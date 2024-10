“Nacho” Torres en la Mesa de Mirtha Legrand: “Presentamos un proyecto para mudar la capital a Viedma y Carmen de Patagones” Así lo afirmó el gobernador de Chubut durante su participación en el programa de la diva de la televisión. Además, resaltó la actividad turística de su provincia y se refirió a las universidades: "No volvamos a poner en tela de juicio la importancia de la educación pública".

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue uno de los invitados a la Mesa de Mirtha Legrand. Integró la misma junto al conductor Silvio Soldán, el actor Benjamín Vicuña y la panelista Alejandra Maglietti.

El mandatario habló con “La Chiqui” del turismo en su provincia, del conflicto presupuestario en las universidades, del hidrógeno verde, como así también que presentó un proyecto para que la Capital Federal sea trasladada a Viedma y Carmen de Patagones: “Es una oportunidad histórica”, dijo. “Chubut siempre tuvo dueños, hoy ya no. Después de 20 años de los mismos actores en el poder, el voto que nos dio la gente para romper esos cuellos de botella que fundieron la provincia, imposible de fundir, nos permitió terminar con esos vicios”, aseveró. “Chubut está ahora en auge” En cuanto al turismo, sostuvo: “Ahora están los tulipanes, que son un enorme atractivo internacional. Vienen de muchos lugares y estamos muy contentos porque la provincia se está poniendo de moda a nivel turístico”.

Y añadió: “Chubut está ahora en auge; pudimos dar vuelta la página. En un momento que siempre era noticia por corrupción y por papelones institucionales, está resurgiendo en materia turística y productiva. Hay entusiasmo y en Chubut nos superó la alegría de ser una provincia pujante después de estar enferma mucho tiempo”.

Asimismo, hizo mención a las críticas en las redes sociales y alertó: “Estamos naturalizando una forma de comunicar peligrosa para los más chicos”, aseguró.

“A mí me tocó, en un enfrentamiento con el Gobierno, ver cómo un aparato de redes sociales se manejaba con total impunidad, riéndose de un chico con síndrome de Down, hasta fomentar al racismo y homofobia”, dijo en alusión a la actitud polémica de Javier Milei, quien, a principios de año, dio “me gusta” a una publicación que mostraba una imagen de Torres con el rostro editado para parecerse a una persona con síndrome de Down.

“Los que más consumen las redes son los chicos. Una generación crece naturalizando que se puede decir cualquier cosa e ir para atrás, porque habíamos avanzado mucho con el tema de la homofobia. Ahí tenemos que parar la pelota, toda la dirigencia política, y discutir con vehemencia y respeto que no está bueno que se pasen límites que hasta hace poco tiempo no se habían pasado”, reiteró el chubutense.

Silvio Soldán, Torres, Mirtha, Alejandra Maglietti y Benjamín Vicuña.

Torres destacó el papel de las universidades

En cuanto al debate sobre las universidades, expresó: “A mí me parece que rediscutir cada dos o cuatro años la importancia de la universidad pública no tiene razón de ser. Yo salí de la universidad pública, lo que sí me parece acertado cuando sale una partida presupuestaria, es saber de dónde viene”.

Y señaló: “Hacen mal este planteo, hay una falsa dicotomía entre universidad pública y privada. Es cierto que hay un atraso del 50 por ciento en el salario de los docentes universitarios; necesitamos tener una universidad eficiente, que se terminen los curros, pero no volvamos a poner en tela de juicio la importancia estratégica de la educación pública en nuestro país”.

Hidrógeno Verde: “Es el combustible del futuro”

En otro orden de temas, Torres se refirió al hidrógeno verde y afirmó: “en la transición energética, todos dicen que a mediano plazo va a ser el combustible mundial y tenemos la extensión territorial y una oportunidad histórica. El hidrógeno verde es el combustible del futuro”.

Seguidamente, indicó que “hoy se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley de régimen específico para el hidrógeno verde. Este gobierno no lo va a dar, y posiblemente el que viene tampoco, pero me parece que hay un consenso para empujar todos una agenda de desarrollo común”.

El gobernador remarcó, además, que “la Patagonia representa la mitad de los dólares que se vienen dilapidando en los últimos gobiernos nacionales y recibe muy poco: petróleo, pesca, empresas exportadoras de aluminio, carbón… generamos muchísimo. Hay una mala utilización de los recursos públicos, y sería una reivindicación importante tener esta ley aprobada en breve”.

Pasar la capital a Viedma

El mandatario provincial sorprendió a los invitados de la mesa de Mirtha al afirmar: “Presentamos un proyecto de ley en el Congreso, que ojalá se debata con la seriedad que amerita, para mudar la Capital (Federal) a un distrito federal de Viedma y Carmen de Patagones”, retomando el “Proyecto Patagonia y Capital“, elaborado en 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Sostuvo que “lo que tenemos que reivindicar es el mal llamado interior. Cuando pensamos en un modelo de país federal, las oportunidades son distintas…hay dos Argentinas diferentes. El hecho de tener que irte a estudiar a la capital no es solo un tema de federalismo fiscal, es una discusión disruptiva que tenemos que dar” .

En ese tenor, aseguró que “este gobierno tiene una oportunidad histórica para avanzar en un proyecto que necesita la Argentina en términos políticos y económicos. Hay que ponderar la Argentina productiva, el mal llamado interior, para hermanarnos de vuelta”.

Y subrayó: “Podemos avanzar en una discusión tan necesaria como descentralizar las arcas, primero nacionales, y después tener acceso a una calidad en salud y educación y a las mismas oportunidades”.

“Quiero ser papá”

Al ahondar en su relación con Ornella Costa, expresó que “hace más de 12 años que estoy de novio con ella”. Mirtha le consultó si pretendía casarse, a lo que el gobernador respondió: “La Susanita soy yo en este caso”.

“Me encantaría casarme y ser papá”, admitió. A su vez, mencionó que “nos reíamos (con Ornella) cuando veíamos la serie ‘El encargado’ porque yo la conocí a ella gracias a un encargado cuando estábamos estudiando”.

“El encargado fue clave. Estuvimos remando seis meses, estudiamos juntos, pasaron cosas lindas y feas también, y hoy tiene mucho que ver con todo este proceso”, señaló.

