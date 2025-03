Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló ante 700 representantes de todo el sector industrial pesquero del país, en la apertura del Foro PescAR en Puerto Madryn, este jueves.

El mandatario enfatizó la importancia de la industria pesquera como generadora de divisas y desarrollos y sostuvo que se necesita una mesa de trabajo en la que estén los empresarios, los especialistas y el gobierno para superar los desafíos que hoy se presentan.

Torres se refirió a la falta de inversión en infraestructura y el impacto del centralismo como factores que han limitado el crecimiento de la actividad. “Las provincias exportadoras generamos las divisas que necesita el país, pero no vemos que esos recursos vuelvan en rutas, puertos o mejoras que nos permitan ser más competitivos”, cuestionó el mandatario.

Diálogo y autocrítica

En ese marco es que propuso armar una mesa de “competitividad” en la que participen todos los actores: “Nos podemos sentar para plantear una agenda inteligente, pero si hacemos una mesa de competitividad, nos tenemos que hacer cargo de los costos operativos. No se trata solo de discutir problemas, sino de buscar soluciones concretas que generen empleo genuino y fortalezcan la industria pesquera”.

Más allá de los reclamos al Estado nacional, Ignacio Torres también pidió una autocrítica desde el propio sector pesquero: “No podemos pensar la competitividad solo desde la estructura fiscal. También hay cuellos de botella internos que debemos resolver”, señaló.

Y remarcó el hecho de que, en momentos de crisis, se busca apoyo del gobierno, pero en épocas de bonanza no se generen los espacios de diálogo para mejorar la actividad. “Cuando el precio del recurso no es el esperado, todos levantan el teléfono para llamar al gobernador. Pero la solución no puede ser solo reclamar al Estado, sino también revisar costos operativos, mejorar la eficiencia y discutir temas clave como las relaciones laborales con los gremios”, afirmó.

Al cerrar su exposición, Ignacio Torres dejó en claro que el gobierno de Chubut impulsará medidas para potenciar el desarrollo del sector, pero advirtió que el éxito dependerá del compromiso real de todos los involucrados. “Si logramos superar las trabas estructurales y damos un salto de calidad en la industria, podríamos exportar mucho más y convertirnos en un referente internacional. Pero para eso, todos tenemos que tirar para el mismo lado”, concluyó.

La temporada del langostino fue extraordinaria, en volumen, para los puertos chubutenses.

Temporada récord

En una rueda de prensa posterior al acto de apertura, el mandatario chubutense destacó el hecho de que “fue una temporada récord en la historia de la provincia en cuanto a capturas, y Chubut tiene una centralidad muy importante en el sector”.

En ese punto, y haciéndose eco de lo que fue su discurso de apertura, el gobernador enfatizó la necesidad de superar los regionalismos y fomentar la integración nacional en la industria pesquera. “Hoy están presentes actores del sector desde Tierra del Fuego hasta Mar del Plata y Misiones. Es un evento que jerarquiza a la provincia y que vamos a seguir acompañando, ya que no solo se reflexiona sobre la situación del sector, sino que también se generan oportunidades de inversión”, agregó.

Generar divisas

Sobre los desafíos del sector, Torres marcó la necesidad de agregar valor a la producción pesquera. “Cuanto más valor le agregamos al recurso, más trabajo y divisas generamos. El problema actual es la falta de competitividad, y debemos trabajar juntos: el empresariado, los gremios y el Estado”, afirmó.

El gobernador también abordó la problemática de las retenciones y la necesidad de generar incentivos para la industrialización del recurso. “Hicimos un planteo en relación con las retenciones, porque la pesca es un actor fundamental en las economías regionales. La baja de retenciones debe estar acompañada por incentivos que fomenten la agregación de valor”, señaló.

Consultado sobre el modelo tributario, Torres destacó la importancia de que las provincias tengan mayor autonomía fiscal. “Sería un acto de justicia fiscal. Hoy, de cada 100 que aporta Chubut, recibimos apenas 40. Tener potestad tributaria nos permitiría incluso bajar impuestos y mejorar la competitividad”, sostuvo.

Por último, Torres reafirmó su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del sector pesquero. “Somos una de las principales provincias en captura de pesca y debemos trabajar en conjunto con otras regiones para consolidar el sector. Este evento llegó para quedarse y la idea es que se transforme en un referente a nivel internacional”.