El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, brindó una conferencia de prensa este viernes en la Honorable Legislatura, luego de que fuera aprobado, por mayoría, el proyecto de ley del Código Electoral.

De este modo, la provincia cuenta por primera vez con un código electoral propio, ratificando la transparencia institucional de la gestión. Asimismo, un segundo proyecto de ley aprobado durante la jornada legislativa estableció la creación de la Secretaría Electoral Permanente, que funcionará dentro de la órbita del Tribunal Electoral Provincial.

Acompañaron al titular del Ejecutivo provincial, el vicegobernador de Chubut y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna; el exDirector Nacional Electoral, Alejandro Tullio, y los presidentes de los distintos bloques legislativos.

El proyecto de ley del Código Electoral Provincial contó con el acompañamiento de 25 de los 26 diputados presentes, y con el apoyo de todos los bloques, incluidos los de la oposición. La aprobación tuvo lugar después de un debate que se extendió durante tres horas y media, y en el que intervino casi la totalidad de los legisladores.

“Compromiso y vocación reformista”

Al respecto, Torres señaló que “es muy emocionante ver no solamente el contenido de lo que se trató hoy, sino las formas con las cuales se debatió un tema más que importante, trascendental y con profunda vocación reformista”, y aseguró que con el nuevo Código Electoral, “estamos sentando las bases de que existan reglas de juego claras, y que no den lugar a interpretaciones sesgadas”.

“Las pocas veces que estuvo cerca de salir un código electoral”, recordó Torres, “nunca fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, y la razón de ser de ello tiene que ver con ciertas ‘picardías’ electorales que siempre se realizaban, sobre todo cuando se tiene acceso a un aparato electoral y a recursos, pero hoy estamos mostrando, como gobierno, que esa vocación reformista no es por conveniencia, sino que es porque queremos hacer las cosas bien”.

“Hoy, somos noticia por cosas buenas, porque los que más saben de derecho electoral, como Alejandro Tullio y como tantos que pasaron en este proceso de debate, se aprestaron a trabajar para tener el mejor Código Electoral de la Argentina: el más moderno y, sobre todo, con un amplio consenso como lo fueron los 25 votos”, expresó el titular del Ejecutivo Provincial.

“Un acto de Justicia”

Por otro lado, Torres hizo hincapié en la extensa labor legislativa que permitió arribar al máximo consenso para la aprobación del Código Electoral: “Acá no estamos imponiendo nada, sino poniéndonos de acuerdo, y esto nos lleva también a una reflexión sobre lo que está pasando en este cuerpo legislativo, que también es histórico”.

Aseveró que “levantar la vara de esta casa, de esta Legislatura, es también un acto de Justicia hacia todos los chubutenses. Mostrar que se trabaja, que se estudian los temas, que se debate con más o menos vehemencia, pero con contenido y con convicciones”.

El Código Electoral “va a trascender nuestra gestión y va a sentar las bases para que nunca más un chubutense entre a un cuarto oscuro y no encuentre la boleta de quien quiera votar; para que nunca más alguien que quiere defender una idea y participar de una elección como candidato a intendente o a gobernador, se frustre por no tener el dinero, el aparato y el acompañamiento”, apuntó el mandatario provincial,

Seguidamente, sostuvo que “hoy, cualquiera que quiera defender una idea en Chubut, va a poder tener las mismas oportunidades que esos partidos más grandes, sin preocuparse por tener un fiscal en cada mesa para que no le roben la boleta; esto es un salto de calidad enorme, el cual también invita a la reflexión a todos los dirigentes”.

En el mismo sentido, Torres detalló que “hablamos de un sistema más ecológico, económico y transparente, pero por sobre todo, más justo y que hace a la participación ciudadana”, añadiendo que “esta Legislatura logró muchas reformas, pudo legislar en un año más tiempo que en los últimos cuatro años, y esta es una cuestión cuantitativa, pero también cualitativa”.

Debate y consensos

“La calidad de los proyectos que se han aprobado y debatido, entre ellos los de Ficha Limpia, Extinción de Dominio, este Código Electoral que es verdaderamente histórico, la transparencia en la obra pública, la ley de Ética Pública; todos los temas hay que debatirlos y sin miedo, y esto es un ejemplo desde Chubut, también, para la Nación”, expresó el Gobernador.

Por último, Torres fue contundente al señalar que “no hay que tenerle miedo a debatir con quien no forma parte del mismo espacio; quien no votó este Código Electoral no es un ‘traidor a la Patria’, es alguien que piensa distinto, pero hicimos un esfuerzo para lograr el consenso, y hoy estamos aprobando el primer Código Electoral de Chubut; gobernar también es explicar, no confrontar sistemáticamente con enemigos imaginarios, y hoy Chubut es una provincia un poco más justa de lo que era ayer; ese es el gran desafío que tenemos todos los chubutenses, dar vuelta a la página de una vez por todas, después de tantos años de desidia”.

