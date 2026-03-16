Un video que muestra la entrega de una mochila con dinero entre la madre de un imputado y un abogado desató un fuerte escándalo en el ámbito judicial de Chubut y derivó en una investigación por presunto cohecho. La grabación, difundida en redes sociales, expone el momento en que la mujer entrega alrededor de 12 millones de pesos al letrado Martín Castro, mientras se mencionan supuestas gestiones ante la fiscal Julieta Gamarra para reducir la condena de su hijo.

El caso generó repercusión pública inmediata porque involucra a funcionarios judiciales y porque todas las partes señaladas salieron a dar su versión de los hechos, negando la existencia de una maniobra ilegal.

“Yo pagué 12 millones de pesos”

La mujer que aparece en el video, identificada como Irene, confirmó a La Voz de Chubut que la grabación es real y aseguró que accedió a entregar el dinero luego de que el abogado le planteara que su hijo, Pablo “El Chavo” Ferreyra, enfrentaba una posible condena de cuatro años de prisión por un hecho ocurrido en Trelew en enero de 2025. Según su testimonio, Castro le explicó que existía la posibilidad de que la pena se redujera a un año si ella reunía los 12 millones de pesos: “Nos dijo que la fiscal iba a pedir cuatro años, pero que podía quedar en uno si yo aportaba el dinero”.

Irene sostuvo que aceptó “por desesperación” y aclaró que el pago no tenía relación con honorarios profesionales. De acuerdo a su versión, el abogado ya había cobrado previamente unos 11 mil dólares por su trabajo en la causa.

La mujer también relató que intentó negociar un pago en cuotas, pero que el abogado le indicó que debía reunir la totalidad del dinero en el plazo de una semana. Finalmente, tras conseguir el monto, se concretó la entrega en efectivo dentro de una mochila.

Según explicó, el encuentro originalmente estaba previsto en el estudio jurídico de Castro, pero a último momento el abogado cambió el punto de reunión. La entrega terminó realizándose en un edificio ubicado en calle 9 de Julio 128, en el palier de un entrepiso entre planta baja y primer piso.

La madre del detenido afirmó además que intentó obtener un recibo para dejar constancia del pago, pero que el abogado se negó a firmarlo. Siempre según su relato, Castro le aseguró que “la fiscal iba a cumplir” con el supuesto acuerdo.

La fiscal Julieta Gamarra negó haber recibido dinero. Foto: La Voz de Chubut.

La mujer remarcó que el resultado judicial coincidió con lo que le habían anticipado: su hijo finalmente recibió una condena de un año. También manifestó que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación que lleve adelante la Justicia.

Ante la difusión del video, la fiscal general Julieta Gamarra decidió presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público Fiscal para ponerse a disposición y solicitar que el hecho sea investigado.

¿Quién está detrás de la cámara oculta?

Algunos de los medios más destacados de la provincia, como el Diario Crónica de Comodoro, Diario Jornada, Canal 12 Web, ADN Sur, El Chubut y LU 17, entre otros, le han dado difusión al tema que “revoluciona al mundo de la política, la justicia y la pesca”.

Hay sospechas y acusaciones cruzadas. La Opinión Austral pudo confirmar que tanto en la justicia como en el ámbito político (oficialismo y oposición) se tiran nombres, acusaciones y sospechas. Hay una lista sábana de mencionados. Es saludable que la investigación esclarezca el caso y determine las responsabilidades.

Hay una pregunta casi unánime: ¿por qué apareció ahora este video?

Gamarra: “Yo no tengo nada que ver”

La funcionaria rechazó de manera categórica cualquier vinculación con el dinero que aparece en la grabación. “Niego rotundamente haber recibido dinero”, afirmó públicamente, al tiempo que pidió que se esclarezca lo ocurrido para despejar cualquier duda sobre su actuación.

Por su parte, el abogado Martín Castro también rompió el silencio y negó la existencia de una maniobra irregular en declaraciones a Diario Jornada. Según explicó, el dinero entregado en el video correspondía exclusivamente al pago de sus honorarios profesionales. El letrado sostuvo que el acuerdo judicial alcanzado en la causa de Ferreyra se realizó dentro de los mecanismos previstos por la ley.

Alegó que la fiscalía propuso una pena, él la analizó con su cliente y posteriormente fue formalizada en una audiencia judicial.

Castro también aseguró que el video fue difundido de forma “maliciosa” y que la escena habría sido armada con la intención de generar un escándalo mediático y perjudicar a la fiscal Gamarra.

El abogado Martín Castro.

En ese sentido, dijo que la familia del imputado mantenía un fuerte enojo con la fiscal porque consideraban que existía una persecución judicial contra el jóven. Incluso sostuvo que la mujer que aparece en el video había expresado previamente su intención de “hacer pagar” a la funcionaria.

La relevancia del apellido Miquelarena

El abogado también intentó despegar del caso a otros funcionarios mencionados indirectamente en la grabación. Aclaró que el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, fue socio suyo años atrás pero no tiene ninguna relación con el expediente, y pidió disculpas públicas a la familia Miquelarena por las repercusiones del episodio.

Rodrigo, sobrino del Procurador General Jorge Miquelarena (funcionario de gran relevancia para el poder político y judicial de Chubut) presentó una denuncia en la Fiscalía de Trelew, ante el fiscal general Omar Rodríguez para que se investigue “a todos los involucrados”.

Causó sorpresa que el nombre de Miquelarena aparece igualmente en el video. Es así que se advierten varios graphs que señalan que es tío de la pareja de la fiscal acusada.

“Investiguen a todos”

El procurador no dudó y ni bien trascendió el video presentó la denuncia. Se amparó en el artículo 68 de la Constitución provincial de Chubut: establece que todo funcionario público que se encuentre bajo sospecha de haber participado en un hecho delictivo debe presentarse ante la Justicia para ser investigado. Y así lo hizo.

Mientras tanto, la Fiscalía de Trelew abrió una investigación para determinar si existió o no un delito. El fiscal jefe Omar Rodríguez confirmó que el caso se analiza bajo la posible figura de cohecho, a partir del video donde se observa al abogado recibiendo el dinero. La investigación no solo se concentra en la grabación sino también en todo el contexto en el que se produjo la entrega.

Irene, la mujer que aparece en la grabación. Foto: La Voz de Chubut.

Video, dinero, verdades y mentiras

Para esa calificación se tiene en cuenta que varios de los mencionados en el video son funcionarios públicos o tienen vínculos institucionales con el Estado, incluído el propio Castro, quien además de ejercer como abogado particular también reviste condición de funcionario de la Fiscalía de Estado.

La causa tomó impulso luego de las presentaciones espontáneas realizadas por el procurador general de la provincia y por la propia fiscal Gamarra, quienes recurrieron al mecanismo de vindicación para solicitar que se investigue el hecho.

Mientras, la fiscalía analiza la autenticidad del video y debe determinar la ruta del dinero; además, debe establecer si existió alguna maniobra destinada a influir en una decisión judicial. Sin dudas, las sospechas salpican a todos y cada uno defiende su honorabilidad.

Sin dudas, las versiones contrapuestas entre la madre del condenado y el abogado que recibió el dinero, el caso abrió un nuevo capítulo de tensión dentro del sistema judicial de la provincia.

Ahora será la investigación la que deberá esclarecer si se trató de una operación armada, de un pago legítimo de honorarios o de un intento de corrupción dentro de la Justicia.

Un verdadero cocktail de confusión, sospechas y desprolijidades.