00 Muestra de Boxeo

19:15 Muestra de Tenis

19:30 Muestra de Cross

19:45 Muestra de Ritmos

Domingo 13 de octubre

AUDITORIO

14:00 Asociación Español de Socorros Mutuos

14:45 Daiana Izquierdo

15:30 Ivana Gorosito

16:00 Lic. María Sol Fernández Bonfili (El entrenamiento silencioso. La alimentación como pilar de tu rendimiento)

16:30 Claudio Riaño

17:00 Diego Latorre

18:00 Emiliano Pinsón

NAVE CENTRAL

15:15 Muestra Judo Municipal

15:15 Muestra de Taekwondo (Taekwondo Dojo Samurai/ Taekwondo Centro Educativo)

15:30 Muestra Artes Marciales Municipal

15:45 Muestra Kick Boxing (Team Mellado/Gym Fight Club)

16:00 Muestra Patín

16:30 Olas del Sur

17:00 Muestra de Newcom

17:30 Muestra de Vóley

18:00 Muestra Gimnasia Aeróbica (Mercegue Aerobics)

18:15 Muestra Gimnasia Aeróbica (Federación Chubutense de Gimnasia)

18:30 Muestra Gimnasia Aeróbica Municipal

18:45 Muestra Futbol Municipal

