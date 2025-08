Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y su pareja, la abogada y politóloga santacruceña Ornella Costa, recibieron a su tan esperado hijo durante la tarde de este jueves 31 de julio. El bebé que llena de alegría al hogar del mandatario provincial fue llamado Victorio.

“Hoy es sin duda el día más feliz de nuestras vidas. Después del dolor de una pérdida la vida nos dio una segunda oportunidad y nació Victorio. Gracias Ornella por hacerme el hombre más feliz del mundo, sos una guerrera, los amo !!!”, expresó Torres en su cuenta de X, junto a una foto en blanco y negro donde le toma la mano a su pequeño.

El pasado 9 de mayo, el gobernador de 37 años había anunciado que sería padre por primera vez al compartir la feliz noticia durante una entrevista en Radio LU20 Chubut. “Lo vamos a hacer bisabuelo”, dijo en ese momento, en alusión a su abuelo de 98 años, quien ya estaba al tanto de la llegada del nuevo integrante.

Una historia de amor y resiliencia

El anuncio conmovió no solo por su carácter íntimo, sino también por el trasfondo que la rodea. Según relató el gobernador, el año anterior atravesaron con su pareja un momento doloroso al perder un embarazo. “Fue muy triste, muy duro. Pero la vida nos dio otra oportunidad”, compartió con la voz entrecortada.

Ornella, también de 37 años, convive con trombofilia, una condición que vuelve riesgosa la gestación. “Se inyecta todos los días. Por eso decidimos no contar nada hasta estar seguros de que todo estaba bien”, explicó. Una vez superado el primer trimestre y confirmado que todo marchaba bien, eligieron compartir el embarazo con el público. “Todavía cuesta caer. Y uno pasa a segundo plano también en la familia, me imagino que ya con con el perro había quedado medio relegado, ahora me imagino…”, bromeó Torres, visiblemente emocionado.

Un vínculo forjado entre diferencias

La historia entre Nacho y Ornella comenzó hace más de 12 años en Buenos Aires. Él, joven dirigente del PRO, asesor de Graciela Ocaña; ella, santacruceña, trabajadora del Ministerio de Seguridad en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, bajo la órbita de Sergio Berni.

Se conocieron siendo vecinos, en un edificio donde compartían gimnasio. Entre intentos fallidos, asados de hamburguesas y una constancia que el propio gobernador define como “insistencia”, el amor se impuso a las diferencias políticas.

Hoy, ella mantiene un bajo perfil público, aunque su figura genera cada vez más expectativa en el ámbito chubutense. En declaraciones previas, Torres definió a Ornella como “un cuadro político más que interesante”, aunque aclaró que no tenía intenciones de involucrarse formalmente en la política, al menos por ahora. Sin embargo, tiempo después fue nombrada como presidenta de la Fundación Banco del Chubut.

León, Agustín, Ignacio y Ricardo: los nombres descartados

Durante la entrevista radial, los periodistas indagaron sobre el nombre que tendría el futuro bebé. “León” fue la sugerencia que surgió en la mesa de la radio, y el gobernador se animó a jugar: “Bueno, puede ser que sea de Leo”, ironizó.

No obstante, luego aclaró que “esos nombres demasiado poderosos” no le agradaban. Tampoco optarían por uno con carga familiar, por lo que quedaron descartados Agustín, Ignacio e incluso Ricardo como segundo nombre. “Hipólito también me gustaba, pero no sé…”, concluyó. Finalmente, Victorio fue el nombre elegido para el bebé que recibieron este jueves.