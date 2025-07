Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este miércoles que los mandatarios provinciales “tomaron la decisión de conformar un frente” electoral que “represente un grito federal en Argentina” en los comicios del 26 de octubre.

Así lo manifestó el gobernador después de una reunión que congregó a los jefes provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del exmandatario cordobés Juan Schiaretti en la Casa de Chubut, en el microcentro porteño.

“Tomamos la decisión de conformar un frente que represente al país que, en una Argentina pendular, donde muchas veces se discuten vanidades y nombres propios, no hay una discusión seria de modelo de país”, manifestó Torres.

El chubutense planteó que este sector necesita “tener una agenda parlamentaria y vocería” en el Congreso, si bien dijo que los candidatos se conocerán a su tiempo.

“Hoy en la Argentina hay un grito federal que existe, para que haya una vocería que defienda a esa Argentina del trabajo, y estamos reunidos gobernadores en una decisión incómoda, porque en una elección polarizada decidimos no tomar atajos ni hacer la simple ni la cómoda, sino dar la pelea por una Argentina federal”, insistió.

También aclaró que la reunión de este miércoles, motivada por temas fiscales, “fue la primera pero va a haber muchas más”.

Coparticipación

Los gobernadores, que pertenecen a distintos espacios, se encontraron a las 17:00 en la Casa de Chubut, en un encuentro que fue organizado con hermetismo.

En la oportunidad, se reunieron para reclamar la sanción de los proyectos de coparticipación automática de los ATN y de biocombustibles, que fueron aprobados por el Senado el 11 de julio, en lo que fue una señal de autonomía respecto del perfil dialoguista que venían manteniendo con el gobierno de Javier Milei.

Además, analizaron la estrategia legislativa del sector ante los eventuales vetos de Milei a los proyectos de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y de emergencia en Discapacidad, que cuentan con la sanción del Congreso.

Sin acuerdo

Desde hace ya dos meses, se vienen realizando cumbres de gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el fin de analizar y buscar alternativas ante la caída de la coparticipación federal y su impacto directo en las provincias.

A principios de junio, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal manifestó que “todos, de una forma u otra, estamos muy preocupados por la fuerte baja de los recursos que Nación transfiere a las provincias, producto de la caída del consumo y la menor recaudación del IVA”.

Semanas más tarde, en una nueva reunión se abordó el reparto del remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles líquidos.

En dicho encuentro gobernadores y vices de 22 provincias consensuaron el texto de un proyecto de Ley, para ser girado al Congreso de la Nación, mediante el cual se impulsa la ampliación de la base de distribución de la Coparticipación Nacional, a partir de dos puntos: cambios en el reparto del Impuesto a los Combustibles y los remanentes del Fondo constituido por los ATN.

Respecto al reclamo de los mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que “los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal”.

Además, desde el Ejecutivo nacional se anticipó que Javier Milei está dispuesto a vetar la ley.

“Se llegó a un punto en donde el no ya no es una respuesta”, señaló Claudio Vidal, el pasado 3 de julio en la asunción de la ministra de Salud, Lorena Ross. Además, apuntó que la Nación debe comprender que “realmente las provincias atraviesan un momento muy difícil, algunas más que otras”.

En ese punto señaló que hay jurisdicciones que se están endeudando, “Es algo que en nuestra provincia no queremos que suceda. Y a pesar del difícil momento económico, hacemos todo lo posible para cumplir con el funcionamiento del Estado que no es fácil”.

Asignaciones

Una vez finalizada la reunión de este miércoles, Torres explicó que el bloque de gobernadores no está “pidiendo plata a la Nación” y sostuvo que “cuando el Gobierno habló de eliminar los curros de los fideicomisos, es exactamente lo mismo que planteamos nosotros”.

Asimismo, especificó que existen “otras asignaciones específicas que se coparticipan y no hacen al equilibrio fiscal, como la asignación específica del impuesto al combustible, que dice por ley que no puede usarse para otra cosa que no sea para mantenimiento de rutas, y esa partida no se está ejecutando”.

En este sentido, Torres planteó que “podemos hacer muchas obras con ese dinero” a través de la “disolución” de esa asignación específica para “distribuirla bajo los índices de coparticipación”.

Por otro lado, señaló que los ATN “siempre se usaron como látigo y chequera para premiar a los gobernadores amigos y castigar a los opositores”, aunque representa “el 1% de la masa coparticipable federal” y “el Gobierno no lo puede contemplar como equilibrio fiscal”.

“Pedimos que se elimine el látigo y chequera y se distribuya de manera justa entre todas las provincias”, insistió el patagónico.

Además, negó que haya “cambio de figuritas” en la negociación legislativa con el Gobierno y sostuvo que “dar una discusión previsional sin contemplar además una cuestión laboral es pan para hoy y hambre para mañana”.

Para Torres, el ámbito “formal e institucional” para ese tipo de debates debería ser el Consejo de Mayo, donde hay “representantes de los trabajadores, del empresariado, de los gobernadores, del Senado y de la Cámara de Diputados”.

“Un grito federal”

Después de la reunión, los cinco gobernadores distribuyeron un comunicado oficial titulado “Un grito federal”.

“Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”, inicia el comunicado.

“Todos, el gobierno nacional y nuestros gobiernos provinciales, hemos hecho los ajustes necesarios para conseguir en la Nación y las Provincias el equilibrio fiscal imprescindible para avanzar en los cambios que necesitábamos en forma sustentable. “Ese esfuerzo de todos los Argentinos es innegociable. Como lo es para nosotros, que representamos al interior productivo, que esos avances incluyan las obras de infraestructura imprescindibles para desarrollar nuestras provincias, único camino para desarrollar el país”.

“En ese sentido, es también nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos”, señala.

“Por eso, hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo”.

“Con nuestra mirada: la de quienes cuidan cada peso, producen, invierten y reivindican todos los días a la Argentina del trabajo”.

“Una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo”.

“Queremos una Argentina pujante, justa y segura. Una Argentina sin violencia ni grietas innecesarias. Una Argentina donde podamos vivir en paz, trabajar con dignidad y soñar sin límites. Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”, cierra el comunicado.