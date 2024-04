La figura de Ornella Costa crece cada vez más en la provincia de Chubut luego de que el director del Banco del Chubut, Paulino Caballero, afirmara que será designada al frente de la Fundación Banco del Chubut. La pareja del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, genera intriga debido a que cultiva un perfil bajo desde hace años y sobre todo luego de que se supo de su filiación “al kirchnerismo, de Néstor”, como confirmó el propio Torres.

Por eso, la semana pasada cuando a Nacho Torres se lo escuchó decir que le gustaría llegar a ser presidente para contribuir a una mirada federal del país, le preguntaron también por el comienzo de la historia de amor particular entre el joven del PRO y la militante kirchnerista, nacida en Río Turbio, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz.

“Me va matar si cuento la historia pero estaba con un francés que la había invitado a irse a Francia a vivir, entonces estaba en esa disyuntiva de ir o quedarse”, comenzó el relato el gobernador de Chubut recordando los años en los que vivía en Buenos Aires y estudiaba Administración de Empresas en la UADE mientras militaba para la pata peronista del PRO, en una distendida entrevista al programa Me invitó un amigo por SETA TV de Comodoro Rivadavia.

Nacho Torres se había mudado de Trelew a Capital Federal para estudiar en 2006. Para 2009, ya militaba en Unión PRO junto con Francisco De Narváez, Felipe Solá y José “Pepe” Scioli, de la mano de Daniel Amoroso. En el edificio donde vivía conoció a una chica que vivía en el piso 13 del edificio donde vivía pero había puntos de distancia que parecían irreconciliables: el francés, y no sólo que ella era kirchnerista, sino que además trabajaba con Sergio Berni en la secretaria de Relaciones Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Ornella Costa venía de estudiar de Nueva York y analizaba una nueva vida con Francia. Ignacio Torres recordó que en ese entonces él no tenía un buen estado físico y trabajaba en el Sindicato de Tintoreros, mientras que el francés “medía 2 metros”, era escribano y tenía “facha”.

“Un día me la cruzo en un programa de TV en donde estaba Berni y Ocaña que se mataron”, y a pesar de las diferencias políticas logró entablar una conversación. En ese entonces Torres era asesor de la legisladora Graciela Ocaña. “Tarde bastante en lograr el primer café”

“La remé mucho tiempo y tenía un portero que era piola y me decía cada vez que ella subía, me decía ‘Nacho ahí está subiendo las del 13’ y yo subía al gimnasio y ahí iba, despacito”, contó. “Yo tengo amigos que son jodidos y me decían que tenía cero chance, pero yo tengo la virtud de ser insistidor”, afirmó.

Para acercarse organizó “asados vecinales” que en realidad eran hamburguesas a la parrilla, pero se lamentaba cada vez que veía pasar las horas y ella no iba. Hasta que en el tercero asistió: “Ahí empecé”, recordó entusiasmado. “Tardé 6 meses para la primera salida, pero siempre estaba el francés ahí jodiendo. Decí que estaba lejos. Y después hubo una oportunidad como siempre y la aprovechamos bien y hace 12 años que está aguantándome”.

“Ornella es un cuadro más que interesante pero no quiere” Ignacio Torres, gobernador de Chubut

El gobernador Ignacio Torres contó que en la casa con su pareja Ornella Costa hablan mucho de política. “Ella tiene una formación académica muy buena y una visión que por ahí en algunos temas no coincidimos pero es pícara, tiene intuición y es crítica”.

Además, Torres desmintió que Ornella se vaya a involucrar en política. “No quiere. Hay como un ruido porque es la figurita nueva que alguno quiere instalar pero está contenta con su laburo”. Y si bien, recordó, que tuvo su paso por la política desde la gestión indicó que por ahora “está contenta con su carrera profesional”.

Nico Bueno. Maru Valencia. Lourdes Gudiño, Nacho Torres y Facundo Ponce. FOTO: SETA TV.

“Están instalando el Ornella 2025 pero ella no quiere y se lo respeto”, subrayó. Además consideró que “es medio cliché eso de la parejita que va uno y después otro. Si quiere, tiene todo el derecho de hacerlo, es un cuadro más que interesante”, subrayó.

Ornella Costa nació el 3 de enero de 1988 en Río Turbio, dentro una familia radical. En Buenos Aires se recibió de abogada y de licenciada en Relaciones Internacionales, ambos títulos con diploma de honor en la Universidad Católica Argentina. Completó su formación con distintos posgrados, uno de ellos en Política Internacional en la Universidad de Nueva York.

Si bien nunca militó activamente obtuvo -gracias a sus credenciales- su primer empleo importante en la esfera pública de la mano de Sergio Berni a los 25 años con un trabajo vinculado con las tareas del Mercosur, la Unasur y la OEA.